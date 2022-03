Solaris, który od ponad trzech lat należy do hiszpańskiego koncernu CAF, sprzedał w ubiegłym roku 1492 pojazdy . Wprawdzie był to wynik nieco gorszy niż w rekordowym 2020 r. (1560 sztuk), ale według władz firmy przy dużych zakłóceniach w łańcuchach dostaw wynikających z pandemii COVID-19 to był bardzo dobry rezultat. Przychody firmy osiągnęły 721 mln euro i były o 4 mln euro niższe niż w 2020 r., który także pod tym względem był najlepszy dla firmy. Z raportu CAF wynika, że hiszpańska grupa wypracowała w Polsce w ub.r. 24,5 mln euro zysku brutto wobec 26,6 mln euro rok wcześniej. Wysoka zyskowność Solarisa była przyczyną wybuchu kilkutygodniowego strajku w firmie. Pracownicy domagali się podwyżek. CAF dawał pracę w Polsce w ub.r. ponad 2,6 tys. osób. To jedna piąta zatrudnienia w całej grupie.