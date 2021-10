- W tym roku postanowiliśmy nagrodzić firmę bardzo zaangażowaną w przygotowywanie naszego zawodnika, który wystąpi w przyszłym roku na mistrzostwach świata WorldSkills w Szanghaju w konkurencji dot. techniki grzewczej i sanitarnej - mówił dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, delegat WorldSkills na Polskę. Wręczył on nagrodę w środę podczas Gali Dziennika Gazety Prawnej „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.

Odbierając nagrodę, Piotr Strzałkowski, Leader of Professional Channel, CEE w firmie Grohe Polska, podkreślił, że firma ta od roku prowadzi światowy program dla młodych instalatorów. A jego celem jest to, by stawali się oni prawdziwymi profesjonalistami. GROHE jest wiodącym na świecie producentem armatury sanitarnej, cenionym za wprowadzanie na rynek produktów innowacyjnych. Jako globalna marka Grohe opiera swoje wartości na technologii, jakości, designie i zrównoważonym rozwoju.