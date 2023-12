W drugim odcinku podcastu „Giełda Papierów Wartościowych oczyma prezesa Jarosława Grzywińskiego” w ramach DGPTalk Obiektywnie o Biznesie Szymon Glonek pyta o najważniejsze debiuty w 20176 roku. Prezes Grzywiński opowiada o pomyśle akceleratora dla startupów oraz o wpływie polityki na GPW i życiu poza giełdą.

GRIFFIN, DINO i PLAY

W okolicach marca taki tercet wylądował u mnie na biurku GRIFFIN, DINO i PLAY. Na początku myślałem wow PLAY to będzie debiut na lata. Na DINO przyznam się zupełnie szczerze, zwróciłem najmniejszą uwagę z całej trójki. GRIFFIN znałem, cieszył się znakomitą sławą jako podmiot, który inwestuje we wszystko, co jest nieruchomością komercyjną w Polsce. Za debiutem DINO stali Enterprise Investors, więc wiedziałem, że na pewno będzie profesjonalnie. Jedno z pierwszych dużych spotkań pre-IPO w Sali Rady Giełdy, która trochę wygląda jak mały okrągły stół. Dookoła jest całe mnóstwo ludzi z całej Europy, banki inwestycyjne z Londynu i inne, wszyscy pytają, gdzie jest prezes DINO. Prezes Tomasz Biernacki się nie pojawił zarówno i tego dnia, jak i w trakcie debiutu. Do dziś unika aktywności medialnej – mówi Jarosław Grzywiński.

Akcelerator dla startupów

Odbyłem dużo rozmów z członkami zarządu spółek z WIG20, czy zgodziliby się być mentorami dla 20. 30. wyselekcjonowanych spółek z różnych branż. Na przykład prezes Asseco byłby mentorem i opiekunem jakiejś spółki z dziedziny IT, prezesi spółek bankowych dla fintechów. No, ale pomysł umarł i chyba do dziś nie został reanimowany, aczkolwiek były jakieś pomysły, chyba rok czy dwa lata temu, żeby reanimować. Do dziś uważam, że to jest dobry pomysł i w każdym momencie jest wart wprowadzenia na GPW. Ma się wtedy pod kontrolą dobry polski kapitał, przyszłych przedsiębiorców, którzy marzą o debiucie na NASDAQ – dodaje Grzywiński.