Odliczanie podatku naliczonego to jedno z najważniejszych uprawnień każdego czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT

Powtarzam to przy okazji każdej wypowiedzi na temat tego mechanizmu i jest to zgodne z prawdą. Być może dlatego, że na każdym kroku przypominamy o zasadzie neutralności, części osób zajmujących się podatkami wydaje się, że jest to prawo naturalne, pierwotne i bezwzględne. Niestety, nie do końca tak to działa. Wbrew temu, co wyobrażają sobie niektórzy podatnicy, nie jest to uprawnienie nienaruszalne, przysługujące już tylko z tego powodu, że podmiot ma status czynnego podatnika VAT, a jeżeli organ twierdzi, że ów podatnik nie ma prawa do odliczenia, to musi wykazać, że istotnie tak jest. W praktyce jest to bardziej skomplikowane.

RAMKA 1

Ważne zasady ©℗ • Podatnik musi wykazać, że istnieje związek pomiędzy podatkiem naliczonym a czynnościami z pra- wem do odliczenia. Powiązanie nie musi być bezwzględnie z konkretną, zidentyfikowaną czynnością. • Sam fakt, że nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, nie wystarczy, by podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. • Aby wystąpił podatek naliczony, musi istnieć VAT należny, z którego wynika taki podatek naliczony. • W celu skutecznego odliczenia podatku naliczonego należy dysponować odpowiednim źródłem podatku naliczonego. • Aby skutecznie odliczyć podatek naliczony, należy właściwie zidentyfikować termin odliczenia.

Zagadnienie odliczania VAT naliczonego – jeżeli uwzględnimy w nim wszelkie ograniczenia, preproporcję, odliczanie częściowe, a następnie korekty – jest bardzo obszerne. Dlatego przy pisaniu niniejszego poradnika, z uwagi na ograniczoną objętość, stałem przed dylematem: napisać ogólnie, odnosząc się do wszystkich zagadnień, czy wybrać niektóre z nich i odnieść się do nich bardziej szczegółowo. Oba rozwiązania mają zalety i wady, ale tym razem wybrałem to drugie. Postanowiłem się skupić głównie na podstawowym wymogu odliczania VAT, kwestii celowości jako związku z działalnością, oraz zagadnieniu należytej staranności i dobrej wiary.

Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże w bieżącym rozliczaniu VAT, a w kolejnych omówimy następne zagadnienia związane z odliczaniem VAT naliczonego.

co trzeba wiedzieć o podatku naliczonym

Podatek naliczony to ta część podatku od towarów i usług, o którą czynny podatnik VAT może pomniejszyć podatek należny, identyfikując w ewidencji i następnie w deklaracji VAT kwotę zobowiązania podatkowego, kwotę daniny podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub wyznaczając kwotę do zwrotu.

W pewnym uproszczeniu można wskazać, że podatek naliczony jest związany z dokonywanymi zakupami towarów lub usług, z przywozem towarów z zagranicy – wynika bowiem z wykonania takich czynności. Niekiedy jest zawarty w cenie towarów czy usług, innym razem podatnik sam musi go rozpoznać w ramach samonaliczenia, czyli szeroko rozumianego odwrotnego opodatkowania.

Wysoki podatek naliczony to obiekt pożądania czynnych podatników VAT, bo im jest on wyższy, tym niższa jest kwota daniny odprowadzanej fiskusowi. Niekiedy dzięki występującej nadwyżce podatku naliczonego nad należnym podatnicy mogą nawet żądać od urzędu skarbowego zwrotu tej kwoty.

Dla odliczenia podatku naliczonego kluczowe znaczenie ma identyfikacja, z jakiej czynności lub zdarzenia on wynika.

Na gruncie polskiego VAT wystąpienie podatku naliczonego mogą powodować:

1) nabycie towarów i usług na terenie kraju,

2) dokonanie przedpłaty (zaliczki, raty itp.) na rzecz przyszłego zakupu towarów lub usług,

3) import towarów,

4) import usług,

5) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), w tym wewnątrzwspólnotowe nabycie w warunkach przemieszczenia wewnątrz podatnika,

6) dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca towarów,

7) inne niż wymienione powyżej czynności, w przypadku których podatnikiem jest nabywca świadczenia,

8) zryczałtowany zwrot podatku rolnikom ryczałtowym,

9) rezygnacja przez podatnika ze zwolnienia podmiotowego od VAT lub jego utrata, 10) różnica podatku, o której jest mowa w art. 30c ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361; dalej: ustawa o VAT), związana z opodatkowaniem importu usług i odwrotnego opodatkowania nabycia towarów w kraju, oraz w art. 37 ustawy o VAT, w którym normowane jest zagadnienie dopłaty VAT od importu na podstawie decyzji organu,

11) u podatnika, o którym mowa w art. 16 ustawy o VAT (podmiot dokonujący okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu) ‒ kwota stanowiąca równowartość 23 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Bez sięgania do statystyk zaryzykuję stwierdzenie, że w praktyce najczęściej podatnicy rozpoznają VAT naliczony w związku z nabyciem na terytorium kraju towarów i usług od innych podatników (w tym chodzi też o transakcje wcześniej zaliczkowane czy opłacone w inny sposób przed ich wykonaniem). Wówczas określając kwotę podatku naliczonego, podatnicy odwołują się do kwoty VAT wykazanej w fakturze dokumentującej nabywane świadczenia bądź odpowiednio zapłatę całości lub części ceny przed jego realizacją (w wyjątkowych tylko przypadkach, przejściowo, w transakcjach krajowych występuje odwrotne opodatkowanie i wówczas podatek naliczony wynika z kwot VAT należnego powstałego w związku z dokonaniem zakupu).

Globalizacja gospodarki, a w tym aktywna współpraca z kontrahentami z innych państw, powoduje, że nawet podatnicy, którzy mają swoich klientów głównie na terytorium kraju, dla potrzeb swej działalności niejednokrotnie kupują towary czy usługi za granicą i w efekcie muszą dokonywać rozliczenia w ramach odwrotnego opodatkowania – czy to importu usług, czy to WNT (rzadziej dokonywane są zakupy towarów, w przypadku których odwrotne opodatkowanie stosuje się na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Innymi słowy, podatnicy coraz częściej spotykają się z koniecznością rozliczenia polskiego VAT od zagranicznych zakupów i wówczas samodzielnie identyfikują nie tylko podatek należny, lecz także naliczony z tytułu takich transakcji.

Międzynarodowy obrót towarowy to nie tylko WNT (wewnątrz Unii Europejskiej), lecz także zakupy z państw trzecich. Jeżeli towary są dopuszczane do obrotu gospodarczego na terytorium Wspólnoty, to w Polsce ma miejsce import towarów i VAT należny, ale i naliczony z tego tytułu. Wówczas kwota VAT naliczonego:

a) wynika z otrzymanego dokumentu celnego,

b) jest determinowana VAT należnym rozpoznanym w ramach procedury uproszczonej stosowanej na podstawie art. 33a ustawy o VAT,

c) wynika z deklaracji importowej w przypadku zastosowania procedury art. 33b ustawy o VAT.

W porównaniu z powyższymi pozostałe przypadki występowania VAT naliczonego mają wyjątkowy charakter. Wśród nich warto jednak wskazać na rozliczanie VAT zwracanego rolnikowi ryczałtowemu, bo wówczas podatnik musi mieć fakturę VAT RR (którą zresztą sam wystawia).

Od tego, z czego wynika podatek naliczony, zależy to, jakie muszą być spełnione warunki dla odliczenia VAT. Ważne tu jest więc źródło podatku naliczonego. Dla przykładu:

przy zakupach krajowych – jest to faktura dokumentująca transakcję,

przy imporcie towarów, w zależności od procedury – jest to dokument celny, decyzja organu, a czasami tylko VAT należny wykazany w deklaracji podatkowej składanej dla potrzeb VAT,

w przypadkach odwrotnego opodatkowania (transakcję opodatkowuje nabywca) ważne jest zaś, by powstał i został rozliczony przez nabywcę VAT od dokonanego zakupu towarów i usług.

Przy szczególnych procedurach, jak chociażby zwrot VAT rolnikowi ryczałtowemu, obowiązują szczególne wymagania związane nie tylko z dokumentowaniem, lecz także np. z formą zapłaty.

Niezależnie jednak od tego, z czego wynika VAT naliczony i jakie jest jego bezpośrednie źródło, w każdym przypadku niezbędne jest, by zakupione świadczenia były powiązane z działalnością nabywcy, która daje prawo do odliczenia, i by miał on status czynnego podatnika VAT.

Związek zakupionych świadczeń z czynnościami dającymi prawo do odliczenia

Właśnie powiązanie z czynnościami dającymi prawo do odliczenia jest czymś, co niejednokrotnie przysparza problemów i w efekcie może być przyczyną kłopotów podatników. Niestety, nawet jeżeli nie do końca podoba się to podatnikom, należy przyjąć, że to oni, jeśli zamierzają skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, muszą wykazać celowość podatkową zakupu i w efekcie VAT naliczonego. Aby wystąpił VAT naliczony, a podatnik miał prawo go rozliczyć – w każdym przypadku konieczny jest związek zakupów czy innych czynności wyznaczających taki podatek z czynnościami dającymi prawo do odliczenia.

Chodzi o to, by zakupione świadczenia były wykorzystywane na potrzeby czynności opodatkowanych, a nie czynności zwolnionych z VAT, a w wyjątkowych przypadkach (wprost wskazanych przez ustawodawcę), by istniało powiązanie z czynnościami co prawda niepodlegającymi opodatkowaniu, lecz jednak z prawem do odliczenia (w szczególności ze świadczeniami nieopodatkowanymi ze względu na ich umiejscowienie).

Innymi słowy, konieczny jest związek pomiędzy nabytymi usługami i towarami a sprzedażą podatnika i na dodatek ma to być sprzedaż opodatkowana i niezwolniona z VAT.

Tutaj musi pojawić się pytanie, jak bliskie ma być to powiązanie i czy konieczne jest, aby związek miał charakter bezpośredni, czy może wystarczy tylko pośredni.

Żaden z przepisów prawa krajowego ani unijnego nie precyzuje, jak ścisły ma być związek pomiędzy VAT naliczonym a sprzedażą opodatkowaną podatnika. Jak wskazał NSA w wyroku z 20 kwietnia 2018 r., chodzi o związek z działalnością, ale niekoniecznie o bezpośrednie powiązanie z konkretną wykonaną czy przyszłą sprzedażą. ramka 2

RAMKA 2

Związek z działalnością, ale niekoniecznie bezpośrednie powiązanie ©℗ „Jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Podatek należny można więc pomniejszyć o kwotę podatku naliczonego tylko w sytuacji, gdy nabyte towary lub usługi związane są z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Zasada neutralności sprzeciwia się natomiast zastosowaniu mechanizmu pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, gdy nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W rezultacie dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku pomiędzy dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdyż nabywany towar służył, np. w dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio, więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Co do zasady więc odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów i usług nabytych w celu wykonywania czynności opodatkowanych”. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1128/16 „Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, z której m.in. wynika, że podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca towaru lub usługi – z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest więc istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością opodatkowaną”. Wyrok NSA z 8 marca 2022 r., sygn. akt I FSK 1760/18

Trzeba jednak nieco uspokoić podatników, bo chociaż często wskazuje się na ścisły związek pomiędzy zakupami a działalnością opodatkowaną, to „ścisły związek” z taką działalnością podatnika może mieć charakter zarówno bezpośredni, jak i pośredni. Przy czym ten drugi występuje, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem (ogółem) funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stanowisko takie potwierdził m.in. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-126/14 Sveda UAB. TSUE wskazał, że podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia VAT naliczonego nie tylko wówczas, gdy istnieje bezpośredni i ścisły związek pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną VAT, lecz także wtedy, gdy „poniesione wydatki należą do kosztów ogólnych tego podatnika i jako takie stanowią element cenotwórczy dostarczanych towarów i usług. Takie wydatki mają bowiem bezpośredni związek z całością działalności gospodarczej podatnika”. ramka 3

RAMKA 3

Wskazówki unijnego trybunału ©℗ „27. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby można było przyznać podatnikowi prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT i określić zakres takiego prawa, zasadniczo konieczne jest istnienie bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a transakcją lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług zakłada, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzących prawo do jego odliczenia (zob. w szczególności wyrok SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, pkt 57). 28. Jednak jak wskazała rzecznik generalna w pkt 33 i 34 opinii, Trybunał przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a transakcją lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy poniesione wydatki należą do kosztów ogólnych tego podatnika i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Tego rodzaju wydatki mają bowiem bezpośredni i ścisły związek z całością działalności gospodarczej podatnika (zob. podobnie wyroki: Investrand, C-435/05, EU:C:2007:87, pkt 24; SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, pkt 58). 29. Z orzecznictwa Trybunału wynika, że krajowe organy podatkowe i sądy, stosując kryterium bezpośredniego związku, powinny brać pod uwagę wszelkie okoliczności, w jakich przebiegały rozpatrywane transakcje, i uwzględnić tylko te spośród nich, które były w sposób obiektywny związane z opodatkowaną działalnością podatnika. Istnienie takiego związku należy oceniać z punktu widzenia istoty rozpatrywanej transakcji (zob. podobnie wyrok Becker, C-104/12, EU:C:2013:99, pkt 22, 23 i 33 i przytoczone tam orzecznictwo)”. Wyrok TSUE z 22 października 2015 r., sygn. C-126/14 Sveda UAB

To oznacza, że dla odliczenia VAT nie trzeba wiązać zakupu z konkretną sprzedażą (wzorem kosztów bezpośrednich w podatku dochodowym), gdyż wystarczy, by był on powiązany z ogółem czynności kształtujących zakres działalności gospodarczej podatnika. Bezzasadne jest ewentualne żądanie, by dla realizacji prawa do odliczenia w każdym przypadku podatnik wskazał na rzeczywisty i konkretny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu z tytułu dokonania sprzedaży opodatkowanej VAT. Oczywiście w pewnych sytuacjach, wykazując takie powiązanie, podatnik obroni swoje prawo do odliczenia, ale nie można stawiać podatnikom takiego ogólnego wymogu. Dzięki temu istnieje i niepodważalna jest możliwość odliczania VAT od tzw. kosztów ogólnych, rozumianych jako związane z ogółem funkcjonowania podatnika, bez konieczności przyporządkowywania zakupów do konkretnej sprzedaży.

Jak już była o tym mowa wcześniej, podatnik oczywiście musi wykazać i uzasadnić powiązanie zakupu z działalnością dającą prawo do odliczenia. Co ważne, jeżeli sytuacja się zmieni i podatnik zostanie pozbawiony istniejącego uprzednio prawa do odliczenia podatku naliczonego, to konieczna jest korekta odliczonego uprzednio VAT (dokonywana najczęściej w bieżącym rozliczeniu bądź w relacji rocznej).

Trzeba jednak jednoznacznie i wprost podkreślić: zarówno brak, jak i zerwanie uprzednio istniejącego powiązania (również pośredniego) pomiędzy zakupionymi świadczeniami a sprzedażą opodatkowaną (albo niepodlegającą opodatkowaniu, lecz z prawem do odliczenia) oznacza brak prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Trzeba również pamiętać o tym, że tak jak powiązanie z działalnością opodatkowaną i niezwolnioną tworzy prawo do odliczenia, tak przypisanie transakcji zakupowej do działalności bez prawa do odliczenia (również sprzedaży zwolnionej) – nawet gdy zakupy są dokonywane przez czynnego podatnika VAT – odbiera mu takie prawo. ramka 4

RAMKA 4

Wykonawstwo zastępcze ©℗ „Nie może budzić wątpliwości, że wykonawca zastępczy wykonuje – w okolicznościach takich, jak w niniejszej sprawie – czynności, które, gdyby były wykonane przez podwykonawcę, jako gwaranta swoich robót, nie podlegałyby opodatkowaniu. Nie ma jednak podstaw do stwierdzenia, że nie podlega takiemu opodatkowaniu usługa wykonawcy zastępczego, który nie świadczy jej na rzecz niesolidnego podwykonawcy, lecz wykonawcy generalnego (stosunek zlecenia wykonania tych robót pozostaje poza stosunkiem wynikającym z umowy pomiędzy wykonawcą generalnym a podwykonawcą). Nie jest także sporne, że usługa wykonawcy zastępczego jest efektem zaniechania niesolidnego podwykonawcy, który zobowiązany jest do pokrycia (generalnemu wykonawcy) kosztów wykonania zastępczego, które to świadczenie – jak stwierdzono na wstępie – nie podlega opodatkowaniu. W konsekwencji niesolidny podwykonawca (jako dłużnik) powinien generalnemu wykonawcy (wierzycielowi) zwrócić pełne koszty zleconego wykonawstwa zastępczego, a więc ponieść ciężar ekonomiczny wykonanych za niego prac i poniesionych wydatków, w tym także w zakresie podatku od towarów i usług wykazanego przez wykonawcę zastępczego. Gdyby bowiem wykonał swoje zobowiązania wobec generalnego wykonawcy, ten nie zostałby obciążony kwotą tego podatku, a zatem należność ta stanowi element świadczenia odszkodowawczego od dłużnika na rzecz wierzyciela. W konsekwencji nie ma podstaw do tego, aby generalny wykonawca w takich okolicznościach korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wykonawcy zastępczego, skoro do zrekompensowania mu tej kwoty zobowiązany jest niesolidny podwykonawca. W tych okolicznościach nie dochodzi do naruszenia zasady neutralności, a w konsekwencji naruszenia przepisów wskazanych w skardze kasacyjnej. (…) Oczywiście poniesienie kosztów wykonawstwa zastępczego przez generalnego wykonawcę jest bezpośrednio związane ze świadczeniem odszkodowawczym należnym od niesolidnego podwykonawcy, lecz nie stanowi celu samego w sobie, gdyż usługa wykonawcy zastępczego jest także związana z realizacją obowiązków, jakie spoczywają na generalnym wykonawcy wobec inwestorów, a więc z szeroko pojętymi, realizowanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Skoro jednak ich zrekompensowanie – w okolicznościach takich, jak w tej sprawie – powinno nastąpić w ramach świadczenia odszkodowawczego obejmującego kwotę należnego VAT, rzutuje to na prawo podatnika do odliczenia tego podatku. (…) Stwierdzić zatem należy, że podatek wynikający z faktury wystawionej przez wykonawcę zastępczego na rzecz generalnego wykonawcy, z tytułu usługi wykonanej za niesolidnego podwykonawcę, nie podlega odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (…), skoro podatek ten powinien zostać objęty kwotą odszkodowania należnego generalnemu wykonawcy od niesolidnego podwykonawcy”. Wyrok NSA z 6 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 2173/15

Przykład 1

Rower Przedsiębiorca (osoba fizyczna) mający status czynnego podatnika VAT kupił rower. Podatnik przekazał fakturę księgowej z biura rachunkowego, która zajmuje się jego rozliczeniami, by ta odliczyła podatek naliczony. Księgowa zwróciła jednak uwagę, że rower w żaden sposób nie może być powiązany z działalnością gospodarczą podatnika. Przedsiębiorca po dłuższej dyskusji przyznał, że istotnie nie może powiązać zakupu ze swoją działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT. Podatek naliczony zawarty w cenie roweru nie został rozliczony.

W związku z tym że nawet jeżeli zakupy są powiązane z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi, to ustawodawca nie przewidział obowiązku ani prawa do wstrzymania się z odliczeniem aż do momentu dokonania sprzedaży. Podatnik musi więc badać celowość zakupu de facto w momencie jego dokonania. To oznacza konieczność wcześniejszego określania, z jakiego rodzaju aktywnością jest on powiązany. Ze względu na to, że okoliczności mogą ulec zmianie, ustawodawca podatkowy przewidział korektę VAT w związku z ich modyfikacją, co jednak nie zwalnia podatnika z obowiązku przeprowadzenia rzetelnej analizy w momencie zakupu czy w terminie dokonania ewentualnego odliczenia. Korekty działają w dwie stronny, tj. mogą one skutkować zmniejszeniem VAT naliczonego o wcześniej odliczony, jak również bieżącym odliczeniem podatku, który pierwotnie został sklasyfikowany jako niepodlegający odliczeniu, a nawet jako niestanowiący VAT naliczonego.

Ważne! To, że jeszcze nie wystąpiła czynność opodatkowana, z którą zakupione usługi czy towary są powiązane i do których są przyporządkowane, nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT ani nie wstrzymuje takiego odliczenia.

Przykład 2

Zapasy na kolejny sezon Spółka kupiła towary handlowe, które będzie sprzedawała dopiero w następnym sezonie. Chociaż zakup jest bezpośrednio powiązany z przyszłą sprzedażą (w kolejnym roku), to spółka już w momencie zakupu weryfikuje celowość i nie czeka z odliczeniem do momentu sprzedaży.

Dla istnienia związku z działalnością dającą prawo do odliczenia (a co za tym idzie i uprawnienia do rozliczenia VAT naliczonego) całkowicie bez znaczenia jest to, skąd pochodzą środki na dany zakup. To oznacza, że w odliczeniu VAT nie przeszkadza to, iż środki na zakup pochodzą z działalności innej niż opodatkowana, w tym z działalności prywatnej przedsiębiorcy czy z nieopodatkowanych dotacji. Ważne jest tylko to, w jaki sposób (na jaki cel) są wykorzystywane zakupione świadczenia. ramka 5

RAMKA 5

Działalność subwencjonowana ©℗ „Uchybia zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy prawa wspólnotowego, a w szczególności art. 17 ust. 2 i 5 oraz art. 19 szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, państwo członkowskie, które w przypadku działalności subwencjonowanej ustanawia mechanizm częściowego odliczenia podatku od wartości dodanej poniesionego przez podatników wykonujących wyłącznie czynności opodatkowane i które wprowadza przepis szczególny ograniczający możliwość odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego od zakupu towarów i usług finansowanych z pomocą subwencji”. Wyrok TSUE z 6 października 2005 r., sygn. C-204/03

Przykład 3

Płatność z rachunku osobistego Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Działalność nie jest szczególnie dochodowa, a w niektórych okresach wręcz generuje stratę, dlatego przedsiębiorca jest także zatrudniony na etacie. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wpływa na konto osobiste, a kwoty zarobione w ramach działalności gospodarczej zasilają rachunek rozliczeniowy, prowadzony na potrzeby działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zakupił maszynę, która ma służyć działalności gospodarczej. W związku z tym że zabrakło mu środków na firmowym rachunku rozliczeniowym, cenę za maszynę uregulował środkami z rachunku osobistego, pochodzącymi z pracy wykonywanej w ramach etatu. Mimo że wykorzystane środki nie miały swojego źródła w działalności gospodarczej, przedsiębiorca odliczył VAT na zasadzie ogólnej.

Przykład 4

Dotacja Spółka, która zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, pozyskała dotację na modernizacji sieci. Otrzymana dotacja jako niemająca bezpośredniego wpływu na cenę wykonywanych świadczeń nie wpływała w żaden sposób na podstawę opodatkowania VAT (nie zwiększała jej). Zgodnie z wymogami projektu środki z dotacji musiały być bezpośrednio i precyzyjnie przyporządkowywane do konkretnych zakupów. Chociaż dotacja nie była opodatkowana VAT, to spółka mogła rozliczać na zasadzie ogólnej podatek naliczony zawarty w cenie nabywanych świadczeń, bo środki pochodziły ze źródła nieopodatkowanego VAT, ale już same zakupy służą działalności opodatkowanej.

Tak na marginesie, z perspektywy celowości fiskalnej dokonanych zakupów sam fakt zapłaty lub jej braku jest bez znaczenia, co nie zmienia tego, że w pewnych przypadkach brak zapłaty może uniemożliwiać odliczenie mimo związku zakupu z działalnością dającą prawo do odliczenia. Tak jest np. w przypadku zakupu od podatników będących małymi podatnikami, którzy wybrali metodę kasową odliczenia VAT. Ponadto warto wspomnieć, że w przypadku gdy VAT naliczony wynika z faktury otrzymanej w związku z dokonanym zakupem krajowym, brak zapłaty skutkuje koniecznością zwrotu odliczonego uprzednio VAT w ramach rozliczenia ulgi na złe długi.

Przy weryfikowaniu celowości zakupu na potrzeby VAT należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, a więc trzeba uwzględnić również to, czy na pewno zakup służy podatnikowi, czy jest on nabywcą danego świadczenia i dla niego została wykonana czynność opodatkowana.

Tak jak źródło środków na zapłatę nie ma znaczenia, a nawet to, czy została ona dokonana (z zastrzeżeniem tego, co wskazano powyżej), tak również to, że podatnik reguluje cenę świadczenia, nie uprawnia go automatycznie do rozliczenia VAT naliczonego. Jeżeli nawet podatnik zostałby wskazany w fakturze jako nabywca i faktycznie uregulował cenę, lecz okazałoby się, że to nie on zakupił świadczenie, to nie miałby on prawa do odliczenia VAT. Dotyczy to zarówno przypadków, w których doszło do nadużyć (o tym w dalszej części poradnika), jak i transakcji w legalnych okolicznościach.

W praktyce niekiedy podatnicy mogą znaleźć się w pozycji wyłącznie płatnika ceny. Wtedy nie przysługuje im prawo do odliczenia VAT, również w przypadku, gdy operacja jest powiązana z działalnością danego podatnika. Takie nieprzyjemne konsekwencje mogą być udziałem np. podatników nabywających kompleksowe świadczenia marketingowe, których elementem jest kupno nagród rzeczowych przez świadczeniodawcę na koszt zleceniodawcy i wydanie ich uczestnikom promocji. Niejednokrotnie podmiot nabywający takie na pierwszy rzut oka kompleksowe usługi marketingowe zaskoczony jest tym, że z uwagi na to, iż nie zyskuje prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, za które płaci i które są w ramach akcji wydawane jego klientom, nie może dokonać odliczenia VAT z części ceny świadczenia przypadającej na wartość tych towarów. Zgodnie bowiem z linią interpretacyjną zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych usługa marketingowa, w ramach której zleceniobiorca kupuje we własnym imieniu i na własną rzecz nagrody czy prezenty (jednym słowem towary), które następnie wydaje osobom trzecim, działając na podstawie umowy o świadczenie usług marketingowych, nie może być uznana za usługę kompleksową w części, w jakiej dotyczy przekazania prezentów.

U podstaw takiej wykładni leży pogląd zaprezentowany w wyroku TSUE z 7 października 2010 r., w sprawie C-55/09 Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs przeciwko Baxi Group Ltd. TSUE wskazał, że „płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe, należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora”. Poglądy takie zaakceptowały i szeroko stosują sądy administracyjne, w tym NSA, co ukształtowało linię interpretacyjną niekorzystną dla podatników.

Konsekwencją rozdzielenia usługi i dostawy (wydania) towarów jest zakaz odliczania VAT od nabycia towarów – przy czym zakaz taki dotyczy zlecającego, tj. podatnika, na zlecenia którego prowadzona jest akcja. Jest to konsekwencją tego, że nabywca usługi traktowany jest nie jako nabywca towarów, które są następnie wydawane uczestnikom akcji (czy czasami adresatom działań promocyjnych), a jedynie jako finansujący ich nabycie. To właśnie z uwagi na brak statusu nabywcy takich towarów organy i sądy odbierają zlecającemu wykonanie usługi marketingowej prawo do rozliczenia VAT naliczonego od wydzielonych z usługi kompleksowej dostaw towarów stanowiących prezenty dla uczestników programu. ramka 6

RAMKA 6

Program lojalnościowy dla klientów ©℗ „Sąd pierwszej instancji nie naruszył też przepisów prawa materialnego: art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Słusznie uznał, że w podanym przez Spółkę stanie faktycznym sprawy należy przepisy te interpretować przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 października 2010 r. w sprawie C-55/09 (Baxi Group Ltd.). W sprawie tej spółka Baxi zleciła zarządzanie programem lojalnościowym spółce @1 Ltd, który obejmował w szczególności jego promocję wśród klientów poprzez katalogi oraz Internet, rozpatrywanie wniosków o członkostwo w programie, zarządzanie kontami klientów, wybór, nabywanie i dostarczanie prezentów lojalnościowych, jak również prowadzenie infolinii dla klientów. Spółka @1 zaopatrywała się w prezenty lojalnościowe, przekazywane następnie klientom Baxi, a ich zasób stanowił własność tej spółki. Wobec tego spółka @1 nie tylko miała prawo do przekazywania prezentów lojalnościowych klientom jak właściciel, ale w rzeczywistości była ona ich właścicielem. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w ramach programu lojalnościowego dla klientów, takiego jak programy będące przedmiotem spraw przed sądem krajowym, art. 5, art. 6, art. 11 część A ust. 1 lit. a oraz art. 17 ust. 2 w brzmieniu wynikającym z art. 28f pkt 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. (obecnie ich odpowiednikiem są art. 14, art. 24, art. 73 i art. 168 dyrektywy 2006/112 – uwaga NSA), należy rozumieć w ten sposób, że «płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego omawianym programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora». W uzasadnieniu TSUE podkreślił, że skoro dochodzi do wydania nagród klientom (uczestnikom programu), to powinien zostać uiszczony VAT, który nie będzie już podlegał odliczeniu u innego uczestnika obrotu. Mając na uwadze treść tego wyroku, Sąd pierwszej instancji prawidłowo stwierdził, że przekazywanie przez skarżącą towarów (nagród i prezentów) osobom trzecim jest wprawdzie zlecone przez jej usługodawcę, lecz jednocześnie na tyle fizycznie i ekonomicznie rozdzielne od świadczenia usługi promocyjno-reklamowej, że dla celów VAT powinno być traktowane jako świadczenie, dające się z niej wyodrębnić. Podobne stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zajął w wyrokach: z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1001/13, z dnia 9 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 271/13, z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 474/13 i z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt I FSK 1249/13. Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w tej sprawie, stanowisko to w pełni podziela.” Wyrok NSA z 10 maja 2017 r., sygn. akt I FSK 1635/17

Jak się okazuje, również w przypadku importu towarów brak prawa do rozporządzania nimi jak właściciel może pozbawić importera prawa do odliczenia, mimo że to na nim spoczął publicznoprawny ciężar ekonomiczny (również w zakresie VAT należnego) związany z wprowadzeniem towaru na terytorium UE. Zaznaczyć trzeba, że sam fakt, że podmiot taki jest podatnikiem z tytułu importu towarów, nie uzasadnia automatycznie jego prawa do rozliczenia VAT naliczonego, nawet jeżeli towary takie są powiązane w jakiś sposób z jego działalnością gospodarczą. Istotne jest bowiem, że nie nabywa on prawa do rozporządzania jak właściciel importowanymi towarami. Tymczasem według wykładni TSUE zaprezentowanej w postanowieniu z 8 października 2020 r. sygn. C-621/19: „Artykuł 168 lit. e) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przyznaniu prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) importerowi, jeżeli nie dysponuje on prawem własności towarów jak właściciel i jeżeli brak jest kosztów przywozu powodującego naliczenie podatku lub koszty te nie są włączone w cenę poszczególnych transakcji objętych podatkiem należnym lub w cenę towarów lub usług świadczonych przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej”.

Raz jeszcze przywołując tezę, że w praktyce najczęściej podatnicy odliczają VAT naliczony z faktury, trzeba zastrzec, iż rozliczenie takie jest możliwe, pod warunkiem że dokument taki potwierdza faktycznie wykonaną sprzedaż i zostali w nim wykazani właściwi uczestnicy, innymi słowy dokument jest rzetelny.

Podkreślić trzeba, że według ustawodawcy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy:

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący;

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

– stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

– podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

– potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie art. 58 (czynność prawna sprzeczna z ustawą) i 83 (oświadczenie woli złożone dla pozoru) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061) – w części dotyczącej tych czynności;

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Powyższa specyfikacja wymienia błędy w fakturach powodujące ich nierzetelność pozbawiającą możliwości odliczenia VAT, a na szczególną uwagę zasługują puste faktury. Przy czym „pusta faktura” to nie jest pojęcie normatywne, a więc w żadnym przepisie nie znajdziemy jego definicji. To jednak, że ustawodawca nie definiuje tego pojęcia (a tak naprawdę nawet nim się nie posługuje) nie stoi na przeszkodzie, by wpisało się ono w rzeczywistość podatkową. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że pusta faktura to taka, która dotyczy czynności, jaka faktycznie nie została dokonana.

Aby podatnik mógł odliczyć VAT, faktura musi dokumentować konkretną czynność, która nie tylko została wykonana, lecz ważne jest także, by z tytułu tej czynności u sprzedawcy wystąpił obowiązek podatkowy w VAT. ramka 7

RAMKA 7

Udokumentowanie rzeczywistej czynności opodatkowanej ©℗ „Podstawę do dokonania odliczenia podatku naliczonego może stanowić wyłącznie faktura odzwierciedlająca faktyczne zdarzenie gospodarcze w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym oraz ilościowym. Zatem faktura musi potwierdzać, że w rzeczywistości doszło do dostawy towarów lub świadczenia usług między podmiotami w niej określonymi, w zakresie ściśle określonego towaru lub usługi oraz w zakresie ilości danego towaru lub usługi”. Wyrok NSA z 6 kwietnia 2022 r., sygn. akt I FSK 1409/19 „Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury przysługuje (co do zasady) dlatego, że po stronie wystawcy faktury wystąpi podatek należny, będący następstwem realizacji przez tegoż wystawcę czynności opodatkowanej (sprzedaży towaru lub świadczenia usługi), a nie z tytułu samego otrzymania przez odbiorcę faktury”. Wyrok NSA z 8 grudnia 2021 r., sygn. akt I FSK 368/18 „Wykonanie prawa do odliczenia nie rozciąga się na podatek, który jest należny wyłącznie dlatego, że został wskazany na fakturze. W takim przypadku bez znaczenia jest dobra lub zła wiara podatnika, który wnosi o odliczenie VAT. Istnienie bowiem prawa do odliczenia VAT jest uzależnione od warunku, iż odpowiednie transakcje rzeczywiście zostały zrealizowane”. Wyrok NSA z 2 grudnia 2021 r., sygn. akt I FSK 765/18

Warto nadmienić, że do kategorii pustych faktur zalicza się również faktury dotyczące czynności faktycznie wykonanej, które wskazują niewłaściwe strony transakcji. ramka 8

RAMKA 8

Niewłaściwe strony transakcji ©℗ „W przypadku firmanctwa bez znaczenia dla prawa do odliczenia z faktur podmiotu firmującego jest to, czy czynności udokumentowane tymi fakturami zostały faktycznie wykonane przez firmanta, jeżeli odbiorca tych faktur miał lub powinien mieć świadomość firmanctwa”. Wyrok NSA z 4 kwietnia 2024 r., sygn. akt I FSK 197/24

Niejednokrotnie pusta faktura jest wykorzystana przez nieuczciwego podatnika nie tylko przeciwko fiskusowi, lecz także przeciwko innemu podatnikowi, tj. podmiotowi, który działa z zamiarem nabycia świadczenia i w przekonaniu, że takie miało miejsce. Wówczas ofiarami są zarówno Skarb Państwa, jak i nabywca świadczenia.

Zasadniczo nie może budzić wątpliwości, że jeżeli podatnik otrzyma pustą fakturę czy inną nierzetelną, to nie może odliczyć VAT, chyba że pomimo zachowania należytej staranności nie wiedział, iż ma do czynienia z takim dokumentem, czyli de facto sam został oszukany. Wówczas dobra wiara powinna skutkować tym, że mimo wszystko może odliczyć VAT naliczony.

Należyta staranność, a także dobra wiara podatnika to zagadnienia niezwykle istotne w obszarze odliczania VAT. Sęk w tym, że w regulacjach podatkowych nie odnajdziemy definicji ani „dobrej wiary”, ani „należytej staranności”. Tymczasem dobra wiara, z łac. bono fides, to klauzula generalna, lecz prawa cywilnego. W uproszczeniu (i to znacznym) chodzi o to, że dany podmiot może w określonych okolicznościach być przekonany o posiadanym uprawnieniu. I tutaj ujawnia się znaczenie należytej staranności, gdyż chodzi o przypadki, w których mimo zachowania należytej staranności podatnik pozostaje w mylnym przekonaniu o przysługującym mu prawie i nie powinien z tego powodu ponosić negatywnych konsekwencji.

Oba te pojęcia, tj. dobra wiara i należyta staranność, z uwagi na swój nieprecyzyjny charakter od lat są przedmiotem sporów i niejednokrotnie są odmiennie interpretowane przez podatników i organy. W praktyce zdarzają się przypadki, w których podatnik czuje się poszkodowany, a na dodatek jest pozbawiany przez organy prawa do odliczenia VAT. Jest to szczególnie ważne, gdy występują okoliczności, w których prawodawca expressis verbis odbiera podatnikowi prawo do odliczenia ze względu na nierzetelność faktury, z której zamierza on rozliczyć VAT, w tym gdy dokument taki okaże się pustą fakturą.

Właśnie w takiej sytuacji, jeśli nabywca wykaże, że zachował należytą staranność, to skorzysta z ochrony dobrej wiary. Sęk w tym, że ochrona z tytułu dobrej wiary w praktyce przysługuje podatnikom znacznie rzadziej, niż im się wydaje. Twierdzą tak nie tylko organy, lecz także sądy administracyjne, które bardzo oszczędnie stosują taką ochronę podatników. ramka 9

RAMKA 9

Należyta staranność ©℗ „Organy podatkowe są uprawnione odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT, jeżeli obiektywne przesłanki wskazują, że wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem lub nadużyciem w zakresie podatku VAT (por. np. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 czerwca 2012 r., w sprawach połączonych Mahageben kft i Peter David, C-80/11 i C-142/11, EU:C:2012:373, czy też z 31 stycznia 2013 r., w sprawie ŁWK - 56 EOOD, C-643/11, EU:C:2013:55). Z orzeczeń tych m.in. wynika, że dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku niezbędne jest, aby spełnione zostały warunki: materialny, czyli dostawa towaru lub wykonanie usługi, oraz formalny, czyli dysponowanie fakturą spełniającą warunki formalne do odliczenia VAT. Przy spełnieniu tychże warunków pozbawienie podatnika prawa do odliczenia może mieć miejsce, gdy na podstawie obiektywnych okoliczności zostanie ustalone, że dostawa (usługa) została zrealizowana na rzecz podatnika, który wiedział lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar (usługę), uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa w podatku od wartości dodanej. Tylko zatem w takich okolicznościach należy badać należytą staranność podatnika (tzw. dobrą wiarę). W przypadku natomiast obiektywnego stwierdzenia, jak w niniejszej sprawie, że zakwestionowane faktury wystawione przez M. H. na rzecz skarżącej Spółki nie dokumentują transakcji dokonanych z udziałem jego firmy, o czym skarżąca Spółka na podstawie ustalonych w sprawie okoliczności – przy zachowaniu należytej staranności – powinna co najmniej wiedzieć, przedmiotowe faktury nie dają podstawy do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT”. Wyrok NSA z 5 września 2017 r., sygn. akt I FSK 9/16

Jedno jest pewne – odliczenie przez oszukanego podatnika VAT z faktury, która nie dokumentuje czynności opodatkowanej, to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. W każdym bowiem takim przypadku musi być przeprowadzona weryfikacja i ocena zachowania podatnika, w ramach której uwzględnione będą przesłanki obiektywne.

Kluczowe znaczenie ma nie to, czy podatnik wiedział, lecz czy powinien wiedzieć, że jego kontrahent jest nieuczciwy. Jednoznacznie wskazują na to orzeczenia nie tylko sądów krajowych, lecz także TSUE. ramka 10

RAMKA 10

Dobra wiara podatnika ©℗ „Artykuły 65 i 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej [Dz.Urz. UE z 2006 r. L 347, s. 1 ‒ red.] należy interpretować w ten sposób, że potencjalnemu nabywcy nie można odmówić prawa do odliczenia VAT od zapłaconej zaliczki w sytuacjach takich jak te rozpatrywane w postępowaniach głównych, gdy zaliczka ta została zapłacona i pobrana, a w chwili jej zapłaty wszystkie istotne okoliczności przyszłej dostawy można było uznać za znane nabywcy, a zatem dostawa tych towarów zdawała się pewna. Natomiast wspomnianemu nabywcy można odmówić tego prawa, jeżeli zostanie wykazane, w świetle obiektywnych okoliczności, że w chwili zapłaty zaliczki wiedział on lub nie mógł racjonalnie nie wiedzieć, że realizacja tej dostawy jest niepewna. W okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniach głównych art. 185 i 186 dyrektywy 2006/112 nie stoją na przeszkodzie obowiązywaniu krajowych przepisów prawnych lub praktyki, które skutkują uzależnieniem korekty VAT dotyczącego zaliczki zapłaconej na poczet dostawy towaru od zwrotu tej zaliczki przez dostawcę”. Wyrok TSUE z 31 maja 2018 r. w połączonych sprawach C-660/16 i C-661/16 „Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje: 1) Artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że: – podatek od wartości dodanej wyszczególniony przez podmiot na fakturze jest należny od tego podmiotu niezależnie od tego, czy transakcja opodatkowana rzeczywiście miała miejsce; – z okoliczności, iż organ podatkowy nie skorygował zadeklarowanej wysokości podatku od wartości dodanej w korygującej decyzji podatkowej skierowanej do wystawcy faktury, nie można wywodzić, że organ ten uznał fakturę za odpowiadającą rzeczywistej transakcji opodatkowanej. 2) Zasady neutralności podatkowej, proporcjonalności i ochrony uzasadnionych oczekiwań należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie udzieleniu odbiorcy faktury odmowy prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej z powodu braku rzeczywistej transakcji opodatkowanej, nawet jeżeli korygująca decyzja podatkowa skierowana do wystawcy faktury nie nakazywała korekty zadeklarowanego podatku od wartości dodanej. Jednakże w razie uznania, iż transakcja nie miała rzeczywiście miejsca, w związku z działaniami bezprawnymi lub nieprawidłowościami popełnionymi przez wystawcę faktury lub na wcześniejszym etapie obrotu w stosunku do transakcji powoływanej jako podstawa prawa do odliczenia, należy ustalić na podstawie obiektywnych okoliczności i bez wymagania od odbiorcy faktury podejmowania czynności sprawdzających, które nie są jego zadaniem, że odbiorca ten wiedział lub powinien był wiedzieć, iż transakcja wiąże się z naruszeniem przepisów o podatku od wartości dodanej, co ustalić powinien sąd odsyłający”. Wyrok TSUE z 31 stycznia 2013 r., sygn. C-642/11 „Pomimo dużego wolumenu obrotów podatnik nie dokonał praktycznie żadnych czynności, które posłużyłyby weryfikacji działalności kontrahenta. Nie sprawdził sposobu rozliczania się przez niego z VAT, nie sprawdził siedziby, nie sprawdził posiadania rachunku bankowego, nie zawarto żadnych umów handlowych, nie uzyskano żadnych gwarancji zapłaty i ewentualnych reklamacji. Jedyne co posiadał to faktury wystawione przez kontrahenta. Przy czym nie posiadał nawet żadnej, zwykle występującej korespondencji firmowej. Żadnych druków wydania, przyjęcia towarów. Nie dokonywano również żadnych rozliczeń należności za pośrednictwem rachunku bankowego, ale zapłata za towar dokonywana była gotówką. Z powyższych okoliczności zasadnie wyciągnięto wniosek, że skarżący był uczestnikiem oszustwa podatkowego. W żaden sposób nie można zgodzić się, że podatnik działał w dobrej wierze”. Wyrok NSA z 4 kwietnia 2024 r., sygn. akt I FSK 192/20 „W sytuacji rzeczywistego nabycia towaru, ale z innego źródła niż wystawca faktury, warunkiem zachowania prawa do odliczenia jest bowiem brak wiedzy podatnika (dobra wiara) lub brak możliwości powzięcia wiedzy (należyta staranność) o nieprawidłowościach po stronie wystawcy faktury”. Wyrok NSA z 20 marca 2024 r., sygn. akt I FSK 842/20 „Na tle podobnych okoliczności, gdzie z formalnego punktu widzenia, tak jak w tej sprawie, faktury zawierały wszystkie wymagane dane, podatnik otrzymał paliwo i wykorzystał je na potrzeby opodatkowanych transakcji, jednak wystawca tych faktur nie mógł dostarczyć paliwa, działał jedynie jako firmant, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie C-33/13 Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, gdzie odwołując się do wcześniejszego swego orzecznictwa, wyjaśnił, że krajowe organy administracyjne i sądowe powinny odmówić prawa do odliczenia, jeżeli zostanie udowodnione na podstawie obiektywnych przesłanek, że skorzystanie z tego prawa wiązałoby się z przestępstwem lub nadużyciem. Wskazał jednocześnie przy tym, że niezgodne z zasadami funkcjonowania prawa do odliczenia jest sankcjonowanie odmową możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi, który nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że w ramach danej transakcji dostawca dopuścił się przestępstwa lub że inna transakcja w łańcuchu dostaw, dokonana przed transakcją przeprowadzoną przez owego podatnika lub po niej miała miejsce z naruszeniem VAT. (…) W rozpoznawanej sprawie zarówno organy podatkowe jak i sąd I instancji przyjęły wykładnię art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT z uwzględnieniem przywołanego wyżej orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszącego się do regulacji Dyrektywy 2006/112/WE w zakresie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego. W okolicznościach tej sprawy, tj. w sytuacji, gdy spółka P., widniejąca w zakwestionowanych fakturach jako dostawca nie mogła dostarczyć skarżącej paliwa, dla pozbawienia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było ustalenie, czy skarżąca mogła co najmniej przewidywać, że uczestniczy w transakcjach stanowiących nadużycie”. Wyrok NSA z 20 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 388/16

Dobra wiara i należyta staranność są niczym brzytwa, której chwyta się tonący, również wtedy, gdy okazuje się, że kontrahent podatnika nie istnieje lub gdy wystawcą jest inny podmiot niż wskazany w fakturze. Również w takich sytuacjach organy kwestionują istnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego. ramka 11, s. B6

RAMKA 11

Faktura wystawiona przez podmiot niewłaściwy lub nieistniejący ©℗ „Przepisy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku [Dz.Urz. WE z 1977 r. L 145, s. 1 ‒ red.], zmienionej dyrektywą Rady 2002/38/WE z dnia 7 maja 2002 r., należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak w postępowaniu głównym, które odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego od dostarczonych mu towarów z uwagi na to, iż faktura została wystawiona przez podmiot, który w świetle kryteriów przewidzianych przez te przepisy należy uważać za podmiot nieistniejący i nie ma możliwości ustalenia tożsamości rzeczywistego dostawcy towarów, chyba że zostanie wykazane, w świetle obiektywnych przesłanek i bez wymagania od podatnika, aby dokonał ustaleń, do których nie jest on zobowiązany, że ów podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, iż rzeczona dostawa wiązała się z przestępstwem w zakresie podatku od wartości dodanej, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego”. Wyrok TSUE z 22 października 2015 r., sygn. C-277/14 „W ramach tego zarzutu Skarżąca podnosi, że «Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ferując zaskarżone orzeczenie całkowicie pominął znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-277/14, którym to Trybunał orzekł, że podatnikowi VAT powinno przysługiwać prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego przy zakupie towarów nawet wówczas, gdy fakturę wystawił podmiot, który w świetle przepisów prawa mógł zostać uznany za nieistniejący, chyba że podatnik wiedział lub powinien wiedzieć, iż dostawa wiązała się z przestępstwem w zakresie VAT». Z wyroku tego Strona wywiodła tezę, że w rozpatrywanej sprawie «organy podatkowe nie miały prawa do automatycznego stwierdzania, że faktury którymi posługiwała się skarżąca spółka były nierzetelne, a podatek nie był podatkiem naliczonym, o którym mowa w art. 86 ust.1 i 2 ustawy o VAT. Skarżąca Spółka stoi na stanowisku, że gdyby Sąd I instancji dostrzegł istnienie powołanego orzeczenia TSUE z dnia 22 października 2015 r., z łatwością doszedłby do przekonania, że materiał dowodowy sprawy nie jest kompletny i nie pozwala na podjęcie decyzji merytorycznej, kończącej postępowanie». Powyższa teza jest jednak całkiem chybiona na tle niniejszej sprawy, gdyż ww. wyrok TSUE z 22 października 2015 r. w sprawie C-277/14 (...) został wydany odnośnie zupełnie innego stanu faktycznego, w ramach którego sporne transakcje zostały faktycznie wykonane (wprawdzie nie przez wystawcę, lecz przez inny podmiot, którego tożsamości nie można było ustalić), podczas gdy w rozpatrywanej sprawie podstawę pozbawienia Skarżącej prawa do odliczenia podatku stanowiło niepodważone ustalenie, że sporne usługi marketingowe nie tylko, że nie zostały faktycznie wykonane przez wystawcę zakwestionowanych faktur, to w ogóle nie zostały zrealizowane. Ponadto, w oparciu o wyrok TSUE, który stanowi wykładnię materialnoprawnych przepisów dyrektywy VAT na tle przedstawionego Trybunałowi stanu faktycznego, brak podstaw do kwestionowania w danej sprawie poczynionych w niej ustaleń faktycznych”. Wyrok NSA z 15 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1175/16

Chociaż odliczenie VAT z powołaniem się na dobrą wiarę to trudne zadanie, które wymaga od podatnika szczególnego zaangażowania dowodowego, aby wykazać, że owa należyta staranność została zachowana i można było mówić, że działał w dobrej wierze, to bezpodstawne byłoby twierdzenie, że cały ciężar dowodowy winien spoczywać wyłącznie na podatniku (jak niestety niejednokrotnie są przekonane organy, a i część składów orzekających sądów administracyjnych). Wbrew temu, czego oczekiwałyby organy podatkowe (jak można wnioskować z niektórych ich rozstrzygnięć), one również zobligowane są do tego, aby w czasie kontroli czy postępowania wykazać, że taka należyta staranność nie została dochowana. ramka 12, s. B6

RAMKA 12

Ciężar dowodu ©℗ „Stawiając tezę o świadomym uczestnictwie podatnika w oszustwie organy podatkowe muszą ją jednoznacznie udowodnić, gdyż samo stwierdzenie cech oszustwa u kontrahenta podatnika nie może automatycznie generować wniosku o zaistnieniu świadomości oszustwa u podatnika”. Wyrok NSA z 25 kwietnia 2024 r., sygn. akt I FSK 1126/20 „Dyrektywę 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z zasadami neutralności podatkowej, skuteczności i proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie praktyce krajowej, w ramach której organy podatkowe odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia dostarczonych mu towarów z tego powodu, że faktur związanych z tym nabyciem nie można uznać za wiarygodne, gdyż, po pierwsze, produkcja tych towarów i ich dostawa nie mogły zostać dokonane przez wystawcę owych faktur ze względu na brak niezbędnych zasobów materialnych i ludzkich, a zatem towary te zostały w rzeczywistości nabyte od niezidentyfikowanej osoby, po drugie, nie dochowano krajowych zasad rachunkowości, po trzecie, łańcuch dostaw, który doprowadził do tego nabycia, nie był ekonomicznie uzasadniony, a po czwarte, przy niektórych wcześniejszych transakcjach w ramach tego łańcucha dostaw wystąpiły nieprawidłowości. W celu uzasadnienia takiej odmowy należy wykazać w sposób wymagany prawem, że podatnik aktywnie uczestniczył w oszustwie lub że wiedział, względnie powinien był wiedzieć, że wskazane transakcje były związane z oszustwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot występujący na wcześniejszym etapie tego łańcucha dostaw, co powinien zweryfikować sąd odsyłający”. Wyrok TSUE z 3 września 2020 r., sygn. C-610/19

W przypadku braku transakcji, a także kontrahenta, organy podatkowe niejednokrotnie oczekują od podatników czegoś więcej niż tylko należytej staranności rozumianej jako prowadzenie działalności gospodarczej w sposób racjonalny gospodarczo, z podejmowaniem tych działań, które są ekonomicznie uzasadnione, nie generują nadmiernych kosztów, i, co ważne, nie wpływają negatywnie na relacje z kontrahentami. Jak się zdaje, przedstawiciele fiskusa zapominają, że podatnicy nie dysponują takimi możliwościami jak organy skarbowe, a w codziennym funkcjonowaniu trudno jest tak szczegółowo kontrolować świadczeniodawców, jak mogą to uczynić organy podczas kontroli.

Status nabywcy i świadczeniodawcy

Artykuł 88 ust. 4 ustawy o VAT nie pozostawia wątpliwości co do tego, że prawo do rozliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie czynnym podatnikom VAT, tj. tym, którzy dokonali rejestracji, uzyskali status czynnego podatnika i nie zostali go pozbawieni przez organ. To oznacza, że jeżeli podatnik nie ma statusu czynnego podatnika VAT, to nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego. ramka 13, s. B6

RAMKA 13

Co mówią przepisy ©℗ „Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7”. art. 88 ust. 4 ustawy o VAT

Niby sprawa jest jasna, jednak od lat podnoszone są zastrzeżenia co do legalności takiego wymogu ustawowego. ramka 14, s. B6

RAMKA 14

Brak rejestracji ©℗ „Gdy dokonywane przez podatnika podatku VAT czynności nie stanowią nadużycia prawa, a wynikają np. z błędnej wykładni przepisów, zasada proporcjonalności sprzeciwia się pozbawieniu podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, mimo braku dopełnienia wymogu formalnego w postaci rejestracji”. Wyrok NSA z 13 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 690/11

Jak się okazuje, wymóg posiadania statusu czynnego podatnika VAT może przysporzyć problemów. I nie chodzi tylko o ewentualną niezgodność zakazu odliczania z prawem unijnym. Wątpliwości może budzić także to, w którym momencie nabywca ma być czynnym podatnikiem – w momencie zakupu czy dokonywania odliczenia.

Jest to ważne zarówno w sytuacji, gdy podatnik złożył VAT-R i oczekuje na zarejestrowanie jako czynny podatnik VAT, jak i w przypadku, gdy wcześniej był czynnym podatnikiem, lecz został pozbawiony tego statusu przez organ. Wskazać bowiem należy, że w normatywnie określonych okolicznościach organ podatkowy może, a niekiedy wręcz musi pozbawiać podatnika statusu czynnego podatnika. Co ważne, organ nie musi informować podatnika o pozbawieniu go statusu czynnego podatnika VAT, co oznacza, że niekiedy podatnik może dowiedzieć się o tym z pewnym opóźnieniem, nierzadko od kontrahenta.

W praktyce funkcjonuje pogląd, że istotne jest to, by nabywca miał status czynnego podatnika w dacie realizacji prawa do odliczenia, tj. odliczania podatku naliczonego. ramka 15, s. B7

RAMKA 15

Zakupy przed rejestracją ©℗ „Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy wskazać, że nabywane przez Panią, przed dniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego, towary związane były i będą z wykonywanymi przez Panią czynnościami opodatkowanymi. Tym samym, przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach zakupu. Zatem, dokonując rejestracji na druku VAT-R z datą rozpoczęcia faktycznej sprzedaży, zachowa Pani prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów w okresie prowadzenia przez Panią działalności, tj. od 1 grudnia 2023 r. W efekcie, ma Pani prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą faktycznego rozpoczęcia sprzedaży, tj. od 1 grudnia 2023 r., skoro prowadziła Pani rejestry VAT, terminowo składała deklaracje VAT i opłacała podatek VAT – czyli działała Pani jako podatnik VAT czynny. Ponadto, zachowuje Pani prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT za miesiące grudzień 2023 r. i styczeń 2024 r. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy”. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 kwietnia 2024 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.118.2024.1.KP „Podsumowując: Ad 1. W przedstawionym stanie faktycznym przysługuje Pani na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu Apartamentu, a ujętego w fakturach zaliczkowych otrzymanych przez Panią przed formalną rejestracją Pani jako podatnika VAT czynnego. Ad 2. Jeśli złoży Pani aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, wskazując okres rozliczeniowy, za który złoży Pani pierwszą deklarację podatkową, w oparciu o datę otrzymania pierwszej faktury zaliczkowej od Operatora, to może Pani skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego ze wskazanych faktur zaliczkowych, otrzymanych przed formalną rejestracją Pani jako podatnika VAT czynnego, w deklaracji podatkowej za okres, w którym otrzymała Pani ww. faktury, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 10 ustawy”. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.104.2024.1.JK

Ważne! Według polskiego ustawodawcy dla odliczenia VAT naliczonego nabywca ma być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w momencie realizacji odliczenia. W myśl przepisów ustawy o VAT nie wystarczy, że nabywca ma obiektywny status podatnika, lecz ma być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, tj. figurować w ewidencji czynnych podatników VAT.

Wyjątkiem od zaprezentowanej zasady (tj. że odlicza wyłącznie czynny podatnik VAT) jest przypadek, w którym podmiot niemający statusu podatnika czynnego dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Dla takiego podatnika podatkiem naliczonym (który może być przez niego odzyskany w formie zwrotu) jest równowartość 23 proc. kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Status nabywcy to jedno, a inną ważną kwestią jest to, czy sprzedawca w momencie wykonania świadczenia jest czynnym podatnikiem VAT. Mimo prowadzonych od lat sporów cały czas można się spotkać z opiniami, że warunkiem istnienia prawa do odliczenia jest to, aby sprzedawca również miał status czynnego podatnika VAT. Tymczasem takie oczekiwanie nie ma żadnego (nawet wadliwego w kontekście prawa unijnego) uzasadnienia normatywnego w polskiej ustawie o VAT.

Moim zdaniem, twierdzenie, jakoby nabywca świadczenia nie miał prawa do odliczenia VAT z tego tylko tytułu, że świadczący nie ma statusu czynnego podatnika VAT, nie może być uznane za prawidłowe i uzasadnione. Podkreślić trzeba, że inaczej niż to jest ze statusem nabywcy, w żadnym z przepisów ustawy o VAT prawodawca nie wskazał expressis verbis, iż nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, jeżeli świadczący nie jest czynnym podatnikiem.

Ważne przy tym jest, że to, iż świadczący nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (w tym na skutek wykreślenia go z rejestru czynnych podatników VAT przez organ), nie przesądza o tym, że nie ma on statusu podatnika, tak jak nie kwalifikuje go to automatycznie jako podatnika zwolnionego. Aby czynny podatnik VAT uzyskał status zwolnionego, musiałby go wybrać, składając aktualizację VAT-R.

Podatnik niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem (również ten usunięty z rejestru czynnych podatników przez organ), jeśli nie korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie odrębnego zgłoszenia, to musi:

płacić VAT,

składać deklaracje,

wystawiać faktury.

Faktury wystawione przez takich podatników – jeśli dotyczą wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu – nie są „pustymi” w znaczeniu art. 108 ustawy o VAT.

Wobec tego cały czas zdarzające się naciski ze strony organu na podatnika, by ten dokonał korekty i nie odliczał VAT z faktury z tego tylko powodu, że jej wystawca nie figuruje w rejestrze czynnych podatników VAT, należy uznać za poważne nadużycie. Oczywiście organ ma prawo, a nawet obowiązek wyjaśnić z podatnikiem sytuację, sprawdzić okoliczności odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podatnika, którego nie można odnaleźć w rejestrze czynnych podatników VAT. Jednak konsekwencje braku statusu czynnego podatnika po stronie świadczącego mogą dotykać wyłącznie jego samego (i to tylko ewentualnie, bo w praktyce również on nie zawinił w żaden sposób w takiej sytuacji, a art. 88 ust. 4 ustawy o VAT – o czym była mowa wcześniej – musi budzić wątpliwości), a nie podatnika, który zakupił od niego towary czy usługi.

W sprawie odliczania VAT z faktur wystawionych przez podatników, którzy wykonując działalność gospodarczą, z jakichś powodów utracili status zarejestrowanych, czynnych podatników VAT (niebędących podatnikami zwolnionymi), niejednokrotnie wypowiadał się TSUE. ramka 16

RAMKA 16

Faktura wystawiona przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT ©℗ „1) Artykuł 18 ust. 1 lit. a) oraz art. 22 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 lit. b), a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług. 2) Artykuł 17 ust. 6 szóstej dyrektywy 77/388 w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy 2006/18 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, na mocy, których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego innemu podatnikowi będącemu usługodawcą niezarejestrowanym dla celów tego podatku”. Wyrok TSUE z 22 grudnia 2010 r., sygn. C-438/09 „Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym, na mocy którego podatnikowi odmawia się prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej z tego względu, że podmiot, który świadczył na jego rzecz usługę i wystawił z tego tytułu fakturę, na której wyraźnie zostały wskazane wydatki i podatek od wartości dodanej, został uznany przez organ podatkowy państwa członkowskiego za nieaktywny, przy czym to uznanie za nieaktywnego zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej dla wszystkich podatników w tym państwie, jeżeli owa odmowa prawa do odliczenia jest systematyczna i ostateczna oraz nie pozwala na przedłożenie dowodów na niepopełnienie przestępstwa podatkowego lub na brak utraty wpływów podatkowych.” Wyrok TSUE z 19 października 2017 r., sygn. C-101/16

Unijne orzecznictwo potwierdza, że sam tylko brak statusu czynnego podatnika VAT po stronie świadczącego nie może pozbawiać nabywcy prawa do odliczenia. Dlatego zanim podatnik podda się woli organu i spełniając jego oczekiwania, skoryguje rozliczenia w VAT, warto przyjrzeć się okolicznościom danego zdarzenia.

W przeszłości zagadnienie wpływu statusu formalnego w VAT sprzedawcy na prawo do rozliczenia podatku naliczonego przez nabywcę stało się przedmiotem interpelacji poselskich. W odpowiedzi na nie resort finansów potwierdził, że nie może być w takiej sytuacji mowy o automatycznej i bezwzględnej przesłance wyłączenia prawa do odliczenia VAT. ramka 17, s. B8

RAMKA 17

Status podmiotu w trakcie procesu rejestracji ©℗ „Należy zaznaczyć, iż celem nadrzędnym istnienia rejestru podatników podatku VAT jest utrzymanie go w aktualnym stanie i na rzetelnym poziomie, aby chronić interesy uczciwych podatników. Odnośnie prawa do odliczenia podatku VAT, uprzejmie zauważam, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 168 lit. a dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (…), zwanej dalej: «dyrektywą», odliczenie przysługuje jedynie w odniesieniu do podatku powstałego w wyniku czynności wykonanej przez innego podatnika, a dla realizacji tego prawa – stosownie do art. 178 lit. a tej dyrektywy – konieczne jest posiadanie faktury wystawionej zgodnie z art. 220, art. 236, art. 238, art. 239 i art. 240 dyrektywy. Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia podatku w niej wykazanego. Prawo do odliczenia przysługuje zatem wówczas, gdy podatek naliczony związany jest z faktycznie dokonanymi czynnościami opodatkowanymi. Zatem sam fakt otrzymania faktury z wykazanym podatkiem VAT nie jest wystarczającą przesłanką do realizacji prawa do dokonania obniżenia podatku należnego. Aby powstało prawo do odliczenia, u wystawcy faktury podatek VAT musi być wymagalny, co oznacza, że powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz powstała także podstawa opodatkowania z tytułu zrealizowania jednej z czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Niewystarczającym przy tym dla prawa do odliczenia podatku z danej faktury jest jedynie ustalenie, że dana usługa została wykonana, jeżeli nie zostanie wykazane, że to w wyniku czynności udokumentowanej tą właśnie fakturą rodzącej u sprzedawcy powstanie obowiązku podatkowego, doszło do nabycia tej usługi. W kontekście prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane należy również wskazać na wyrok w sprawie C-438/09 Dankowski, w którym TSUE orzekł, co następuje: «1) Artykuł 18 ust. 1 lit. a) oraz art. 22 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 lit. b), a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług. 2) Artykuł 17 ust. 6 szóstej dyrektywy 77/388 w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy 2006/18 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, na mocy których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego innemu podatnikowi będącemu usługodawcą niezarejestrowanym dla celów tego podatku». Powyżej omówione przesłanki powinny być brane pod uwagę przy ocenie czy kontrahentowi służy prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT. Zauważyć przy tym należy, że wobec możliwości zaistnienia różnych stanów faktycznych w tym zakresie, pośród których nie można wykluczyć zamiaru dokonania przez podatnika oszustwa podatkowego, każda konkretna sytuacja wymaga oceny opartej na kompleksowej analizie całokształtu okoliczności w danej sprawie. W świetle orzecznictwa TSUE podatnikowi może być odmówione prawo do odliczenia w przypadku udowodnienia «(…) na podstawie obiektywnych przesłanek, że podatnik będący odbiorcą usług lub dostaw stanowiących podstawę prawa do odliczenia wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu» (pkt 45 wyroku w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 Mahagében kft, Péter Dávid). Zgodnie z orzecznictwem TSUE każdy przypadek, w którym badana jest realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego podlega indywidualnej ocenie, z uwzględnieniem okoliczności występujących w konkretnym stanie faktycznym. Również TSUE w ww. wyroku w sprawach C-80/11 i C-142/11 stwierdził, że: «(…) określenie działań, jakich podjęcia w konkretnym przypadku można w sposób uzasadniony oczekiwać od podatnika, który zamierza skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT, w celu upewnienia się, że dokonywane przez niego transakcje nie wiążą się z popełnieniem przestępstwa przez podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu, zależy przede wszystkim od okoliczności rozpatrywanego przypadku» (pkt 59 wyroku). Ocena każdej z takich indywidualnych spraw należy (ostatecznie) do kompetencji sądów administracyjnych (pkt 55, 59 i 61 wyroku w sprawie C-439/04 i 440/04 Axel Kittel, Recolta Recycling SPRL). Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego (z czym koresponduje obowiązek podmiotu spełniające przesłanki do uznania go za podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, co do zasady do wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w ustawie). Jednocześnie jednak nabywca towarów w przypadku pojawiających się wątpliwości odnośnie kontrahenta (gdzie brak rejestracji kontrahenta stanowi istotną okoliczność, która powinna być wzięta pod uwagę) powinien zachować szczególną ostrożność i przedsięwziąć wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym. Jeżeli w wyniku dokonanej weryfikacji podatnik-nabywca ustali, że dokonujący dostawy towaru/usługodawca nie jest wiarygodny, nie powinien dokonywać transakcji. Okres pomiędzy złożeniem VAT-R a zarejestrowaniem podatnika jako podatnik VAT czynny, jest okresem weryfikacji podatnika i jako taki z konieczności wiąże się z określonymi, wyżej wymienionymi konsekwencjami tak dla będącego w trakcie rejestracji sprzedawcy jak i dla potencjalnego jego kontrahenta. Kwestia natomiast sprawnego prowadzenia rejestracji leży w gestii organów podatkowych (przy czym należy podkreślić, że prowadzenie rejestracji nie może oznaczać automatyzmu i iluzoryczności weryfikacji, co zmiana ustawy z 1 grudnia 2016 r. potwierdziła)”. Pismo z 18 października 2017 r. – odpowiedź na interpelację poselską nr 15666 w sprawie faktur VAT wystawianych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT

Trzeba zaznaczyć, że w praktyce problem nie został rozwiązany i cały czas zdarzają się na tym tle spory, a nawet jeżeli finalnie organ nie zakwestionuje prawa do odliczenia, to podatnik musi się spodziewać, iż jeżeli odlicza VAT z faktury wystawionej przez podatnika niefigurującego na liście czynnych podatników, to będzie musiał przekonać organ o przysługującym mu prawie. Trzeba się do tego przygotować, aby móc wykazać, że świadczenia faktycznie zostało zrealizowane i podatnik sprawdził, iż sprzedawca nie jest podatnikiem zwolnionym, a same zakupy służą działalności dającej prawo do odliczenia.

jakie są terminy odliczenia vat

Tym, co nieustannie zadziwia szczególnie nowych adeptów sztuki podatkowej, jest brak możliwości swobodnego odsunięcia w czasie momentu odliczenia podatku naliczonego. Chociaż odroczenie w czasie rozliczenia podatku to dłuższa możliwość korzystania ze środków przez Skarb Państwa, jednak nie zmotywowało to ustawodawcy do odstąpienia od ograniczenia w czasie prawa do odliczenia.

W konsekwencji uprawnienie do rozliczenia VAT naliczonego ograniczone jest ściśle określonymi ramami czasowymi. To oznacza, że zarówno zbyt wczesne odliczenie podatku naliczonego, jak i dokonane po terminie wskazanym w przepisach prawa podatkowego skutkuje powstaniem zaległości podatkowej.

Przy identyfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę to, że podstawowym parametrem służącym takiemu działaniu jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu czynności (zdarzenia) wyznaczającego podatek naliczony. Regułę tę należy uznać za klauzulę generalną. ramka 18, s. B8

RAMKA 18

Co mówią przepisy ©℗ „Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy”. art. 86 ust. 10 ustawy o VAT

Co istotne, jest to wskazanie dotyczące wszystkich – bez względu na źródło podatku naliczonego – przypadków rozliczania tej daniny.

W konsekwencji, dopóki nie powstanie obowiązek, dopóty nabywca nie może dokonać rozliczenia podatku naliczonego. Zaznaczyć trzeba, że nawet jeżeli podatnikiem z tytułu wykonania świadczenia, na zasadzie ogólnej, jest dostawca lub wykonawca usługi, to nie zwalnia to nabywcy z obowiązku sprawdzenia, czy faktycznie u świadczącego powstał obowiązek podatkowy.

Jak się zatem okazuje, również w przypadku, gdy źródłem podatku naliczonego jest faktura sprzedawcy, podatnik dokonujący zakupu musi zweryfikować ustalenie sprzedawcy odnoszące się do daty powstania obowiązku podatkowego. Owszem, w założeniu w fakturze jest prezentowana data sprzedaży, a przy fakturze wystawionej w związku z otrzymaniem zapłaty przed wykonaniem świadczenia – data otrzymania wpłaty, jednak nie zwalnia to nabywcy z obowiązku weryfikacji ich poprawności. Zresztą ustawodawca przewidział okoliczności, w których data sprzedaży czy otrzymania wpłaty nie jest obligatoryjnie prezentowana w fakturze. Tak jest wówczas, gdy faktura jest wystawiana przed dokonaniem sprzedaży lub otrzymaniem wpłaty na poczet ceny przyszłego świadczenia, które to zdarzenia zidentyfikują moment powstania obowiązku podatkowego. W obecnym stanie prawnym możliwe jest wystawienia faktury jeszcze przed wykonaniem świadczenia i to nawet 60 dni wcześniej.

Przykład 5

Opóźniona dostawa Strony zawarły umowę dostawy towarów. Zgodnie z nią dostawa była przewidziana pod koniec lipca. W lipcu sprzedawca wystawił fakturę, w której jako datę sprzedaży wskazał 31 lipca. Dokument dotarł do nabywcy 30 lipca, ale dostawy dokonano 1 sierpnia. W tej sytuacji, mimo treści i daty wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstał u sprzedawcy w sierpniu, zatem dopiero w deklaracji za sierpień nabywca mógł rozliczyć VAT naliczony.

Data sprzedaży definiuje moment powstania obowiązku podatkowego, jednak w ramach wyjątków od reguły możliwe są inne sposoby identyfikacji daty opodatkowania, a przez to i odliczenia VAT naliczonego przez nabywcę.

Trzeba przyznać, że w dość komfortowej sytuacji są ci podatnicy, którzy dokonują zakupu świadczeń, dla których moment powstania obowiązku podatkowego jest determinowany datą wystawienia faktury. Wówczas bowiem podatnik, który otrzymał fakturę wystawioną przez sprzedawcę, ma pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, a co za tym idzie, wystąpiła przesłanka do wskazania terminu rozliczenia podatku naliczonego.

Przykład 6

Leasing operacyjny Podatnik korzysta z leasingu operacyjnego. Zgodnie z zawartą umową usługa ta jest świadczona w miesięcznych okresach rozliczeniowych. To oznacza, że powinna być uznana za wykonaną (w częściach) z końcem każdego miesiąca. W czerwcu 2024 r. podatnik otrzymał fakturę za lipiec. Zgodnie z jej treścią usługa będzie wykonana dopiero z końcem lipca. Mimo to podatnik może dokonać odliczenia już w deklaracji za czerwiec. Rozwiązanie takie jest możliwe ze względu na to, że jest to usługa leasingu operacyjnego, zatem już samo wystawienie faktury wyznaczyło świadczącemu moment powstania obowiązku podatkowego.

Szczególną uwagę na to, czy powstał obowiązek podatkowy, podatnicy muszą zwracać w przypadku świadczeń, dla których jest on identyfikowany datą otrzymania zapłaty ceny.

W przypadku gdy dla danego świadczenia stosujemy metodę kasową definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego, aby nabywca rozliczył VAT naliczony, sprzedawca musi otrzymać zapłatę.

Podobnie jest, jeżeli chodzi o zapłaty zaliczki, zadatku, raty itp. na poczet ceny przyszłego świadczenia, dla którego wpłata taka identyfikuje moment powstania obowiązku podatkowego. Wówczas bowiem ważne jest nie to, kiedy została wysłana płatność, ale to, kiedy środki otrzymał świadczący lub umocowany przez niego podmiot. Jeżeli np. zapłata jest dokonana ostatniego dnia miesiąca, może się okazać, że środki wpłyną na rachunek sprzedawcy dopiero w następnym miesiącu. W takim przypadku odliczenie jest możliwe dopiero w deklaracji za miesiąc, w którym środki wpłynęły na rachunek przyszłego wykonawcy świadczenia – to dopiero wtedy powstał bowiem obowiązek podatkowy.

Przykład 7

Zaliczka Strony zawiązały umowę dostawy towarów. Zgodnie z nią nabywca winien zapłacić zaliczkę na poczet ceny do końca lipca. W lipcu sprzedawca wystawił fakturę zaliczkową, w której jako datę otrzymania zapłaty wskazał 31 lipca. Dokument został dostarczony nabywcy 30 lipca. Nabywca zlecił przelew 31 lipca. Okazało się jednak, że środki wpłynęły na rachunek sprzedawcy 1 sierpnia. W tej sytuacji, mimo treści i daty wystawienia faktury, a także daty zlecenia płatności, obowiązek podatkowy powstał u sprzedawcy w sierpniu, zatem dopiero w deklaracji za sierpień nabywca mógł rozliczyć VAT naliczony.

W tym miejscu należy zastrzec, że prawodawca nie wprowadza szczególnych zasad identyfikacji momentu odliczenia przy zakupach od małych podatników stosujących metodę kasową, lecz termin wynika z ogólnych regulacji.

O ile ustawodawca nie przewidział odrębnych przepisów dla odliczania podatku naliczonego z faktur wystawionych przez małych podatników stosujących metodę kasową, o tyle tacy podatnicy mają dotyczące ich szczególne zasady. Otóż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Jest to racjonalne rozwiązanie, gdyż skoro obowiązek podatkowy u małych podatników stosujących metodę kasową powstaje w dniu otrzymania zapłaty, czyli korzystają oni z preferencji, to sami muszą uregulować swoje zobowiązania, aby móc rozliczyć podatek naliczony.

Brakuje jednak pełnej konsekwencji działania ustawodawcy, a przynajmniej wyraźnego wskazania w przepisach. Chodzi o to, że po stronie podatku należnego obowiązek podatkowy powstaje już przy otrzymaniu zapłaty częściowej, a jednocześnie nie do końca jest jasne, jak ma się zachować podatnik przy odliczaniu VAT naliczonego, jeżeli to on dokona częściowej zapłaty na rzecz swojego kontrahenta. Zdecydowanie brakuje zastrzeżenia, że częściowa zapłata uprawnia małego podatnika do rozliczenia podatku naliczonego od uregulowanej części ceny. W związku z tym nie brakuje głosów, że wobec braku wyraźnej regulacji mały podatnik stosujący metodę kasową nie może rozliczyć podatku naliczonego, jeżeli nie uregulował całości ceny świadczenia. Czy istotnie intencją prawodawcy było uniemożliwienie małemu podatnikowi odliczenia VAT tak długo, aż nie ureguluje całej ceny nabytego towaru lub usługi? Wątpię. Gdyby właściwa była taka wykładnia, wówczas naturalne byłoby pytanie o to, w jakim momencie odliczy podatek naliczony mały podatnik, który np. w styczniu uregulował część ceny, w lutym zapłacił kolejną transzę, a ostatnią dopiero w maju… Czy faktycznie w takim przypadku całość podatku naliczonego może odliczyć w deklaracji za maj, czyli miesiąc, w którym zapłacił ostatnią część ceny? A jak wyglądałaby sytuacja, gdyby podatnik w styczniu zapłacił 99 proc. ceny, a pozostałe 1 proc. za kilka miesięcy?

Moim zdaniem, racjonalne i spójne z zasadami wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego byłoby przy częściowej zapłacie umożliwienie małym podatnikom stosującym metodę kasową rozliczanie VAT w części zapłaconej. Tak też uznał WSA w Gdańsku, a potwierdził to również dyrektor KIS, który przy okazji stwierdził, że nie ma znaczenia, kto płaci. ramka 19, s. B9

RAMKA 19

Częściowa zapłata ©℗ „(…) w ocenie Sądu organ udzielający interpretacji prawidłowo przyjął, że również termin «dokonanie zapłaty», o którym mowa w art. 86 ust. 10e ustawy o VAT dotyczy zarówno całkowitego jak i częściowego uregulowania należności. Jednakże nie można uznać za prawidłową argumentację strony skarżącej, iż skoro przepisy ustawy o VAT nie wskazują, że zapłata powinna być dokonana w całości to ma prawo dokonać odliczenia całego podatku naliczonego wynikającego z faktury, również w sytuacji, gdy zapłacona została część należności wynikającej z tej faktury. Skoro ustawodawca uzależnia prawo małego podatnika do odliczenia podatku naliczonego od dokonania zapłaty za nabyte towary i usługi, to zasadny jest pogląd, iż w przypadku zapłaty części należności uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego przysługuje proporcjonalnie do części zapłaconej należności wynikającej z faktury”. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 20 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1072/15 (prawomocny) „Dokonując analizy stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów spełniają Państwo warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu ciężarowego w wysokości przypadającej na zapłatę 80 proc. wartości brutto faktury dokonanej przez pożyczkodawcę. Jesteście Państwo czynnym podatnikiem podatku VAT, z tytułu zakupu samochodu ciężarowego otrzymaliście Państwo fakturę z wykazanym podatkiem VAT oraz nabyty samochód ciężarowy służy wyłącznie do wykonywania przez Państwa czynności opodatkowanych. Odliczenia podatku VAT przypadającego na wartość opłaconą przez pożyczkodawcę mogą Państwo dokonać, zgodnie z art. 86 ust. 10e ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym została uregulowana wynikająca z tego tytułu należność tj. w rozliczeniu za kwartał, w którym pożyczkodawca, w Państwa imieniu, przelał środki pieniężne na rzecz sprzedawcy. Tym samym bez znaczenia w sprawie jest, że część środków pieniężnych na zakupiony przez Państwa samochód ciężarowy pochodzi z pożyczki udzielonej Państwu przez inny podmiot. W konsekwencji Państwa stanowisko, zgodnie z którym mają Państwo – jako podatnik VAT rozliczający się metodą kasową – prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego w wysokości przypadającej na zapłatę 80 proc. wartości brutto faktury dokonanej przez pożyczkodawcę, należało uznać za prawidłowe”. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 maja 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.129.2023.3.PRM

Warto wskazać, że mali podatnicy, którzy dokonają zapłaty po terminie, muszą ustalić z wierzycielem, jak zarachował zapłatę. Jak bowiem wynika z zasad prawa cywilnego, wierzyciel może zaliczyć otrzymaną zapłatę w pierwszej kolejności na należności poboczne (np. odsetki) – takie rozliczenie wpłaty przez wierzyciela może pozbawić podatnika prawa do rozliczenia podatku naliczonego.

Konkludując, w każdym przypadku nabywca musi precyzyjnie zdefiniować moment powstania obowiązku podatkowego, niezależnie, czy odlicza VAT z faktury, czy z dokumentu celnego lub występującego u nabywcy VAT należnego.

Przykład 8

Dostawa towaru Podatnik zakupił od kontrahenta towar. Dostawa nastąpiła w marcu, w tym samym miesiącu nabywca otrzymał fakturę. Skoro obowiązek podatkowy powstał w marcu (data dostawy), to nabywca (posiadający w tym samym miesiącu fakturę) miał prawo rozliczyć podatek naliczony już w deklaracji marcowej.

Przykład 9

Import usług Podatnik zakupił od zagranicznego kontrahenta usługę doradczą. Świadczenie było zrealizowane w czerwcu i w tym miesiącu powstał u nabywcy obowiązek podatkowy, chociaż nie otrzymał on jeszcze od świadczącego faktury i nie zapłacił za nią. W rozliczeniu za ten sam miesiąc podatnik może rozliczyć VAT naliczony, który zdefiniowany jest kwotą podatku należnego z tytułu importu usług.

Warto przypomnieć, że obecnie, w dobie JPK_V7, organy podatkowe dysponują miesięcznymi raportami zawierającymi ewidencję (również u podatników kwartalnych) i w związku z tym mogą skutecznie kontrolować na bieżąco rozliczenia oraz nawiązywać kontakt z podatnikiem dopiero wówczas, gdy wystąpi niespójność pomiędzy danymi sprzedawcy i nabywcy.

W przypadku gdy podatnik odlicza VAT z faktury dokumentującej nabywane świadczenia od polskiego podatnika, a także z tytułu importu towarów opodatkowanego na zasadzie ogólnej, tj. gdy źródłem podatku naliczonego jest faktura (w tym „zaliczkowa”) lub dokument celny, występuje dodatkowy parametr czasowy odliczenia VAT naliczonego. Otóż w tych sytuacjach dla odliczenia VAT nie tylko niezbędne jest powstanie obowiązku podatkowego, lecz także podatnik musi otrzymać fakturę lub dokument celny.

Przypomnieć trzeba, że w obecnym stanie prawnym fakturą jest każdy dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie. Podkreślić należy, że faktura nie musi być tak zatytułowana ani nazwana. Jednocześnie drobne błędy w fakturze – tj. takie, dla których prawodawca nie przewidział wprost zakazu odliczania VAT, jeśli dokument w ogóle jeszcze może być uznany za fakturę (nawet wadliwą, ale fakturę) – nie wpływają negatywnie na rozliczenie VAT, w tym identyfikację terminu odliczenia VAT. ramka 20

RAMKA 20

Faktury z wadami formalnymi ©℗ „1) Faktura dotknięta wadą formalną, która z uwagi na wagę uchybienia, może zostać skorygowana notą korygującą (np. dane nabywcy), umożliwia podatnikowi na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (…) realizację prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego w terminach przewidzianych w ustawie (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT; od 1 stycznia 2014 r. – art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT) niezależnie od tego, czy formalne wady faktury zostaną skorygowane – jeżeli nie zachodzi ryzyko oszustwa lub nadużycia (czynności udokumentowane fakturą zostały wykonane na rzecz podatnika i służyły jego działalności opodatkowanej). 2) Faktura, która nie została skorygowana, a jej wadliwość formalna jest na tyle poważna, że uniemożliwia ustalenie, jaki jest faktyczny (podmiotowy lub przedmiotowy) zakres transakcji wykazanych na fakturze, a tym samym, czy są one rzeczywistymi świadczeniami, co rodzi ryzyko oszustwa lub nadużycia oraz uniemożliwia kontrolę prawidłowego poboru podatku przez administrację podatkową – nie daje podatnikowi na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, co nie narusza zasady neutralności i proporcjonalności”. Wyrok NSA z 22 października 2015 r., sygn. akt I FSK 1131/14

Fakturami mogą być również dokumenty, które są paragonami, jeżeli spełniają warunki do uznania ich za fakturę, np. dowód zapłaty za autostradę, paragon będący fakturą uproszczoną (do 450 zł lub 100 euro, jeśli zawiera NIP nabywcy).

Ta zasada obowiązuje aż do momentu wprowadzenia obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych, a jednocześnie prawodawca nie precyzuje daty doręczenia faktury. Podkreślić trzeba, że chodzi o otrzymanie faktury czy dokumentu celnego przez podatnika. Zaksięgowanie czy nawet wpływ do księgowości podatnika nie ma znaczenia. ramka 21

RAMKA 21

Otrzymanie faktury ©℗ „Wbrew temu co sugeruje skarżąca, nie ma żadnego uzasadnienia prawnego, by moment otrzymania faktury utożsamiać z momentem jej ujawnienia w dokumentacji księgowej. Wskazany wyżej przepis używa sformułowania «otrzymał fakturę», a nie «wprowadził ją do obrotu prawno-księgowego». Słowo otrzymanie wobec braku jego definicji w ustawie o VAT rozumieć więc należy zgodnie z potocznym jego brzmieniem. Jak wskazuje się w skardze kasacyjnej według potocznego znaczenia tego słowa «otrzymanie» to «dostanie czegoś», «bycie odbiorcą czegoś». W sprawie tej z niezakwestionowanych ustaleń wynika, że skarżąca fakturę tę otrzymała w kwietniu 2005 r.”. Wyrok NSA z 13 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 182/12

Przykład 10

Odbiór dokumentu przez pracownika Przedstawiciel handlowy zakupił produkty spożywcze na spotkanie promocyjne. Transakcja nastąpiła w maju, w tym samym dniu sprzedawca wystawił fakturę, którą w momencie zakupu odebrał pracownik. Wykonując pracę, przedstawiciel podróżował po całym kraju, a w lipcu poszedł na urlop i w efekcie fakturę dostarczył do księgowości dopiero w sierpniu. Osoba odbierająca fakturę w księgowości przystawiła pieczątkę „wejścia” z datą sierpniową. Niestety w takim przypadku VAT z faktury nie może być odliczony w deklaracji za sierpień, gdyż podatnik otrzymał fakturę (na ręce pracownika) w maju.

Oczywiście ważny jest tylko jeden, pierwszy moment otrzymania faktury, a ewentualne późniejsze dostarczenie kolejnego egzemplarza, również duplikatu, nie ma znaczenia dla terminu odliczenia VAT naliczonego. ramka 22

RAMKA 22

Oryginał i duplikat ©℗ „(…) należy stwierdzić, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, które powstaje z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności nabycia towaru lub usługi. Dokumentem tym zaś, co do zasady, jest oryginał faktury. Jego ewentualne zaginięcie po otrzymaniu przez podatnika oryginału faktury i wystawienie w związku z tym duplikatu faktury nie zmienia określonego w ustawie terminu odliczenia podatku naliczonego, ponieważ prawo to już powstało – podatnik otrzymał oryginał faktury i winien zgodnie z przepisami co do terminów rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury obniżyć podatek należny. Należy podzielić argumentację wskazaną w wydanej interpretacji, że prawo bardzo szczegółowo określiło terminy rozliczenia podatku naliczonego. Przyjęcie rozwiązania zaproponowanego przez podatnika we wniosku, doprowadziłoby do możliwości wyboru przez podatnika miesiąca, w którym podatnik korzysta z prawa odliczenia podatku naliczonego: w momencie otrzymania oryginału czy otrzymania duplikatu. Mając powyższe na uwadze w ocenie Sądu wykładania prawa wskazana w zaskarżonej interpretacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Należy bowiem uznać, że w związku z odnotowaniem wpływu faktury pierwotnej, spółka była uprawniona do zastosowania odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o VAT. Terminu rozliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury, której wpływ został odnotowany, nie zmienia fakt jej późniejszego zagubienia. Inną sytuacją jest, gdy oryginał faktury zaginie zanim wpłynie do spółki, jednakże taki stan faktyczny nie był przedmiotem zaskarżonej interpretacji indywidualnej”. Wyrok WSA w Poznaniu z 29 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Po 368/10

W żadnym razie nie można odmówić zasadności wymaganiu, by dla odliczenia VAT podatnik musiał otrzymać źródło w postaci faktury lub dokumentu celnego. Problemem jest zastosowana konstrukcja i połączenie daty otrzymania takich dokumentów z terminem odliczenia VAT.

W moim przekonaniu, przy wyznaczaniu zasad identyfikacji momentu odliczenia VAT prawodawca poszedł znacznie dalej, niż powinien to zrobić. Otóż odliczenie VAT z faktury lub dokumentu celnego nie może być dokonane wcześniej niż w deklaracji za miesiąc otrzymania. To oznacza, że jeżeli nabywca otrzyma fakturę czy dokument celny już po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, nabywca nie może rozliczyć VAT naliczonego wcześniej niż w JPK_V7M za miesiąc otrzymania faktury (odpowiednio odliczenie kwartalne). Jest to konstrukcja wątpliwa pod względem jej zgodności z unijną zasadą neutralności. Wystarczy bowiem, że nawet jeżeli podatnik otrzyma fakturę przed złożeniem JPK_V7M za miesiąc powstania obowiązku podatkowego, lecz już po jego zakończeniu, musi wstrzymać się z odliczeniem do momentu złożenia rozliczania za miesiąc otrzymania faktury – będzie to miesiąc później, niż sprzedawca opodatkowuje sprzedaż. Jest tak nawet w sytuacji, gdy deklaracja za ten okres rozliczeniowy nie została jeszcze złożona. Bez znaczenia jest to, że sprzedawca, stosując ogólne zasady fakturowania, ma prawo wystawić fakturę sprzedaży w miesiącu następnym po dokonaniu sprzedaży, do 15. dnia następnego miesiąca, a nawet to, że np. nabywca dokonał dalszej sprzedaży świadczenia i opodatkował taką transakcję.

Przykład 11

Faktura otrzymana w kolejnym miesiącu W lipcu podatniczka kupiła usługę, która została zrealizowana w tym samym miesiącu. U świadczeniodawcy powstał więc obowiązek podatkowy. Faktura została wystawiona przez sprzedawcę w lipcu, lecz wpłynęła do nabywcy 1 sierpnia. W tej sytuacji podatniczka może dokonać odliczenia VAT z tego dokumentu w JPK_V7M składanym za sierpień we wrześniu.

Podkreślić trzeba, że nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że jeżeli podatnik nabywa towary lub usługi od kontrahenta krajowego, który jest podatnikiem z tytułu wykonania świadczenia, to brak faktury uniemożliwia skorzystanie z prawa do odliczenia VAT. Nie można oczekiwać, że organ zaakceptuje odliczenie z innego źródła (np. z umowy) czy wręcz sam oszacuje VAT do odliczenia. Tezę taką potwierdził NSA w wyrokach o sygn. akt: I FSK 1180/16, I FSK 345/16 czy I FSK 242/16.

Uwaga! Nie można tutaj mówić o zakazie odliczenia, ale jedynie o braku możliwości skorzystania z prawa do odliczenia. W konsekwencji późniejsze otrzymanie faktury uprawnia do rozliczenia VAT, lecz nierozliczony z tego powodu podatek nie może być zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku odliczania VAT naliczonego w związku z dokonanymi transakcjami odwrotnie opodatkowanymi, takimi jak WNT, import usług, opodatkowanie towarów w trybie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, a także przy transakcji krajowej odwrotnie opodatkowanej (przejściowo, na zasadzie wyjątku występują też takie operacja), źródłem podatku naliczonego jest VAT należny i podatnik nie musi otrzymać faktury od sprzedawcy, a jeżeli otrzyma taki dokument, to nie odlicza z niego VAT. Tutaj decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. Nawet w przypadku WNT data otrzymania faktury od sprzedawcy nie ma żadnego wpływu na prawo i termin odliczenia VAT naliczonego.

Warto również wskazać, że w obecnym stanie prawnym nie stosujemy już tzw. szyku rozłącznego, który okazał się rozwiązaniem niezgodnym z prawem unijnym (chodziło o to, że jeżeli podatnik spóźnił się z opodatkowaniem transakcji trzy miesiące, to rozliczając VAT należny, nie mógł w tym samym okresie wykazywać VAT naliczonego, przez co powstawały odsetki do zapłaty).

W przypadku importu towarów opodatkowanego w procedurze uproszczonej art. 33a ustawy o VAT podatnik rozlicza podatek naliczony, również uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego (przy zasadach ogólnych ważny jest zaś również moment otrzymania dokumentu).

W każdym przypadku, identyfikując moment odliczenia podatku naliczonego, podatnik musi ustalić okres, w którym spełniona została ostatnia przesłanka uprawniająca do odliczenia. Termin do odliczenia przypada na okres rozliczeniowy, odpowiednio miesiąc lub kwartał, w którym wystąpił komplet takich przesłanek. Co jednak ważne, jest to pierwszy, jeden z czterech (przy JPK_V7M) lub trzech (JPK_V7K) okresów, w których podatnik może odliczyć VAT. Odliczenie w jednym z trzech następnych miesięcy lub odpowiednio dwóch następnych kwartałów może być dokonane niezależnie od tego, czy jest to celowe i zamierzone działanie podatnika, czy uzasadnieniem takiego odsunięcia są inne przesłanki, np. problemy z przepływem informacji wewnątrz firmy podatnika.

Przykład 12

Przekazanie dokumentu do gminnej księgowości Zakład budżetowy gminy dokonał zakupu usługi. Świadczenie było wykonane i faktura spłynęła do tej jednostki w czerwcu. Ze względu na opóźnienie w akceptacji dokument został przekazany do księgowości podatkowej gminy dopiero po złożeniu JPK_V7M za czerwiec. W takim przypadku nie jest konieczne korygowanie JPK_7M za czerwiec, gdyż odliczenie może być dokonane w JPK_V7M za lipiec, sierpień lub wrzesień.

Co prawda, ustawodawca wskazuje na odliczenie w „jednym” z kolejnych okresów, jednak moim zdaniem nie stoi to na przeszkodzie temu, by np. podatnik podzielił VAT wynikający z faktury i część odliczył w kolejnym, a następną część w jeszcze kolejnym miesiącu.

Przykład 13

Kilka pozycji na fakturze Zakład budżetowy gminy dokonał zakupu kilku świadczeń wykazanych w jednym dokumencie. Świadczenia były wykonane i faktura spłynęła do tej jednostki w czerwcu. Ze względu na konieczność wyjaśnienia pewnych wątpliwości przy akceptacji niektórych pozycji podatnik odliczył VAT z jednej pozycji w JPK_V7M za czerwiec, z drugiej pozycji w deklaracji za lipiec, a z ostatniej w JPK_V7M za sierpień.

Analizując zagadnienie odliczania VAT naliczonego, należy wskazać, że nawet jeżeli upłyną już trzy (lub odpowiednio dwa) następne okresy rozliczeniowe, to podatnik nie traci bezwzględnie prawa do odliczenia. Po upływie terminu do odliczenia VAT według zasad ogólnych (w tym w następnych okresach) odliczenie jest możliwe, lecz poprzez korektę wsteczną JPK_V7 za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, lub za jeden z trzech następnych miesięcy (bądź dwóch kwartałów u podatników stosujących rozliczenie kwartalne). Taka korekta może być dokonana w okresie pięciu lat, licząc od początku roku, w którym podatnik nabył prawo do odliczenia (czyli termin na korektę jest krótszy niż termin przedawnienia zobowiązania podatkowego). ©℗