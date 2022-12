Wychodzi jednak na to, że prawica nie powinna się jeszcze przymierzać do zmiany wystroju Pałacu Moncloa. PP najprawdopodobniej nie uda się zdobyć bezwzględnej większości mandatów. Do przejęcia rządów Feijóo potrzebowałby wsparcia zajadle prawicowej partii Vox, a perspektywa Voxu u władzy pobudzi do działania lewicę. Sanchez, który już raz stracił przywództwo w partii, a następnie je odzyskał, wie co nieco o powrotach politycznych przypominających grom z jasnego nieba.