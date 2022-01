Popularny zespół obchodzi właśnie 45-lecie działalności. Jubileusz postanawia uczcić wydaniem płyty. Ale nie jest to sentymentalna składanka z największymi przebojami, tylko nowy materiał. Popularni muzycy, piosenki nieznane. Menedżer zaniósł album redaktorom publicznej stacji radiowej. Do tej pory współpraca układała się wzorowo, muzycy regularnie gościli na antenie, lecz tym razem zespół trafił na redakcyjny opór. – Usłyszałem od jednego z wysoko postawionych dziennikarzy, że nasz nowy album „nie mieści się w profilu muzycznym stacji”. Zbaraniałem. Jak to się nie mieści? To kto ma promować polskich twórców, jeśli nie media publiczne? – zastanawia się menedżer.