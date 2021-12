- W tym celu dyrektywa określa ramy reżimu ochronnego dla osób zgłaszających naruszenia. Dlatego z jej postanowień sygnalista może wywodzić uprawnienie do niestosowania wobec niego środków odwetowych - zaznacza Aleksandra Stępniewska, współzarządzająca zespołem prawa karnego w biznesie w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Dodaje też, że podmioty publiczne to emanacja państwa, i z tego powodu do ich obowiązków należy stosowanie przepisów dyrektywy nieimplementowanej, tak jakby została ona zaimplementowana. - Dotyczy to relacji podmiot publiczny jako organ - petent, a należy przyjąć, że także relacji podmiot publiczny jako pracodawca - pracownik. Różnicowanie obowiązków dotyczących prawa UE w zależności od tego, czy podmiot występuje jako organ, czy jako pracodawca, nie znajduje uzasadnienia, skoro jest to podmiot publiczny - wyjaśnia Aleksandra Stępniewska. Ekspertka podaje przykład gminy, która ma osobowość prawną. Jeśli zatrudniony w urzędzie gminy pracownik doniesie o naruszeniu prawa przez jego dyrektora i zostanie za to zwolniony, to będzie mógł się domagać ochrony prawnej, jaką przewiduje dla sygnalisty dyrektywa. - I to niezależnie od tego, czy procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań obowiązują już w gminie, czy nie - tłumaczy Aleksandra Stępniewska. Dodaje, że taki pracownik będzie mógł powołać się na przysługujące mu prawo wprowadzone przez UE, mimo że w jego kraju nie zostało ono jeszcze implementowane do porządku prawnego. - Nie nastąpiło to bowiem z jego winy, dlatego nie może zostać tego prawa pozbawiony - wyjaśnia Aleksandra Stępniewska.