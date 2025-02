Konto firmowe w PKO Banku Polskim to odpowiedź na dobry początek Twojego biznesu.

Prowadzenie własnej firmy to pierwszy krok do niezależności, ale i konieczność zarządzania finansami. Aby robić to prawidłowo i rzetelnie, przydatne jest konto firmowe w banku. Konto firmowe ułatwia rozliczenia z klientami, ZUS-em i urzędem skarbowym oraz pozwala zachować przejrzystość w planowaniu budżetu firmy.

Dlaczego warto mieć konto firmowe?

Konto firmowe w banku jest potrzebne nie tylko do przyjmowania wpłat od klientów i gromadzenia funduszy, ale też do regulowania płatności i rozliczeń. Oddzielenie finansów firmy od prywatnych pomaga lepiej kontrolować przychody i wydatki oraz skuteczniej nimi zarządzać. Do konta firmowego można dobrać też takie produkty i usługi, które usprawnią prowadzenie i rozwój firmy.

- Naszą intencją, jako największego banku w Polsce jest wspieranie przyszłych i aktualnych przedsiębiorców w rozwijaniu ich biznesów. Mamy szereg narzędzi i usług, którymi chcemy wspomóc właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, po to aby mogli swobodnie skupić się na prowadzeniu własnej firmy, a bank ma im pomóc dostarczając najlepsze rozwiązania – mówi Marcin Szymkowiak, Dyrektor Pionu Marketingu w PKO Banku Polskim.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze konta firmowego?

Gdy wybierasz konto firmowe, warto zastanowić się, jakie są potrzeby twojej firmy i z czego będziesz najczęściej korzystać. Zwróć uwagę na:

opłaty za prowadzenie konta głównego i kont pomocniczych

opłaty za przelewy do ZUS i US

opłaty za prowadzenie rachunku walutowego

opłaty za przelewy krajowe i zagraniczne

opłaty za kartę płatniczą do konta

funkcje aplikacji mobilnej

dodatkowe usługi, które oferuje bank np. terminal POS, czy kantor internetowy dla firm

W PKO Banku Polskim możesz wybrać PKO Konto Firmowe lub PKO Konto Firmowe Premium. Konto firmowe założysz wygodnie przez serwis iPKO, aplikację IKO, stronę internetową banku lub w jednym z ponad 1100 oddziałów i agencji PKO Banku Polskiego w całym kraju.

Które konto firmowe wybrać?

PKO Konto Firmowe przeznaczone jest dla mniejszych firm, w tym dla klientów rozpoczynających działalność gospodarczą. Dla osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą wygodnym rozwiązaniem jest otworzenie konta wraz z równoczesną rejestracją firmy w CEIDG. Wystarczy złożyć jeden wniosek w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub oddziale banku.

Z kolei PKO Konto Firmowe Premium powstało z myślą o małych i średnich firmach, które potrzebują bardziej zaawansowanych usług i produktów.

Brak opłat za konto firmowe?

Otwierając konto firmowe w PKO Banku Polskim, jeśli będziesz aktywnym klientem, możesz liczyć na prowadzenie konta za 0 zł. Warto podkreślić, że w ramach PKO Konta Firmowego, rachunek główny i konta pomocnicze mogą być zwolnione z miesięcznej opłaty za prowadzenie, jeżeli wpłynie na każde z nich min. 2 tys. zł miesięcznie. W serwisie iPKO lub aplikacji IKO zlecisz bezpłatnie przelewy do ZUS-u i urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy, którzy planują sprzedawać swoje towary lub usługi za granicę, powinni zwrócić uwagę na opłaty za przelewy walutowe. PKO Bank Polski realizuje ich ok. 300 tys. miesięcznie dla małych firm.

Wydawana do kont firmowych karta debetowa Visa jest kartą wielowalutową, co oznacza że jedna karta może być wspólna do rachunku w złotych i rachunków pomocniczych, które bank oferuje aż w 19 walutach obcych. Każdy z rachunków walutowych także może zostać zwolniony z miesięcznej opłaty za prowadzenie przy minimalnych wpływach 2 tys. zł miesięcznie na dany rachunek.

Z kolei karta PKO Visa Biznes Wielowalutowa będzie bezpłatna, jeśli zrobisz 5 transakcji w miesiącu. Kartą można zarządzać online w serwisie iPKO, wpłacać złotówki w bankomatach PKO Banku Polskiego, wypłacać gotówkę w kraju i za granicą oraz płacić w internecie bez przewalutowania (mogą mieć zastosowanie opłaty operatorów bankomatów lub akceptantów). Firma nie płaci za wydanie dowolnej liczby kart debetowych. Wpłaty firmową kartą debetową we wpłatomatach PKO Banku Polskiego do 50 tys. zł miesięcznie są bezpłatne.

- Rocznie PKO Bank Polski otwiera kilkadziesiąt tysięcy rachunków dla firm. Są to zarówno przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają nową działalność, jak również podmioty, które od lat funkcjonują na rynku. Klienci cenią kompleksowy zakres usług, które dostarczamy zarówno w zakresie transakcyjności, oferty kredytowej i innych usług wspierających prowadzenie biznesu, także dostępnych on-line, jak również dostęp do doradców, którzy są gotowi do udzielenia wsparcia w zakresie usług i produktów bankowych na każdym etapie rozwoju firmy - podkreśla Mariusz Dymowski, Dyrektor Pionu Produktów Detalicznych i Firm.

Co jeszcze usprawni pracę w Twojej firmie?

Wygodna i funkcjonalna aplikacja mobilna, dzięki której będziesz mieć dostęp do banku w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacja mobilna IKO, którą oferuje PKO Bank Polski, ma ponad 100 funkcji (m.in. kantor internetowy, płatności za parking, skanowanie faktur) i ciągle przybywa w niej nowych możliwości, które ułatwiają codzienną kontrolę finansów i zarządzanie firmą.

Dostęp do wpłat i wypłat gotówki jest jedną z najważniejszych potrzeb wielu firm. W zależności od tego, jaki prowadzisz biznes, gdzie i w jakiej formie, może się okazać, że zawożenie albo przywożenie gotówki pochłania bardzo dużo czasu. Dlatego już na etapie wyboru konta firmowego warto sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się bankomat, wpłatomat lub oddział, z których będzie mogła korzystać twoja firma. Niekwestionowanym liderem w dostępie do największej sieci oddziałów i bankomatów na terenie całego kraju jest PKO Bank Polski.

Terminal płatniczy w telefonie?

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z konta firmowego w PKO Banku Polskim mogą dostać potrzebną im liczbę terminali płatniczych, wybierając przy tym urządzenie najlepiej dostosowane do potrzeb i charakteru prowadzonej działalności. Dostawcą terminali i usług rozliczania transakcji jest lider polskiego rynku płatności elektronicznych – eService. Oprócz terminali stacjonarnych i przenośnych eService oferuje mobilne urządzenia typu SmartPOS, a także aplikację eService tom, która umożliwia bezpieczne przyjmowanie płatności kartowych za pomocą smartfonu z systemem Android i NFC.

Dodatkowo firma może skorzystać z pełnego dofinansowania kosztów obsługi transakcji płatniczych na terminalu POS lub terminalu w smartfonie. Takie dofinansowanie mogą dostać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub nie korzystali do tej pory z terminali płatniczych. Dzięki Programowi Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa otrzymają refundację kosztów użytkowania wybranego terminala przez pierwsze 12 miesięcy oraz zwolnienie z prowizji za przyjmowanie płatności kartami Visa i Mastercard do łącznej kwoty obrotu 100 tys. zł przez pierwsze 12 miesięcy.

Własna firma to wielka satysfakcja i wyzwanie. Dlatego warto poszukać stabilnego partnera finansowego, dzięki któremu skupimy się na prowadzeniu własnej działalności, a rolą banku będzie dostarczanie najlepszych rozwiązań na każdym etapie jej rozwoju.