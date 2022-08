W dyskusji na temat zrównoważonego handlu i produkcji udział wzięła m.in., która zwróciła uwagę, że wiele przedsiębiorstw nie chce wprowadzać zmian zmniejszających ślad węglowy. Problemem jest też działanie w bardziej przyjazny sposób dla środowiska: „W XXI wieku potrzebujemy firm, które nie skupiają się jedynie na ekonomicznym przychodzie, a również na przyszłości naszej planety. 2019 był pierwszym rokiem, w którym IKEA zwiększyła swój dochód i jednocześnie zmniejszyła ślad węglowy w stosunku do roku poprzedniego. Chcemy iść jeszcze dalej i nie tylko zmniejszyć ślad węglowy do zera, ale przyczyniać się do poprawy stanu środowiska, a nawet wchłaniać zanieczyszczenia”.