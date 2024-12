Budżety samorządów terytorialnych (łącznie ze związkami JST) miały w pierwszych trzech kwartałach 21,2 mld zł nadwyżki. To rezultat ponad 2,5-krotnie wyższy niż rok wcześniej – wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Samorządy nad kreską

Dochody urosły o 19 proc., a wydatki o 15 proc. Dynamika wpływów (na wykresie widzimy, jak wygląda różnica między dwoma kolejnymi latami kroczącymi), która od połowy 2022 r. do końca 2023 r. była wyraźnie niższa niż wydatków, dopiero w tym roku wyraźniej się poprawiła. Plany samorządów na cały rok przewidują prawie 40 mld zł deficytu. To, że samorządy są na plusie, wynika z tego, że w pierwszych trzech kwartałach (po 75 proc. roku) wykonanie dochodów było zrealizowane w 73 proc., a wydatków – w 63 proc. Na wydatkach ważą zwłaszcza nakłady inwestycyjne, które wyniosły 47,3 mld zł i były o 2 proc. niższe niż rok wcześniej. ©Ⓟ

Informatycy w zawieszeniu

Branżą z największym przyrostem liczby zawieszonych działalności gospodarczych jest w tym roku budownictwo. W pierwszych 11 miesiącach br. liczba zawieszeń zwiększyła się tu o 10,7 tys. Ale w porównaniu z liczbą podmiotów działających w danej branży największy przyrost dotyczy informacji i komunikacji, głównie informatyków. Ten segment, w którym był duży popyt na usługi, więc obowiązywał rynek pracownika, a dzięki umowom B2B można było liczyć na korzyści podatkowe (dając sobie szansę na pracę dla więcej niż jednego klienta), obecnie przeżywa wyraźne schłodzenie koniunktury. Nie oznacza to jednak, że informatyków biznesmenów nie przybywa. Od stycznia do listopada liczba działalności osób fizycznych w tej branży zwiększyła się o ponad 15 tys. Więcej było tylko w budownictwie (wzrost o 20,1 tys.) i działalności profesjonalnej (m.in. prawniczej) – o 17,4 tys. ©Ⓟ

100 mld euro klimatycznych inwestycji

Na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym unijne firmy przeznaczyły w 2023 r. prawie 100 mld euro – podsumował Eurostat. Dwa najmocniej zaangażowane kraje to Francja (24 mld euro) i Niemcy (21,7 mld euro). Trzecia jest Szwecja, gdzie wydatki to 6,3 mld euro. W całej UE tego typu nakłady to 0,55 proc. PKB. Szwedzi wydali 1,16 proc. Najlepsi pod tym względem byli Litwini i Duńczycy (prawie 1,5 proc. PKB). Wydatki firm polskich w 2023 r. to równowartość ok. 3,8 mld euro, nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Pierwszy raz od 2017 r. było to mniej niż 0,5 proc. PKB. Firmy z sektora przetwórczego nieznacznie wyprzedzają u nas energetykę (w obu sektorach nakłady przekroczyły miliard euro), a dalej są przedsiębiorstwa usługowe i transport (po ok. 900 mln euro). ©Ⓟ