Bezpieczeństwo przede wszystkim

• Osoby stosujące środki ochrony roślin powinny ściśle trzymać się instrukcji podanych na etykiecie danego preparatu. Wspomniane produkty trzeba przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach – nie wolno ich przelewać ani przesypywać do innych pojemników. Sposób ich magazynowania musi wykluczać ich kontakt z żywnością i napojami, a także paszą dla zwierząt i materiałami łatwopalnymi. Poza tym do pomieszczenia z pestycydami nie mogą mieć dostępu dzieci ani zwierzęta domowe i gospodarskie.

• Mniejsze gospodarstwa mogą trzymać środki ochrony roślin np. w stabilnej, metalowej szafce, zamykanej na klucz i odpowiednio oznakowanej ‒ może to być tabliczka albo naklejka z napisem: „Uwaga! Środki ochrony roślin”.

• Jeśli zachodzi potrzeba przechowywania większej ilości środków ochrony roślin, to lepiej zaadaptować do tego celu oddzielne pomieszczenie. Powinno się ono znajdować w takim miejscu, aby w razie wycieku nie doszło do skażenia wody czy gleby ani dostania się cieczy do kanalizacji. ©℗