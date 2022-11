Tegoroczną uroczystość zainaugurował Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Bardzo mnie cieszy, że projekt Kreator Budownictwa Roku 2022 pokazuje kierunki rozwoju inżynierów. To dobre wzorce, indywidualne sukcesy i osiągnięcia, które wskazują drogę dla całego środowiska. Drogę coraz ciekawszą, dającą z dnia na dzień nowe możliwości. Budujemy coraz szybciej, wyżej, bezpieczniej. Do tego dochodzi coraz większa odpowiedzialność za środowisko, które nas otacza, i świadomość przestrzeni, w jakiej funkcjonują nasze realizacje – mówił Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB.

-w tym konkursie bardzo cieszy mnie różnorodność stanowisk, na których pracują laureaci. To świadczy o realnym docenieniu osób, które tworzą, a nie jedynie przedstawicieli danych firm lub inwestycji. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom. Każde z wyróżnionych osiągnięć jest powodem do dumy. Liczę, że ta nagroda będzie motorem napędowym w ich karierze, dając energię do dalszej kreatywnej pracy.

Następnie organizator – Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. uhonorował laureatów prestiżowym tytułem Kreator Budownictwa Roku 2022.

W 12. edycji wyróżniono: 15 firm, 14 osób, 15 produktów oraz inwestycji, wyróżniających się w branży budowlanej.

Podsumowania uroczystości dokonała Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.

- Nasi laureaci swoimi inicjatywami wnoszą wkład w rozwój polskiego budownictwa, dzięki swoim osiągnięciom w zakresie jakości produktów i usług, innowacyjności oraz dbałości o ochronę środowiska mogą stanowić wzór do naśladowania – mówiła Aneta Grinberg-Iwańska.

- Zasiadają wśród nas wspaniali liderzy, którzy szybko dostosowują się do dynamicznych, a nie zawsze łatwych zmian. Efektem ich działań są imponujące inwestycje, dobre produkty czy innowacyjne technologie. Tegorocznym laureatom raz jeszcze serdecznie gratuluję.

Uroczystą galę wręczenia Certyfikatów Kreator Budownictwa Roku prowadziła Dominika Matuszak – dziennikarka telewizyjna, autorka reportaży telewizyjnych, konferansjerka, producentka wydarzeń kulturalnych oraz dziennikarka TVP Kultura i „Pytania na Śniadanie” w TVP 2.

Patronami honorowymi projektu Kreator Budownictwa Roku były Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Partnerem głównym projektu było Województwo Podlaskie. Partnerem biznesowym była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Patronem projektu był serwis pracuj.pl.

Patronami medialnymi wydarzenia były ogólnopolski „Dziennik Gazeta Prawna” oraz serwis www.gazetaprawna.pl, na łamach których został zamieszczony czterostronicowy dodatek z informacjami o projekcie i wyróżnionych laureatach.

Na uroczystości nie zabrakło także dodatkowych atrakcji. Podczas gali wśród laureatów zostały wylosowane 2 podwójne tygodniowe wycieczki do Turcji, ufundowane przez partnera projektu – biuro podróży Premio Travel.

przekazał wybranym w wyniku losowania laureatom 2 vouchery na trzydniową dostępność prywatną wybranego modelu auta.

Z kolei sponsor gali M&P Pavlina zapewnił zestaw prezentowy i degustację wina.

Tailors Club to tegoroczny partner projektu, który wręczył dla laureatów upominki w postaci voucherów na ekskluzywną odzież szytą na miarę.

Bankiet wieńczący finałową galę umilił występ Doroty Curyłło, wokalistki jazzowej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.