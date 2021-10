Bo PiS, akuratnie, narrację ma. Osoby poszkodowane przez transformację oraz osoby uważające się za poszkodowane przez transformację (to pisowski odpowiednik nowomowy: kobiety oraz osoby z macicami) dostają teraz to, na co zawsze zasługiwały. Ich krzywdziciele zresztą też dostaną to, na co zasługują – błoto rzucane przez TVP i podsłuchy. Narracja Tuska, męża stanu, który przewodził przed chwilą Unii Europejskiej, jest bliźniaczo podobna do narracji wszystkich bezsilnych i przegrywających – PiS jest głupi i brzydki. To narracja internetowych diabełków, a opozycji potrzeba Lucyfera.