Zombi to w kulturze popularnej (przynajmniej od czasów „Nocy żywych trupów” George’a Romero) istota zawieszona pomiędzy światami żywych i umarłych. Niby nie żyją, ale jednak pałętają się po naszym świecie, sprawiając otoczeniu wiele kłopotów. Z ekonomicznego punktu widzenia po symbol zombi sięgamy zazwyczaj wtedy, gdy chcemy opisać firmę albo branżę, która też nie pozwala się definitywnie zaliczyć do grona umarłych, ale i za istotę żywą oraz zdrową uznać ją raczej nie sposób. Wspomniani autorzy (Hodbod, Hommes i inni) uważają, że w rzeczywistości po pandemii COVID-19 pełno będzie wśród nas takich zombiaków. Stanie się tak dlatego, że koronawirus niezwykle mocno zmienił wzorce konsumpcji. A te są przecież w kapitalistycznej gospodarce wolnorynkowej rodzajem instrukcji obsługi: pokazują kierunek, w którym życie gospodarcze ma się kręcić, a PKB nie notować przestojów.

Ekonomiści wzięli pod lupę kilka krajów zachodnich: Niemcy, Francję, Włochy i Hiszpanię. We wszystkich tych rozwiniętych i opartych na rozbuchanej konsumpcji gospodarkach życie po marcu 2020 r. bardzo się zmieniło. Ludzie – także u nas – przestali wychodzić do knajp, restauracji, zakładów fryzjerskich i mocno ograniczyli podróże czy wydatki na rozrywkę poza własnymi czterema ścianami. Podstawowe (niewypowiedziane) założenie wszelkiego typu lockdownów i obostrzeń głosiło oczywiście, że są to działania tymczasowe – po ich zakończeniu choroba nie będzie już groźna, a życie wróci do przedcovidowej normy. A co, jeśli nie wróci?