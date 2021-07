Podczas żeglarskiej przygody towarzyszyli im doświadczeni mentorzy - absolwenci renomowanych zachodnich uniwersytetów takich jak Oxford, Cambridge, Stanford, czy Yale. To właśnie od nich, uczestnicy Rejsu mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przygotowania aplikacji oraz życia na zagranicznych kampusach uniwersyteckich. W trakcie wyprawy opiekunowie prowadzili zajęcia dotyczące budowania bogatego CV, a także realizacji zaawansowanych projektów akademickich.

“Myślę, że podczas tego tygodnia bawiliśmy się naprawdę świetnie, ale przede wszystkim wiele się nauczyliśmy. Czuję się bardzo dobrze przygotowany do mojej aplikacji na zagraniczne studia, a dzięki indywidualnym rozmowom dokładnie wiem jakie kroki powinienem teraz podjąć, by wzmocnić moje CV. To była niezwykła przygoda i mam nadzieję, że znajomości, które między sobą nawiązaliśmy zostaną z nami na długo.” - powiedział Kamil Tomkowicz, stypendysta Fundacji.

Laureaci mieli także możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z absolwentami, podczas których starsi koledzy i koleżanki doradzali im w zakresie wyboru kierunku studiów, uniwersytetu czy nawet ścieżki kariery. Ponadto, stypendyści wzięli udział w debacie na temat wartości potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. Z młodymi licealistami dyskutowali m.in Krzysztof Borusowski (BEST S.A), Zuzanna Piasecka (BGK) czy Andrzej Klesyk (Cornerstone Partners).

Rejs także dla nas był niezwykłym przeżyciem. Myślę, że wszyscy, jako mentorzy, byliśmy pod wielkim wrażeniem laureatów tegorocznej edycji. Miło jest słuchać tak mądrych i utalentowanych młodych ludzi. Przekazywanie im naszej wiedzy i doświadczeń było przyjemnością. Mam nadzieję, że coraz więcej młodych Polek i Polaków będzie studiowało na najlepszych zagranicznych uniwersytetach. To wielki kapitał dla Polski i Europy. – przyznał Wiktor Babiński, jeden z mentorów biorących udział w Rejsie, a także student Yale University.

Rejs Mentoringowy jest jednym z elementów Programu Stypendialnego Our Future Foundation - organizacji mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych polskiej młodzieży, poprzez walkę z ekonomicznymi przeciwnościami jakie napotykają zdolni, ambitni licealiści. Co roku o stypendium stara się kilkuset polskich uczniów szkół średnich. Laureatom Fundacja zapewnia zarówno całoroczne wsparcie merytoryczne jak i pomoc w zdobywaniu funduszy na studia.

Kolejna edycja Rejsu jest już za nami. Był to tydzień wytężonej pracy, ale liczę, że nasi stypendyści zapamiętają go nie tylko w ten sposób. Mam nadzieję, że była to dla nich po prostu piękna przygoda. Jestem przekonany, że tych dwudziestu dwóch młodych ludzi ma przed sobą świetlaną przyszłość. Jestem także dumny, że dzięki działaniom Fundacji otworzyliśmy przed nimi zupełnie nowe perspektywy, a teraz przez cały rok będziemy pomagać im w rozwoju i spełnianiu marzeń - mówił Michał Maurycy Mazur, prezes Our Future Foundation.

Do tej pory Fundacji udało się wesprzeć już ponad 100 młodych Polaków, którzy dzięki wsparciu mentorów oraz ciężkiej pracy rozpoczęli naukę na takich uniwersytetach jak Oxford, Yale, NYU, UCL czy Berkley. Owocem działań Fundacji jest też konferencja Our Future Forum, podczas której prelegenci dyskutują o dostosowywaniu polskiego systemu edukacji i szkolnictwa wyższego do wyzwań współczesnego świata.

