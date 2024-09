Pod względem tempa wzrostu gospodarczego w ostatnich dwóch dekadach Europa traci nie tylko w stosunku do USA, lecz także do Chin. Skutek? Nierównowaga handlowa. Są regiony i kraje, które notują nadwyżkę w wymianie z Państwem Środka, lecz akurat Unia jest w niezbyt korzystnym położeniu. Większy deficyt w handlu z Chinami notują jedynie Stany Zjednoczone i Hongkong.

Dajemy zarabiać Chinom

W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku chiński eksport ogółem (liczony w dolarach) był o 4,6 proc. większy niż rok wcześniej. Import urósł o 2,5 proc. Do Europy Chińczycy sprzedali towary o wartości 0,7 proc. większej, ale ich import z naszego kontynentu zmalał o 4 proc. W przypadku importu z Niemiec został odnotowany spadek przekraczający 12 proc. Import z USA był taki sam jak rok wcześniej. Eksport do Ameryki zwiększył się o 2,8 proc. ©Ⓟ

/> />

Za mało innowacyjności i inwestycji

Gospodarczym newsem początku tego tygodnia w UE była publikacja raportu na temat konkurencyjności Starego Kontynentu. Dlaczego Europa zostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi? Bo znalazła się w „pułapce średniego poziomu technologii”. W UE jest za mało inwestycji, zwłaszcza w innowacyjną produkcję, lecz także w aktywa niefinansowe, jak oprogramowanie. Ponadto zwraca się uwagę, że „nie możemy równocześnie być liderem w dziedzinie nowych technologii, odpowiedzialności za klimat i niezależnym graczem na arenie światowej. Nie będziemy w stanie sfinansować naszego modelu społecznego”. ©Ⓟ

/> />

Swapy w dół, kredyty tanieją

Stopniowo obniża się oprocentowanie kredytów hipotecznych o stałej stopie oferowanych przez krajowe banki. Czyżby uprzedzały one obniżki stóp, jakich ma dokonać RPP? To nie do końca prawda. Oprocentowanie, które ma obowiązywać przez pięć (w niektórych bankach siedem, a nawet dziesięć) lat, zależy od notowań swapów stopy procentowej, które służą bankom do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej, które bierze się stąd, że depozyty są na ogół krótkoterminowe. Stawki IRS w ostatnim czasie idą w dół, zbliżając się do 4,3 proc. (tegoroczny szczyt to ponad 5,4 proc.). IRS tanieją wraz ze spadającą rentownością obligacji, a w tym pomagają oczekiwania dotyczące obniżek stóp. Nie tylko w Polsce. Czwartkowa obniżka stóp w strefie euro była najważniejszym wydarzeniem w UE drugiej połowy tygodnia (w przyszłym kluczowe będzie cięcie stóp w USA). ©Ⓟ