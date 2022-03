Konkurencyjny mit, tym razem pisowski, bazował na przekonaniu, że mądre państwa naszej części Europy mogą szalenie dużo ugrać, będąc w rozkroku. Trochę być w Unii, a trochę na jej skraju, a to odwoływać się do wspólnych europejskich wartości, a to krytykować wybrane europejskie wartości, sączyć przesłanie, że My jednak jesteśmy bardziej moralni i bardziej bystrzy niż Unia LGBTejska. Na papierze taka kombinacja wygląda wspaniale. W praktyce skończyła się mizianiem z nacjonalistami spiskującymi z Putinem i deklarującymi, że Europa, owszem, ma wartość, ale Rosja, ta pradawna i szlachetna kultura, ma tejże Europie do zaproponowania duchowość, o której Zachód już zapomniał. W intrygująco redagowanym konserwatywnym piśmie „Wszystko Co Najważniejsze” czytam teksty pełne życzliwości dla kandydata na prezydenta Francji Érica Zemmoura – idealny nasz człowiek w Paryżu, bo celnie uderza we współczesny Zachód. Tylko szkoda, że kapitulując przed Rosją.