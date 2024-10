Zlikwidowanie podziału akcji na imienne I te na okaziciela oraz wprowadzenie obowiązku ujawniania informacji o podmiotach prowadzących rejestr akcjonariuszy lub rejestrujących akcje w depozycie papierów wartościowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – to niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Zapowiedź jej przygotowania została właśnie wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (nr z wykazu: UD152).

Choć zmiany nie mają rewolucyjnego charakteru i większość z nich stanowi doprecyzowanie już istniejących przepisów, to, jak wskazuje resort, są one odpowiedzią na opieszałość ze strony władz niektórych spółek. Jak pisze MS, „dotychczasowa praktyka wykazała, że nie wszystkie spółki dopełniły obowiązku rejestracji akcji, co stwarzało ryzyko dla bezpieczeństwa obrotu akcjami”. Te zaniedbania oraz brak stosownych wpisów w KRS, zdaniem resortu sprawiedliwości, prowadziły do chaosu i „uniemożliwiały pełną identyfikację podmiotów posiadających informacje o akcjonariuszach, co mogło prowadzić do niepewności prawnej i ryzyka związanego z obrotem akcjami”.

Receptą na te trudności ma być m.in. powiązanie rejestracji akcji z wpisem do KRS. Władze spółki będą zobowiązane do informowania sądu rejestrowego o tym, że zawarły z danym podmiotem umowę na prowadzenie przez ten podmiot rejestru akcjonariuszy. Natomiast w przypadku, gdy ta umowa wygaśnie, podmiot prowadzący rejestr będzie musiał poinformować o tym fakcie sąd. Ten obowiązek ma wyeliminować zdarzające się dziś sytuacje, w których pomiędzy wygaśnięciem umowy z jednym podmiotem a zawarciem przez zarząd spółki umowy z drugim rejestr akcjonariuszy przestaje być de facto prowadzony przez kogokolwiek. Prowadzi to do braku pełnej wiedzy na temat obecnych akcjonariuszy danej spółki.

W nowelizacji mają się znaleźć również narzędzia, za pomocą których sąd rejestrowy będzie mógł przymusić władze spółki do wypełnienia obowiązku rejestracji akcji. Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości, „obecny system nie zapewniał wystarczających mechanizmów nadzorczych, co prowadziło do przypadków braku rejestracji akcji lub niepełnych wpisów w rejestrze akcjonariuszy”.

Co ciekawe, w rejestrze przy nazwisku każdego posiadacza akcji oprócz wpisywanego już dziś adresu zamieszkania będą musiały się znaleźć także jego nr PESEL bądź data urodzenia. Ma to ułatwić poprawną identyfikację posiadaczy akcji i zapobiegać ich nabywaniu przez osoby do tego nieuprawnione.©℗