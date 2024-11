Sejmowa podkomisja nadzwyczajna rozpatrzyła wczoraj rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 760) wraz ze zgłoszonymi do niego poprawkami. Na dzisiaj zaplanowano posiedzenie połączonych komisji gospodarki i rozwoju oraz komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, które mają przyjąć nowelizację.

Wszystko wskazuje więc na to, że Sejm uchwali ją jeszcze podczas tego posiedzenia. Gdyby tak się jednak nie stało, to – jak ostrzegała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska – system kaucyjny zacząłby działać w zgodzie z uchwalonymi przez poprzedni Sejm powszechnie krytykowanymi przepisami. Sprawne prace parlamentarzystów oddalają to zagrożenie. Za ekspresowe tempo prac nad projektem oraz szereg wprowadzonych poprawek dziękowali posłom obecni na posiedzeniu podkomisji przedstawiciele producentów napojów, dla których wejście w życie dotychczasowych przepisów oznaczałoby duże problemy.

Znacznie mniej entuzjazmu wykazywali reprezentanci strony samorządowej oraz branży odpadowej, którzy domagali się wprowadzenia mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) jeszcze przed wejściem w życie systemu kaucyjnego. Swoje niezadowolenie wyraziła również przedstawicielka operatora kaucyjnego PolKa.

– W oparciu o obowiązującą ustawę i pozwolenie osiągnęliśmy gotowość do prowadzenia systemu kaucyjnego od 1 stycznia 2025 r. Termin 1 października jest daleko idącym kompromisem dla przedsiębiorców, którzy podjęli wysiłek organizacji i inwestycyjny, żeby mieć tę gotowość– stwierdziła Magdalena Markiewicz, prezes zarządu operatora PolKa – Polska Kaucja

Z obawy o ryzyko utraty unijnej notyfikacji posłowie przyjęli poprawki, które zarekomendował im resort klimatu. Wśród nich znalazło się m.in. wydłużenie czasu na dokonywanie rozliczeń pomiędzy producentem a operatorem oraz wprowadzenie trzymiesięcznego okresu przejściowego, w trakcie którego producent będzie mógł sprzedawać napoje zarówno w butelkach i puszkach oznakowanych symbolem kaucji, jak i w tych bez tego symbolu. To spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy obawiali się konieczności niszczenia zapasów butelek nieoznakowanych we właściwy sposób.

Nowelizacja przewiduje m.in. przesunięcie startu systemu kaucyjnego na 1 października 2025 r. (wtedy 50-groszowa kaucja zostanie doliczona do ceny napojów w butelkach PET i puszkach, od 1 stycznia 2026 r. do systemu wejdą również napoje w butelkach ze szkła wielorazowego – w ich przypadku kaucja wyniesie 1 zł), wyłączenie z systemu opakowań po produktach mlecznych oraz zwolnienie kaucji z podatku VAT. ©℗