Nie ma biznesu bez strategii, a żeby osiągnąć sukces, ta strategia musi być bardzo konkretna i realna. W ramach NPBP od lat pokazujemy jak liderzy polskiego biznesu takie strategie projektują i wdrażają. Wierzymy, że to droga do tego, aby taką konkretną i realną strategię miała cała polska gospodarka.

NPBP to coroczny cykl tekstów, wywiadów i spotkań. Nasza redakcja tematami związanymi z gospodarką i regulacjami zajmuje się codziennie. Jednak w ramach naszej akcji staramy się zrobić krok w tył i spojrzeć na otoczenie biznesu z szerszej perspektywy. Zrozumieć trendy i zobaczyć wyzwania. Chcemy wiedzieć jak rzeczywistość widzą liderzy polskiej gospodarki. Chcemy rozumieć jaką logiką kierują się podejmując decyzje, bo to od ich wizji w dużym stopniu zależy kierunek, w którym podąża polska gospodarka.

Chcemy żeby nasze teksty, dając ten szerszy obraz, przynosiły też praktyczną korzyść. Dawały skondensowaną porcję wiedzy i w szumie współczesnej debaty pomagały podejmować decyzje.

NPBP to platforma i przestrzeń, którą jako redakcja tworzymy, aby przedsiębiorcy oraz menedżerowie mogli przedstawić swoją perspektywę. Chcemy aby biznes mógł być wysłuchany. Chcemy też tworzyć dla niego pole do dialogu, zarówno we własnym gronie, jak i ze światem polityki oraz nauki. Dlatego oprócz przygotowania wywiadów i tekstów organizujemy debaty i panele. Od lat są one merytoryczną i rzeczową przestrzenią służącą poszukiwaniu rozwiązań dla dobra wspólnego.

W biznesie liderzy często są samotni. Brakuje dookoła nich ludzi którzy przekażą im gorzką prawdę. Którzy pozwolą zderzyć się z rzeczywistością. Przedsiębiorcom, menedżerom często brakuje nawet czasu na rozmowę. Szczególnie taką, w której druga strona nie będzie jedynie potakiwać. W dobie mediów społecznościowych, komunikatorów i smsów rozmowa stała się rzadkością. Dlatego właśnie organizujemy wiele paneli i spotkań na żywo. Chcemy przypomnieć jak wyjątkowo dużo wiedzy i wartości potrafi dać bezpośredni kontakt.

W NPBP tworzymy też wyjątkowy projekt – oddajemy jedno z wydań naszej gazety w ręce biznesu. To przedsiębiorcy i menedżerowie stają się autorami i redaktorami. Korzystając z naszego praktycznego wsparcia przygotowują teksty i wywiady. Tworzą od lat Dziennik Gazetę Prawną.

Na zdjęciach mają państwo szansę zobaczyć część tej pracy i tych spotkań. Z przedsiębiorcami spotykaliśmy się na kilku kolegiach. Zgłaszali pomysły na tekst i musieli często usłyszeć nasze krytyczne uwagi ale też refleksje innych uczestników tych spotkań.

Z doświadczenia lat poprzednich wiemy że bardzo niełatwo jest wejść biznesmenom w role dziennikarzy. Według nas już samo to doświadczenie – „oczekiwanej zamiany miejsc” jest wartością. Szczególnie ciekawe potrafią być wywiady, w których przedsiębiorcy zadają pytania politykom i regulatorom.

Dla każdego uczestnika tego projektu to wyjście z codziennej roli. To szansa, żeby zobaczyć samego siebie oczami innych. Wyjątkowo czasem pouczająca.

Zdjęcia pokazują dyskusje i wywiady. Ale praca trwa gdy gasną światła i mikrofony, a zaczyna się stukot klawiatury. Jej skutki poznacie państwo 16 października, kiedy ukaże się ten wyjątkowy numer DGP. ©℗