W związku z dodaniem do tej listy osób pobierających zasiłek macierzyński w części E formularza PIT-11 pojawią się trzy nowe wiersze (od 12 do 14) przeznaczone do wykazania zasiłków, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek. W części G zostaną dodane dwa wiersze (poz. 113 i 117) – jeden przeznaczony do wykazania przychodów z zasiłków macierzyńskich w przypadku młodych podatników, drugi – w przypadku pozostałych grup korzystających z ulgi zero PIT . Będą w nich wykazywane przychody zwolnione od podatku, jeśli płatnik zastosuje je w trakcie roku.