Dotychczas Białoruś była jednym z ważniejszych odbiorców ukraińskich płytek. W maju wprowadziła jednak licencje importowe na ten towar (i 15 innych kategorii), co może skończyć się jego całkowitą blokadą. Jednocześnie Kijów i Mińsk od kilku miesięcy wymierzają sobie handlowe ciosy, więc władze ukraińskie są dodatkowo zmotywowane, by chronić swoje firmy.

Polscy producenci obawiają się jednak, że dostaną rykoszetem, a dochodzenie będzie stanowiło początek działań prowadzących do zamknięcia im tamtejszego rynku. W komunikacie stwierdzono bowiem, że śledztwo nie dotyczy tylko jednego kierunku. Tymczasem Polacy traktują ten rynek priorytetowo – jak szacuje branża, co roku sprzedają na Ukrainę ponad 5 mln mkw. płytek na łączną kwotę 160 mln zł. Przy czym przewidywali zwiększenie tego wolumenu i m.in. na tej podstawie podejmowali decyzje o nowych inwestycjach w kraju. – W przypadku wprowadzenia ceł na polskie płytki rodzime firmy z pewnością odczują te zmiany . Ponadto uruchomione przez stronę ukraińską postępowanie zabezpieczające może doprowadzić do impasu handlowego, jeśli Polska lub Unia Europejska zdecydowałyby się na nałożenie ceł odwetowych. Efektem tego byłaby podwyżka cen, która z pewnością przełoży się negatywnie na wyniki sprzedażowe – ocenia Amadeusz Kowalski, wiceprezes Grupy Tubądzin.

Ewentualny brak dostępu do polskiego rynku dla ukraińskich firm również byłby dotkliwy. Obecnie do Polski wjeżdża stamtąd ok. 3 mln mkw. płytek rocznie. – Co warto podkreślić, Ukraina eksportuje nadwyżki swoich mocy produkcyjnych, będące dwukrotnością ich popytu wewnętrznego, m.in. do Polski i na Litwę – przypomina rzecznik prasowy Ceramiki Paradyż.