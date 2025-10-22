Zarejestruj się na TransLogistica Poland 2025 i dołącz do największego wydarzenia branży TSL w Europie Środkowo-Wschodniej!

Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo. Organizatorzy spodziewają się ponad 400 wystawców oraz około 12 000 uczestników z Polski i zagranicy. To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć, jakie kierunki rozwoju wyznaczają najwięksi gracze, odkryć nowości rynkowe i nawiązać wartościowe relacje biznesowe.

Rejestracja dla odwiedzających jest już otwarta. Zarejestruj się online i odbierz bilet wstępu!

Rejestracja online jako pierwszy krok do udziału w targach

Udział w TransLogistica Poland 2025 jest możliwy tylko dla zarejestrowanych uczestników. Wystarczy chwila, aby wypełnić formularz online i zapewnić sobie dostęp do całej przestrzeni targowej, wydarzeń towarzyszących oraz programu konferencyjnego.

/> />

Każdy odwiedzający, po przyjściu do recepcji rejestracji w EXPO XXI, otrzyma identyfikator wraz ze smyczą, których sponsorem w tym roku jest firma TIMOCOM, znany dostawca cyfrowych rozwiązań dla branży TSL. Z kolei Partnerem rejestracji dla odwiedzających jest organizator Tureckiego Pawilonu Narodowego, firma HIB – Services Exporters' Association.

Największe spotkanie transportu, spedycji i logistyki w Europie Środkowo-Wschodniej

Organizatorzy doskonale wiedzą, że targi to okazja nie tylko do spotkań biznesowych, lecz także porozmawiania o branży nieco szerzej i spojrzenia na nią z różnych perspektyw. Właśnie między innymi dlatego zaplanowano wydarzenia towarzyszące, które mają dopełniać doświadczenia związane z uczestnictwem w TransLogistica Poland 2025. Czego można się spodziewać?

Salon Truck & Trailer – największa wystawa pojazdów i naczep w Polsce

Po sukcesie ubiegłorocznej odsłony, ta część targów zostanie znacząco rozbudowana. Salon Truck & Trailer to przestrzeń, w której odwiedzający mogą zobaczyć najnowsze ciągniki siodłowe, naczepy, rozwiązania serwisowe i technologiczne dla flot. Obecność potwierdzili już wiodący producenci i dystrybutorzy taboru transportowego, co czyni tę strefę obowiązkowym punktem targów.

Targi Pracy TSL TransLogistica Jobs – spotkaj swoich przyszłych pracodawców

Równolegle z targami odbędą się V Ogólnopolskie Targi Pracy TSL – TransLogistica Jobs. To inicjatywa skierowana zarówno do specjalistów z doświadczeniem, jak i studentów, absolwentów czy kadry akademickiej związanej z branżą. Udział jest całkowicie bezpłatny, a odwiedzający będą mieli okazję spotkać pracodawców poszukujących nowych talentów.

10 lat wyróżniania najlepszych pracodawców – jubileuszowy Plebiscyt „Przyjazny Pracodawca TSL”

W tym roku podczas TransLogistica Poland odbędzie się jubileuszowa 10. edycja plebiscytu nagradzającego firmy dbające o pracowników – „Przyjazny Pracodawca TSL”, który jest współorganizowanyrazem z portalem Pracujwlogistyce.pl. Wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach: dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. To ważny sygnał, że branża coraz bardziej docenia dobre praktyki w zakresie zarządzania personelem.

Specjalne strefy konferencyjne i Cocktail Party Day

3 dni, 3 sceny, setki ekspertów, czyli konferencje, których nie możesz przegapić

Przez trzy dni targów zaplanowano bogaty program konferencyjny, obejmujący trzy sceny tematyczne. Będzie można posłuchać praktyków i ekspertów reprezentujących wybrane sektory TSL, a także wymienić doświadczenia podczas paneli dyskusyjnych. Warto dodać, że sponsorami stref konferencji są w tym roku firmy E100 (hala 4) oraz Geodis (hala 3).

Cocktail Party Day – biznes w luźniejszej odsłonie

Nieodłącznym już elementem TransLogistica Poland jest również mniej formalna część networkingowa, czyli Cocktail Party Day. W tym roku odbędzie się ona drugiego dnia targów, 5 listopada, na wybranych stoiskach wystawców. To wyjątkowa okazja do swobodnych rozmów, poznania nowych partnerów i utrwalenia kontaktów w nieco luźniejszej atmosferze. Sponsorem strefy Cocktail Party jest firma DP World – globalny lider w zakresie usług logistycznych i portowych.

Rejestracja na targi TransLogistica Poland to gwarancja, że nie przegapisz żadnych stref i wydarzeń z branży TSL. Zarejestruj się już dziś online i bądź częścią największego wydarzenia TSL w Europie Środkowo-Wschodniej: https://rejestracja.translogistica.pl/

Do zobaczenia w listopadzie w Warszawie!

Więcej informacji na stronie organizatora: https://translogistica.pl/