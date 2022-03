Najlepszym dowodem na to, że społeczeństwa UE będę musiały oswoić z nową rzeczywistością, są zapowiedzi kolejnych rządów o zwiększeniu wydatków na obronność. Przygotowują się do tego już m.in. Berlin i Warszawa, ale także Wilno czy Kopenhaga. Słowa jednego z polskich polityków sprzed kilkunastu lat, że 1 proc. PKB powinniśmy wydawać na obronność i 1 proc. PKB na kulturę, dziś wydają się abstrakcyjne. W 2023 r. państwo polskie wyda na obronność 3 proc. PKB. To ponad 80 mld zł.