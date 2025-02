Ministerstwo Finansów wstrzymuje procedowanie projektu nowelizacji rozporządzenia regulującego tworzenie raportów – twierdzi Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. To dobra informacja dla spółek notowanych na giełdzie.

Chodzi o projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Jego pojawienie się w styczniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji zaskoczyło zwłaszcza największe spółki giełdowe. Będą one w tym roku, po raz pierwszy, razem z raportami finansowymi składać raporty nie finansowe za 2024 r., do czego od dawna się przygotowują. Termin publikacji raportów rocznych mija z końcem kwietnia 2025 r., ale, jak zwraca uwagę SEG, część spółek chce to zrobić już w lutym lub marcu, ponieważ jest to pożądane zarówno przez inwestorów, jak i organ nadzoru.

Będzie nowy projekt

„Nie będzie zmiany warunków raportowania w trakcie okresu sprawozdawczego. Obecny projekt, zawierający wiele nowych obowiązków, nie będzie dalej procedowany. (…) Nowe rozporządzenie nie wejdzie w życie wcześniej niż 1 maja 2025 r. Prawdopodobnie 1 października 2025 r. i będzie zawierało tylko niezbędne regulacje, implementujące dyrektywę CSRD (o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – red.) i dyrektywę WoB (women on boards – red.), a w stosunku do obecnie obowiązującego zostanie odchudzone o nadmiarowe regulacje” – napisał dr Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, w serwisie społecznościowym LinkedIn.

Przedsiębiorcy krytykują sposób procedowania

To dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Konfederacja Lewiatan w uwagach do projektu zwróciła się do MF z prośbą o wyjaśnienie intencji opublikowania projektu rozporządzenia w newralgicznym momencie, gdy spółki pracują nad ostateczną wersją sprawozdań rocznych. „Procesy przygotowania sprawozdań rocznych są jednym z najbardziej istotnych elementów przejrzystości działań spółek w relacjach z inwestorami oraz w ramach relacji z organem nadzorczym. Każda zmiana stanu prawnego jest przez spółki ściśle analizowana i wdrażana, dlatego tak istotne jest, żeby zmiany odbywały się w sposób przewidywalny, zorganizowany i spodziewany” – pisze Konfederacja Lewiatan. W podobnym tonie wypowiedzieli się autorzy innych uwag zgłoszonych w trakcie procesu opiniowania projektu, w tym Giełda Papierów Wartościowych. ©℗