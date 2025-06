Tak. Stanowisko urzędu jest prawidłowe. Artykuł 5842 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) który reguluje tzw. sukcesję generalną w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o., odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków już istniejących (np. zezwoleń, koncesji, ulg), które zostały wydane przed przekształceniem. Tymczasem w przedstawionej sytuacji wniosek o zezwolenie był dopiero w toku rozpatrywania, a decyzja nie została jeszcze wydana. To zasadnicza różnica, która przesądza o braku możliwości „przejęcia sprawy” przez nowy podmiot.

Zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach (dalej: u.o.) działalność polegająca na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów wymaga zezwolenia, które wydaje właściwy organ – w analizowanym przypadku starosta. Wniosek składa konkretny podmiot, i to jego dane są brane pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków prawnych, m.in. zdolności organizacyjnej i technicznej do prowadzenia działalności odpadowej.

Jeśli w trakcie postępowania administracyjnego dochodzi do przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o., zmienia się tożsamość podmiotu wnioskującego. Oznacza to, że pierwotny wniosek przestaje być aktualny.

Sukcesja generalna a postępowanie administracyjne w toku – co mówi kodeks spółek

Zgodnie z art. 5842 par. 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, w tym koncesje, zezwolenia i ulgi, chyba że ustawa lub sama decyzja stanowi inaczej. W praktyce oznacza to, że spółka może korzystać z zezwoleń wydanych na rzecz dotychczasowego przedsiębiorcy. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy zostały one wydane przed przekształceniem.

!Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie oznacza automatycznej kontynuacji toczącego się postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia. Jeśli decyzja nie została jeszcze wydana, nowy podmiot musi złożyć własny wniosek – nawet jeśli jest formalnym następcą prawnym przedsiębiorcy.

W analizowanej sprawie warunek ten nie został spełniony – wniosek złożony przez osobę fizyczną nie zakończył się wydaniem decyzji. Zatem żadne prawo jeszcze nie powstało, a więc nie może też zostać „przejęte” przez spółkę. Urząd działa więc zgodnie z przepisami, żądając złożenia nowego wniosku przez właściwy (aktualny) podmiot.

Orzecznictwo nie pozostawia wątpliwości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 19 stycznia 2024 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2275/23) potwierdził, że spółka przekształcona przejmuje prawa i obowiązki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń środowiskowych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy sprawa była w trakcie rozpoznania.

Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 września 2017 r. (sygn. akt II GSK 3092/15), wskazując, że: „obowiązek, który nie istniał w dacie przekształcenia przedsiębiorstwa, nie mógł być przedmiotem przejęcia w drodze sukcesji generalnej”.

W efekcie spółka, która powstała w wyniku przekształcenia, nie może kontynuować wniosku złożonego przez przedsiębiorcę – musi złożyć odrębny wniosek, już we własnym imieniu. ©℗