Sprzedaż detaliczna w maju, liczona w cenach stałych, zwiększyła się o 8,2 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. To wynik ponad dwa razy gorszy od kwietniowego. W ujęciu miesięcznym natomiast już drugi raz z rzędu nastąpił spadek - o 1,7 proc., wobec 0,1 proc. w kwietniu. Obniżenie dynamiki jest też widoczne w cenach bieżących. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 23,6 proc., podczas gdy w kwietniu było to 33,4 proc. - wynika z danych GUS