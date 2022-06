W jakiej klasyfikacji budżetowej ująć dotację celową dla zakładu usług komunalnych na zakup małego traktora do prac przy terenach zielonych? Maszyna zostanie zakupiona w przetargu do wartości ok. 20 tys. zł.

Pierwszy raz po dwóch latach epidemii gmina zamierza wydać środki na promocję. Chodzi o zakup materiałów promocyjnych w postaci kubków z logo gminy, długopisów czy breloków. Czy w tym przypadku należy zastosować par. 421, a może powinien to być par. 430? W jakiej klasyfikacji ująć wydatek na zakup wiaty – zadaszenia na rowery przy budynku przedszkola? Koszt tej transakcji to ok. 15 tys. zł. Od kilku lat klasyfikuje wydatki na wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w par. 303, gdyż według mnie można je uznać za diety członków komisji działającej przy organie administracji publicznej. Tymczasem podczas aktualnej kontroli regionalna izba obrachunkowa podważyła taką klasyfikację. Czy mam rację?