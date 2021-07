Organizacje przedsiębiorców będą starały się zmienić ostateczny kształt przekazanej do konsultacji ustawy podatkowej stworzonej w ramach Polskiego Ładu. Jak twierdzą, rząd powinien zrezygnować z dużej części propozycji.

– Minister finansów jeszcze niedawno zarzekał się, że podwyżka podatków oznaczałaby dobicie gospodarki. Dziś czeka nas właśnie taka perspektywa, bo do tego sprowadza się propozycja rządu. Zaproponowane zmiany w składce zdrowotnej i brak wyższej kwoty wolnej oznaczają radykalny wzrost obciążeń dla osób płacących dziś podatek liniowy. To w praktyce koniec istnienia tego mechanizmu w Polsce – dodaje prof. Adam Mariański, przewodniczący Komisji Podatkowej Business Centre Club (BCC).

Jak dodaje, rząd nie tylko podtrzymał swoje stanowisko, ale też zaostrzył kurs. – W przypadku osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest to propozycja tym bardziej zasługująca na krytykę, że zaledwie kilka tygodni temu rząd obiecywał im utrzymanie składki zdrowotnej o stałej wysokości. Miało to być rozwiązanie obowiązujące po zmianach wyłącznie „ryczałtowców” i zwiększające atrakcyjność tej formy opodatkowania . Przedstawiony projekt zakłada tymczasem rozwiązanie zgoła inne, zgodnie z którym składka zdrowotna dla tych osób miałaby wynosić jedną trzecią stawki podatku – mówi.

Rząd, wprowadzając Polski Ład, deklarował, że na pomysłach zyskają najbiedniejsi kosztem najzamożniejszych, dzięki czemu system podatkowy zacznie wreszcie preferować tych o najniższych dochodach. Zdaniem przedsiębiorców może to jednak nie przynieść zamierzonego efektu. – Pomylono najbogatszych z przedsiębiorcami. Poza tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku czy progu podatkowego to żadna łaska – od lat nie robiono z tym nic i obecne zmiany to po prostu powrót do zgodności z prawem. Szkoda, że kosztem pracodawców, którzy będą mieli duże problemy z uniesieniem zmian – twierdzi prof. Mariański.