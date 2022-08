Okazało się, że zastrzelony to 42-letni Ricky Schiffer, weteran wojenny, który służył m.in. w Iraku i na okręcie podwodnym USS Columbia. Od miesięcy był obserwowany przez organy ścigania z powodu powiązań z grupami prawicowych ekstremistów. Jedna z nich to organizacja Proud Boys, której liderzy i sympatycy znaleźli się wśród oskarżonych o antypaństwowy spisek za udział w ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Policja wciąż sprawdza, czy Schiffer uczestniczył w tamtych zamieszkach, czy tylko chciał zyskać uznanie u kumpli-radykałów z Twittera - pod zdjęciem rebeliantów wspinających się po murze świątyni amerykańskiego parlamentaryzmu zostawił lakoniczny komentarz: „Byłem tam”. Jego wpisy w mediach społecznościowych nie pozostawiły za to wątpliwości, że wierzył w teorię spiskową o ukradzionej Trumpowi prezydenturze. Krótko po przeszukaniu Mar-a-Lago opublikował na założonym przez byłego prezydenta portalu Truth Social wezwanie do broni. „Ludzie, to jest ta chwila”. I zachęcał innych, by gromadzili zapasy amunicji.