Nie wszystkie inwestycje są objęte gwarancjami DFG, bo nie każdy kto buduje jest deweloperem.To, że zakup domu lub mieszkania nie będzie chroniony, można poznać po treści umowy. Na co zwrócić uwagę.

Nie istnieje coś takiego, jak publiczny rejestr deweloperów, do którego mógłby zajrzeć nabywca, aby upewnić się, czy dana firma działa jako deweloper, to znaczy spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 695 ze zm.), zwanej nową ustawą deweloperską. A tylko w takim przypadku wpłaty nabywców są chronione – DFG zwróci nabywcy lub konsumentowi wpłacone przez niego pieniądze, jeśli dojdzie do upadłości dewelopera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy, do nieprzeniesienia w terminie prawa własności czy do nieusunięcia istotnych wad budynku czy lokalu.

Czego szukać w umowie z deweloperem?

– Forma prawna przedsiębiorcy nie ma decydującego znaczenia. Deweloperem może być zarówno spółka, jak i osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ale również podmiot, który zaczął budować nieruchomości w celu ich sprzedaży, choćby nawet nie figurował w żadnym rejestrze przedsiębiorców. Dla nabywcy kluczowe jest więc nie to, kim formalnie jest sprzedający, ale jaki typ umowy podpisuje – wyjaśnia radca prawny Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Dodaje, że od 2 lipca 2024 r. każda osoba, która zawiera umowę deweloperską lub inną umowę zobowiązującą do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży w rozumieniu ustawy, powinna korzystać z ochrony DFG. To jest realne zabezpieczenie wpłat klienta.

Radca prawny Michał Kijewski, założyciel Kancelarii Graś i Wspólnicy, doradza, na jakie elementy warto zwrócić uwagę, podpisując umowę.

– Umowa deweloperska musi mieć formę aktu notarialnego. Nabywca dokonuje wpłat powyżej 1 proc. ceny na rachunek powierniczy, a nie na konto przedsiębiorcy. Rachunek prowadzi bank, który przed wypłatą kolejnej transzy weryfikuje, czy realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem. Kolejny warunek, który musi być spełniony przez dewelopera, to przygotowanie i przekazanie nabywcy prospektu informacyjnego, który zawiera określone przez przepisy informacje dotyczące inwestycji – tłumaczy Michał Kijewski.

Uwaga przy budowie domu

Zdarza się, ale raczej przy budowie domów niż mieszkań, że przedsiębiorca ma firmę budowlaną i jest właścicielem gruntu, na którym chce zbudować dom czy domy. W takim przypadku oferuje, że najpierw sprzeda nieruchomość gruntową, a jak kupujący stanie się jej właścicielem, to zobowiązuje się wybudować dla kupującego dom w oparciu o podpisywaną odrębnie umowę o roboty budowlane.

– Przedmiotem umowy jest wówczas sprzedaż działki wraz ze zleceniem wykonania prac budowlanych, a nie zobowiązanie do wybudowania domu i przeniesienia jego własności po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Strony ustalają, jak będzie się odbywać finansowanie tej inwestycji, ale w tym wypadku kupujący, nawet jeśli jest konsumentem, nie ma ochrony DFG – mówi Michał Kijewski.

Doktor hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, tłumaczy, że podobnie będzie w przypadku przedsiębiorców budowlanych, którzy oferują wybudowanie domu na działce i doprowadzenie budowy do stanu surowego zamkniętego, a następnie przenoszą taką działkę z trwającą budową na klienta. Następnie klient prowadzi prace wykończeniowe, podłącza media i zgłasza nadzorowi budowlanemu zakończenie budowy albo uzyskuje pozwolenie na użytkowanie.

– W tym wypadku klient również nie będzie chroniony przez przepisy ustawy deweloperskiej, ponieważ taki przedsiębiorca nie jest deweloperem. Nie realizuje bowiem przedsięwzięcia deweloperskiego – przestrzega ekspert.

Przedsięwzięcie deweloperskie to proces obejmujący całość, od pozyskania działki i projektu budowlanego, przez budowę aż do wykończenia obiektu budowlanego i dopuszczenia go do użytkowania. Tylko przedsiębiorca wykonujący wszystkie te czynności i sprzedający nabywcy gotowy produkt jest deweloperem.

Tych inwestycji DFG nie chroni

Pytanie: „czy podlegam ochronie DFG, jeśli kupuję nowy dom od przedsiębiorcy, który nie jest deweloperem” jest jednym z najczęściej zadawanych funduszowi. Odpowiedź brzmi – nie.

– Ochrona funduszu rozpoczyna się w momencie dokonania pierwszej wpłaty nabywcy konsumenta na rachunek powierniczy i trwa do chwili przeniesienia prawa własności mieszkania lub domu na nabywcę – mówi Jakub Nowakowski, zastępca dyrektora w Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Na stronie internetowej DFG można znaleźć narzędzie dla poszukujących odpowiedzi, czy inwestycja, w której chcą kupić mieszkanie lub dom, jest objęta ochroną funduszu. To interaktywna mapa inwestycji objętych ochroną.

– Trzeba jednak pamiętać, że na mapie znajdują się tylko te inwestycje, na których umieszczenie zgodzili się deweloperzy. Większość z nich rozumie, że jest to korzystne dla nich rozwiązanie, ale w teorii może zdarzyć się sytuacja, że dana inwestycja nie jest widoczna na mapie, choć w rzeczywistości podlega ochronie DFG – wyjaśnia Jakub Nowakowski. ©℗