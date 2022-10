- Już dziś zapraszamy państwa do dyskusji w wyjątkowym formacie. W jednym miejscu zgromadzimy praktyków z różnych dziedzin życia gospodarczego, nauk ekonomicznych i społecznych, ekspertów, przedstawicieli instytucji decydujących o kształcie polityki zrównoważonego rozwoju w kontekście polskim i europejskim. ESG - environmental, social i governance, czyli czynniki środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny odgrywają coraz większą rolę, nie tylko w obszarze raportowania największych firm. Podczas Kongresu dokonamy próby ewaluacji, w jaki sposób rosyjska agresja na Ukrainę wpłynęła na priorytety ESG w Europie i możliwe scenariusze transformacji zrównoważonego rozwoju w Polsce – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Jak podkreślają organizatorzy, celem drugiej edycji Kongresu ESG jest kontynuowanie i poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce, rozpoczętej podczas I Kongresu ESG w styczniu 2022 r. Celem wydarzenia jest także szeroka edukacja na temat równoważonego rozwoju, promocja wiedzy dotyczącej ESG, nowych przepisów i dobrych praktyk.

- Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich firm. Wielu przedsiębiorców wciąż nie wie, czy i w jakim stopniu obejmą ich planowane zmiany dotyczące wdrażania ESG w Polsce. Wielu z nich wciąż nie jest świadomych, że obowiązek raportowania niefinansowego, nałożony na największe firmy, dotknie też pośrednio dostawców, podwykonawców i kooperantów. Ważne, by już dziś polskie firmy oswoiły się z takimi zagadnieniami jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, ślad węglowy czy różnorodność i inkluzja – zaznacza Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

Wątkiem przewodnim II edycji Kongresu ESG będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą.

- Rosyjska agresja na Ukrainę stała się sprawdzianem strategii ESG i deklaracji o społecznej odpowiedzialności firm. Konieczne jest przeprowadzenie w Unii Europejskiej procesu „przewartościowania wartości”, nowego spojrzenia na strategie ESG, oceny planów i składanych deklaracji – tak, by w pełni odpowiadały współczesnym wyzwaniom – podkreśla Urszula Jóźwiak.

Uczestnicy Kongresu będą dyskutować między innymi o: wpływie wojny w Ukrainie na realizację strategii transformacji przemysłowych i działań mających zatrzymać proces degradacji środowiska, problemach związanych z łańcuchem dostaw, głodzie i migracjach, o sprawiedliwości społecznej, równym traktowaniu w miejscu pracy, czystej energii, zrównoważonym rolnictwie, a także wpływie konsumentów na politykę firm.

Ważnym tematem, któremu poświęcona zostanie inauguracyjna sesja Kongresu, będzie rola kobiet we współczesnym świecie w świetle strategii ESG. Organizatorzy planują porozmawiać o tym zagadnieniu w gronie najbardziej wpływowych kobiet polskiego życia publicznego podczas sesji zatytułowanej „Kobieca moc w męskim świecie”.

- II Kongres ESG jest znakomitą okazją do eksperckiej dyskusji o współczesnej roli kobiet. W jaki sposób najlepiej zagwarantować prawo do samorealizacji i wyrównywanie szans? Dla współczesnej polskiej gospodarki uwolnienie i lepsze wykorzystanie potencjału kobiet to znakomita szansa także na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki – podkreśla Damian Kuraś.

II Kongres ESG odbędzie się 25 stycznia 2023 r. w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew - Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja - Polski Instytut Rozwoju Rodziny. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Partnerem wspierającym jest HUBMEDIA.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Raport CSR.pl, Raport ESG, oESG.pl.

Podsumowanie I Kongresu ESG

Pierwsza edycja Kongresu ESG, która odbyła się w Warszawie 26 stycznia br., była ważnym elementem dialogu pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, biznesu organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, ekspertów i mediów na rzecz upowszechniania idei ESG oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Był to pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG i wypracowaniu rekomendacji dla Polski dla wszystkich zainteresowanych grup. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W gronie Partnerów wydarzenia znalazło się ponad 40 firm i instytucji – agend państwowych, spółek, organizacji biznesowych i NGO’s. W panelach dyskutowało ponad 50 ekspertów, zaś wydarzenie śledziło ponad 4 tysiące osób (stacjonarnie i online). Ukazało się ponad 700 publikacji medialnych, a główne przekazy trafiły do ponad 2 mln osób.

Więcej na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/