Poszerzenie biurom informacji gospodarczej dostępu do baz danych, przyspieszenie przekazywania informacji o zobowiązaniach dłużników oraz obniżenie ochrony wynagrodzenia przed egzekucją komorniczą do 85 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – wprowadzenie takich zmian postuluje Konfederacja Lewiatan w projekcie ustawy o odzyskiwaniu wierzytelności.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia odzyskiwania i zarządzania wierzytelnościami, przygotowany przez tę organizację, trafił właśnie do Ministerstwa Sprawiedliwości (MS).

Co poprawi odzyskiwanie wierzytelności?

Autorzy projektu przekonują, że wprowadzenie efektywnego mechanizmu odzyskiwania wierzytelności jest niezbędne dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki. Dziś mamy z tym spory problem. Jak wskazał Lewiatan, w 2022 r. skuteczność egzekucji komorniczej oscylowała na poziomie zaledwie 25 proc., a w I połowie 2023 r. na poziomie 23,5 proc. Dane za cały 2023 r., choć wciąż dalekie od ideału, były i tak najlepsze od 13 lat. Według wyliczeń MS skuteczność egzekucji sądowej wyniosła 24,9 proc. Natomiast Krajowa Rada Komornicza wskazała, że skuteczność wyniosła 26,27 proc. Różnice między tymi pomiarami wynikały z nieco innej metodologii liczenia.

– Nasze rozwiązania mają na celu m.in.: ograniczenie formalizmów, przyspieszenie sądowego procesu dotyczącego odzyskiwania wierzytelności, zwiększenie skuteczności egzekucji komorniczej, urzeczywistnienie prawa do sądu, zwiększenie przepływu informacji gospodarczej, w tym ułatwienie weryfikacji kontrahenta i stworzenie większych szans na innowacje w obszarze informacji gospodarczej – mówi Adrian Zwoliński, dyrektor departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Ochrona przed zatorami

W materiałach informujących o przekazaniu projektu ustawy do resortu sprawiedliwości Lewiatan zwraca uwagę na rolę prewencji w walce z zatorami płatniczymi. W ramach jej wzmocnienia proponuje m.in. poszerzenie biurom informacji gospodarczej dostępu do baz danych czy przyspieszenie przekazywania do biur informacji o zobowiązaniach dłużników.

Projekt zakłada choćby wzmocnienie mechanizmów umożliwiających przekazywanie wierzytelności do podmiotów wyspecjalizowanych w ich odzyskiwaniu. Zdaniem Lewiatana wskazanym krokiem byłoby „dalsze ograniczenie zakazu cesji: osłabienie sankcji płynącej z zakazu cesji, a w przypadku kontrahentów niepłacących na czas, wyłączenie zakazu cesji”. ©℗