- Z punktu widzenia Rosji Ukraina to trofeum w maczystowskiej grze wielkich mocarstw. Ludzie w Moskwie uważają, że mają prawo do podporządkowywania sobie sąsiednich krajów, a Zachód powinien to uznać - mówi Aliaksei Kazharski wykładowca na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Z Aliakseiem Kazharskim rozmawia Emilia Świętochowska Nie ma pan poczucia, że w ostatnim roku historia niesamowicie przyspieszyła?