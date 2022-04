Ale na tym tle Okrasce należy się miejsce szczególne. Również dlatego, że ona z klimatów, jakie odmalowała w „Nie ma i nie będzie”, nie wyrosła i nie zostawiła ich za sobą. Nie wpadła na chwilę, by zebrać materiały do książki albo w poszukiwaniu śladów, smaków i zapachów własnego dzieciństwa czy wczesnej dorosłości. Ona te klimaty naprawdę i wciąż reprezentuje i nie sposób kwestionować jej autentyczności. Czytając tę książkę, można posłuchać, co w trawie piszczy. O czym marzy Polska? Czego się boi? Przed czym ucieka? Z czego jest dumna? Czego się wstydzi? Dzięki Okrasce nawet największy hipster może zawitać do lokalnego baru i wypić piwo w towarzystwie ludzi, do których przed lekturą nawet by nie wiedział, jak i o czym zagadać. A gdyby potrafił, to i tak rozmowa urwałaby się po czterech sekundach. I jeśli nawet uznać, że powstał już literacki genre opowiadający o Polsce niewielkomiejskiej, zmęczonej, oszukanej, ale też pod wieloma względami normalnej i bezpretensjonalnej, to i tak trzeba powiedzieć głośno: Magda Okraska jest tego gatunku niekwestionowaną królową.