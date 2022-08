Zmniejszyły się one w tym kraju w ciągu ostatnich 100 lat o ok. 20 proc. To sporo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w większości krajów zachodnich po powojennych spadkach różnice płac wróciły do wysokich poziomów z początków XX w. Również gdy spojrzymy na minione 15-lecie, portugalskie trendy są unikatowe, bo nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego spadły z 0,33 w 2005 r. do 0,25 w 2020 r. Przypomnę, że Gini pokazuje rozkład zasobów (w tym wypadku dochodów): gdyby wynosił 1, oznaczyłoby to, że jeden człowiek ma wszystko, zaś pozostali nie mają nic; gdyby Gini wynosił 0, mielibyśmy całkowitą równość. Oczywiście ani jedna, ani druga sytuacja nie jest w rzeczywistości możliwa do osiągnięcia.