W piątek minister zdrowia (MZ) opublikowała projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ma ono zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. W projekcie obwieszczenia zabrakło jednak wykazu tzw. leków polskich. Jego publikacja jest konieczna, aby farmaceuci mogli udzielać pacjentom 10-proc. albo 15-proc. rabatów na zakup leków wyprodukowanych w Polsce bądź z polskich składników.

Upusty na leki, które miały dać Polakom oszczędności oraz przyczynić się do promowania rodzimego biznesu farmaceutycznego, powinny być udzielane od 1 listopada br. Wtedy właśnie zaczęły obowiązywać stosowne przepisy znowelizowanej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938). Z powodu nieporozumień między MZ a producentami nie doszło na czas do zgromadzenia wymaganej dokumentacji i sporządzenia na jej podstawie listy leków o zweryfikowanym, polskim pochodzeniu.

W listopadzie, wbrew wcześniejszym ustaleniom z branżą farmaceutyczną, resort zdrowia zażądał od producentów ponownego złożenia wniosków refundacyjnych, argumentując, że to jedyna metoda na zweryfikowanie pochodzenia leku. Przedstawiciele producentów farmaceutycznych twierdzą, że „przepisy nie wymagają składania przez nich nowych wniosków refundacyjnych ani przedkładania dodatkowych dokumentów. Mimo to większość wytwórców, chcąc wspomóc resort w szybkim procesie tworzenia wykazu, złożyła dokumenty i oświadczenia potwierdzające wytwarzanie leków w Polsce”.

Mimo to resort zdrowia wciąż nie zdecydował się na opublikowanie wykazu, który umożliwiałby aptekarzom udzielanie rabatów na leki polskie. Według organizacji zrzeszających producentów leków publikacja wykazu jest ustawowym obowiązkiem ministra zdrowia, „tym bardziej w sytuacji, gdy dysponuje on danymi do jego stworzenia”.

Z przesłanego do DGP oświadczenia dowiadujemy się, że Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, Izba Gospodarcza Farmacja Polska oraz Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED – poinformowały Sejm i Senat oraz premiera RP, ministrów sprawiedliwości i zdrowia, a także rzeczników praw obywatelskich i praw pacjenta o niewypełnianiu ustawowych przepisów przez resort zdrowia. ©℗