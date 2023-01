Celem trzeciej edycji konkursu organizowanego przez firmę Huawei wraz ze Startup Academy jest wsparcie polskich startupów pozytywnego wpływu, które tworzą technologie na rzecz ochrony

i poprawy zdrowia. Kapituła złożona z przedstawicielek oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu nominowała 20 najbardziej nowatorskich projektów, które przeszły do półfinału konkursu. Wybrane firmy to: OASIS Diagnostics, Smarter Diagnostic, MIM Solutions, Acellmed, PioLigOn, Neviscope, Clebre, MXLabs, Uhura Bionics, Breather ONE, BioCam, Hashiona, Cancercenter.AI, Cardiolens FFR-CT Pro, Q-LAC Sport. Science, Visual Tech - Lab, RSQ Technologies, PhiLabs, MAMENO oraz enzo.

Zgłoszone projekty odpowiadały na wyzwania związane z ochroną zdrowia, profilaktyką i budowaniem pozytywnych nawyków. Ponad 40% startupów biorących udział w konkursie zaprojektowało mobilne aplikacje dla użytkowników, natomiast 5% firm zakładało stworzenie ubieralnych urządzeń monitorujących pracę organizmu. Nie zabrakło rozwiązań wpisujących się w branżę medtech - 21% zgłoszonych pomysłów można zastosować do ratowania życia, profilaktyki, czy też leczenia różnorodnych dolegliwości. Wiele firm zdecydowało się podjąć w swoich projektach tematykę zdrowia psychicznego. Technologie związane z leczeniem depresji, zaburzeń lękowych bądź oferujące niezbędną pomoc w kryzysie psychicznym stanowiły 9% zgłoszeń. Budowę innowacyjnych narzędzi najczęściej opierano na wykorzystaniu Big Data.