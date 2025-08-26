Powszechnie zaciągane kredyty konsumenckie są obwarowane licznymi wymogami regulacyjnymi, które mają chronić konsumentów. Jednocześnie nakładają one na instytucje pożyczkowe wiele obowiązków formalnych – muszą one m.in. udzielić konsumentom określonych informacji przed zawarciem umowy, a także zapewnić jej zgodność z ustawą o kredycie konsumenckim (dalej: u.k.k.).

Instytucje pożyczkowe nie powinny ograniczać działań zapewniających odpowiedni standard ochrony konsumenta wyłącznie do prawidłowego wypełniania obowiązków ustawowych przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki. Standard ten powinien być stosowany również przy dodatkowych porozumieniach w toku wykonywania umowy kredytowej. Najczęściej dotyczą one modyfikacji warunków umowy w zakresie spłaty kredytu.

Opóźnienia w spłacie długu

W praktyce nierzadko dochodzi do sytuacji, w których kredytobiorcy (np. na skutek nagłej utraty pracy, choroby bliskiej osoby czy nieudanych inwestycji) przestają regulować terminowo raty.

Zadłużeni konsumenci mogą składać pożyczkodawcom wnioski o restrukturyzację długu. Odbywa się ona na warunkach wspólnie uzgodnionych przez strony i udokumentowanych w porozumieniu określającym warunki restrukturyzacji. Przy czym instytucja pożyczkowa nie jest związana wnioskiem o restrukturyzację przekazanym jej przez konsumenta i nie musi wyrazić na nią zgody. Należy jednak pamiętać, że wyjście naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorcy w procesie restrukturyzacji może zwiększyć szanse na spłatę całego zadłużenia.

Ustawa o kredycie konsumenckim w art. 21a ust. 3 przewiduje przykładowe rozwiązania restrukturyzacyjne, które mogą stanowić sugestię dla instytucji pożyczkowych w zakresie doboru środków oferowanych kredytobiorcom w odpowiedzi na wniosek o restrukturyzację. A skoro nie jest to katalog zamknięty, instytucje mogą elastycznie reagować na potrzeby kredytobiorców.

Czy porozumienia restrukturyzacyjne podlegają ustawie?

Jeżeli porozumienie przewiduje zmianę sposobu spłaty na warunkach mniej korzystnych dla konsumenta, to – co do zasady – podlega ono pełnym wymogom ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to konieczność dopełnienia obowiązków informacyjnych i zapewnienia minimalnej treści umowy. W pozostałych przypadkach zakres obowiązków jest mniejszy, ale wymogi ustawowe w ograniczonym zakresie nadal należy stosować.

Widmo porażki restrukturyzacji

Nie wszystkie restrukturyzacje kończą się sukcesem. W wielu przypadkach kredytobiorca, mimo nowych warunków, nie jest w stanie terminowo spłacać rat zadłużenia. Jakie więc rozwiązanie może zaproponować instytucja pożyczkowa, by się przed tym uchronić? Może np. rozszerzyć krąg dłużników zobowiązanych do spłaty restrukturyzowanego zadłużenia wynikającego z umowy kredytu konsumenckiego poprzez przystąpienie do długu przez osobę trzecią.

Forma zabezpieczenia

Polega ono na tym, że osoba trzecia staje się (obok dotychczasowego kredytobiorcy) solidarnie odpowiedzialna za spłatę zobowiązania wraz z kredytobiorcą. W razie zaniechania terminowej spłaty zrestrukturyzowanego zadłużenia przez kredytobiorcę, zobowiązanie obciąża także osobę, która przystąpiła do długu. Taki dłużnik może zapewnić płynność i terminowość realizacji porozumienia restrukturyzacyjnego pomimo opóźnienia kredytobiorcy w spłacie. Mimo braku wyraźnej podstawy prawnej, proponowana możliwość jest powszechnie dopuszczalna w prawie cywilnym i określana mianem kumulatywnego przystąpienia do długu.

Czy przystępujący do długu jest kredytobiorcą?

Nie, ponieważ nie zaciąga on kredytu konsumenckiego i nie zawiera umowy kredytowej (art. 3 ust. 1 – 3 u.k.k.). W związku z tym przystępujący do długu pozostaje wyłącznie dłużnikiem odpowiedzialnym za spłatę cudzego długu, wynikającego z umowy o kredyt konsumencki. A zatem w takiej sytuacji instytucja pożyczkowa jest zwolniona z obowiązku m.in.:

  • dokonania oceny zdolności kredytowej przystępującego do długu (art. 9 u.k.k.),
  • przekazania przystępującemu informacji przedkontraktowych (art. 13 u.k.k.) czy
  • przekazania formularza informacyjnego (art. 14 u.k.k.).

Jednocześnie, porozumienie, na mocy którego osoba trzecia przystępuje do cudzego długu wynikającego z umowy kredytu, nie jest kwalifikowane jako porozumienie odraczające płatność lub zmieniające sposób spłaty, do którego w ograniczonym zakresie mają zastosowanie przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Korzyści i ryzyka

Jak już wskazałyśmy, porozumienia, na mocy których dochodzi do przystąpienia do długu wynikającego z umowy kredytu, nie są obwarowane jakimikolwiek wymogami wynikającymi z ustawy o kredycie konsumenckim. Tym samym tego typu konstrukcje mogą być stosowane przez instytucje pożyczkowe bez żadnych ograniczeń wynikających z tej ustawy.

Uwaga! Dla pożyczkodawcy przystąpienie do długu oznacza zwiększenie szans na odzyskanie wierzytelności oraz motywację dla pierwotnego kredytobiorcy, aby spłacał terminowo zadłużenie. Z punktu widzenia konsumenta to dodatkowa szansa na uniknięcie dalszych konsekwencji prawnych i finansowych.

Jednocześnie brak konieczności dopełnienia wobec przystępującego do długu obowiązków informacyjnych właściwych kredytobiorcom może potencjalnie doprowadzić do błędnego zrozumienia przez przystępującego do długu istoty porozumienia restrukturyzacyjnego. W konsekwencji może dojść do nienależytej realizacji obowiązków przez przystępującego do długu (np. gdy nie zostanie poinformowany o pełnej wysokości zadłużenia, zasadach i terminach spłaty etc.). Tym samym instytucja pożyczkowa może w miejsce jednego niesolidnego kredytobiorcy otrzymać niesolidny duet dłużników.

Sankcje dla instytucji pożyczkowych

Nad należytym wypełnianiem obowiązków przewidzianych dla instytucji pożyczkowych w związku z udzielaniem kredytów konsumenckich czuwa m.in. Komisja Nadzoru Finansowego. W oparciu o u.k.k. może ona nałożyć na te podmioty dotkliwe sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. Jednocześnie kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego, która pozwala mu zwrócić kapitał kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów – odsetek czy prowizji.

Dodajmy, że na etapie opiniowania znajduje się obecnie projekt nowej ustawy o kredycie konsumenckim, wdrażającej założenia dyrektywy CCD II. Oba akty prawne zakładają rozszerzenie zakresu przedmiotowego zastosowania sankcji kredytu darmowego. ©℗

Najczęstsze błędy©℗

Brak jasnego wskazania solidarnej odpowiedzialności – pominięcie tego postanowienia w porozumieniu ogranicza realną ochronę wierzyciela.

Niepełne informacje – brak szczegółów dotyczących wysokości zadłużenia, harmonogramu spłat i konsekwencji niewykonania umowy.

Mylenie roli przystępującego z kredytobiorcą – błędne traktowanie go jak konsumenta i nakładanie zbędnych formalności albo przeciwnie – brak zrozumienia, że odpowiada on za dług jako dłużnik solidarny.

Brak weryfikacji sytuacji finansowej przystępującego – choć ustawa nie nakłada obowiązku badania zdolności kredytowej przystępującego, ocena jego wypłacalności minimalizuje ryzyko „martwego zabezpieczenia”.

Nieprecyzyjne określenie zakresu zobowiązania – brak wskazania, czy przystąpienie obejmuje także odsetki i koszty uboczne, co może prowadzić do sporów.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

• art. 3 ust. 1–3, art. 9, art. 13, art. 14, art. 21a ust. 3 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1497; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 146)

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2225 z 18 października 2023 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 2008/48/WE (Dz.Urz. UE 2023 L 2225)