Wydarzenie odbędzie w formule online i jest całkowicie bezpłatne. Rejestracja uczestników nie jest wymagana. Konferencja jest skierowana do wszystkich firm: od startupów, przez mikro-, małe, średnie do dużych przedsiębiorstw.

Forum będzie składało się z pięciu paneli dyskusyjnych poświęconych tematyce innowacji, kompetencji pracowniczych, rynków zagranicznych, startupów i GOZ:

Jak zostać architektem rozwoju swojej firmy? Zarządzanie Innowacją jako kompetencja przyszłości.

Nie daj się wyprzedzić rzeczywistości. Naucz się kierować rozwojem osobistym w świecie transformacji cyfrowej.

Sztuka przekraczania granic. Jak uniknąć błędów w strategii eksportowej.

STARTUP na zakrętach. Do's and dont's dla Twojego biznesu.

Biznes na zielono. Zrównoważony rozwój i jego korzyści dla świata.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jaimy Szymanski – analityk branżowy i jedna z założycieli firmy badawczo-doradczej Kaleido Insights z siedzibą w San Francisco. Jaimy – jako keynote speaker - wygłosi o godz. 10:20 wykład dotyczący transformacji cyfrowej i roli klienta w tym procesie: „Putting the Customer at the Center of Digital Transformation”.

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się m.in. Maciej Cieślak, trener centralny w LPP S.A.; Agnieszka Ert-Eberdt, HR Strategic Advisor, Executive Coach & Mentor, all about people; Mariola Ciszewska-Mlinarič, Katedra Strategii, Profesor Akademii Leona Koźmińskiego; Agnieszka Lewandowska, Prezes Fundacji Startup School; Walissa Tanaya Pramanasari, Founder of the Indonesian Youth ECCO Foundation. W gronie zaproszonych gości nie zabraknie także przedstawicieli PARP oraz instytucji publicznych.

Ważnym elementem konferencji będzie pokazanie sukcesów firm, które zrealizowały swoje projekty przy wsparciu Funduszy Europejskich 2014-2020.

Organizatorem Forum Przedsiębiorczości jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która już od 22 lat działa na rzecz sektora MŚP w Polsce.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencja jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programów Inteligentny Rozwój (POIR), Polska Wschodnia (POPW) i Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Dziennik Gazeta Prawna objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na stronie: www.parp.gov.pl/forum.