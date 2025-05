SOPAB ma być „jednym okienkiem” do załatwiania wszystkich formalności w administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) i nadzorze budowlanym (NB). Poprzedziło go uruchomienie w 2020 r. serwisu e-Budownictwo, który jest rządową aplikacją dla inwestora do składania wniosków w procesie budowlanym. Dzięki SOPAB urzędnik nie musi przechodzić z systemu do systemu, aby pozyskać informacje niezbędne przy procedowaniu postępowań. Ma możliwość zaczytywania danych z serwisu e-Budownictwo, współdzielenia spraw, tak by w sytuacji, gdy kilka osób pracuje nad dokumentem, każda z nich mógła „robić swoje”, nie blokując pozostałych. Można też zidentyfikować powiązane ze sobą sprawy, dotyczące np. tej samej działki, czy ustalić obszar ich oddziaływania. To funkcje wersji podstawowej SOPAB, której przygotowanie kosztowało 18 mln zł.

– SOPAB jest kluczowym systemem w procesie cyfryzacji polskiego budownictwa. Jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów i rynku, ale przede wszystkim na wymogi nowoczesnej i coraz bardziej cyfryzującej się administracji – mówi Dorota Cabańska, główny inspektor nadzoru budowlanego.