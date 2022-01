Ale jest też druga strona tego równania. Bo przecież państwo ma także obowiązek zapewnić swoim obywatelom dostęp do w miarę taniej energii. Żadna władza, która zacznie (choćby w imię najszczytniejszych ekologicznych celów) skazywać ludzi na ubóstwo energetyczne, nie przetrwa. I słusznie. A przecież energii potrzebują nie tylko konsumenci . Bez niej nie będzie przemysłu, handlu, usług, rozwoju ani miejsc pracy. Suwerenność energetyczna to nie jest żaden wyświechtany slogan. To rzeczywistość XXI w. A Polska to kraj, którego energetyka oparta jest w 70 proc. na węglu. I nawet jeśli za lat kilkanaście uda się ją oprzeć na zielonej nodze, to i tak pozostają ważne pytania. Pierwsze o to, co będzie się działo w czasie dochodzenia do pełnej wydolności nowej energetyki odnawialnej. Drugie: jaka będzie nasza energetyka zapasowa - ratująca przed niestabilnością dostaw prądu i ciepła ze źródeł odnawialnych.