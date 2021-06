Najciekawsze w „Zielonym konserwatyzmie” są teksty nazwane „fundamentami”. W jednym z nich Piotr Trudnowski próbuje wytłumaczyć, na czym może polegać złudzenie każące wierzyć, że lewica i liberałowie po wsze czasy będą mieli monopol na troskę o środowisko naturalne. Szef Klubu Jagiellońskiego rozkłada na czynniki pierwsze specyficzny mechanizm pakietowania ekologii z szerokim zestawem postaw progresywizmu kulturowego. Właśnie owo pakietowanie sprawia, tłumaczy, że wiele środowisk o prawicowej albo konserwatywnej autodefinicji woli się trzymać z daleka od zielonych tematów. Wietrząc w nich rodzaj podstępu, który może poprowadzić do tego, że kupujesz troskę o czyste powietrze, a dostajesz (niejako przy okazji) zestaw postulatów antynatalistycznych. Takich, które głoszą, że człowiek jest w zasadzie szkodnikiem i powinien jak najszybciej przestać się rozmnażać w trosce o dobro planety. Trudnowski nazywa to ekologizmem i przeciwstawia go czystej ekologii. Właśnie po to, by po oczyszczeniu ekologii z ekologizmu uczynić ją atrakcyjną dla prawicy.