Kluczowym bowiem kontekstem, który ustawia lekturę całej książki Jersilda, jest kwestia islamska na Kaukazie. „Rosyjskie podboje na Kaukazie nie odbiegały od ogólnego schematu ekspansji państwa carów w kierunku południowym - pisze autor. - Przeciwdziałając wpływom mocarstw zachodnich, armia rosyjska pokonała militarnie dwa najsilniejsze organizmy polityczne w regionie - osmańską Turcję i Persję, przesunęła dalej ich kosztem swoje granice i wspierała szerzenie się tam prawosławia, nie przejmując się specjalnie odrębnością kulturową i religijną swych nowych mieszkańców. Równocześnie administracja carska usiłowała przyciągać nierosyjskie elity do imperialnej służby. Z czasem jednak realizacja tego planu natrafiła na poważną przeszkodę: coraz częściej okazywało się, że Rosji bardziej zagraża opór muzułmanów z północnego Kaukazu niż zagraniczna interwencja ze strony osmańskiej Turcji czy Persji. (...) To suficki islam i bliskość tureckiego sułtana pozostawały głównym czynnikiem w polityce i kulturze regionu”. Do tego dochodziła krucjatowa mentalność rosyjskiego imperializmu: „Oto bowiem Rosja stawała się spadkobiercą wielkiej cywilizacji prawosławnego chrześcijaństwa, «Trzecim Rzymem», a Petersburg - dziedzicem Konstantynopola. Ekspansja na południe stwarzała państwu carów niepowtarzalną możliwość: mogła odwrócić bieg dziejów, mogła zatrzymać światowy pochód islamu i odebrać mu jego zdobycze kosztem chrześcijaństwa”.