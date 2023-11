Numer PESEL jest kluczową daną osobową dla Polaków - podkreśla w piątkowym komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych. PESEL jednoznacznie nas identyfikuje, pozwala ustalić szereg informacji na nasz temat, dlatego powinien podlegać szczególnej ochronie – zaznacza prezes UODO Jan Nowak.

Lepsza ochrona obywateli

W piątek weszła w życiu ustawa, której celem jest lepsza ochrona obywateli przed nadużyciami związanymi z kradzieżą tożsamości. Ustawa m.in. umożliwia obywatelom zastrzeżenie nr PESEL. Wiele instytucji przed dokonaniem pewnych czynności (takich jak np. udzielenie pożyczki, lub kredytu), będzie miało obowiązek sprawdzenia czy dana osoba zastrzegła swój PESEL.

"Większość Polaków pytana, co wchodzi w skład danych osobowych, wskazuje przede wszystkim PESEL (92 proc.), a dopiero potem imię i nazwisko (90 proc.), czy adres zamieszkania (84 proc.). Dobitnie pokazuje to badanie Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl przeprowadzone w maju tego roku pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych" - zwrócił uwagę, cytowany w komunikacie UODO, rzecznik prasowy urzędu Adam Sanocki.

Coraz bardziej świadomi ryzyka

Podkreślił, że na znaczenie numeru PESEL zwracają uwagę organ nadzorczy oraz obywatele, którzy zdają sobie sprawę, że nie można go ujawniać bezpodstawnie. Sanocki dodał, że obywatele są coraz bardziej świadomi ryzyka, jakie wiąże się z wykorzystaniem PESEL, gdy znajdzie się w posiadaniu nieuprawnionych osób.

UODO zaznaczyło, że to, czy będziemy lepiej chronieni przed wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych, będzie zależało od nas samych. Zwrócono uwagę, że należy samodzielnie zdecydować zarówno o zastrzeżeniu swojego numeru PESEL, jak i cofnięciu tego zastrzeżenia.

Do obowiązującej od piątku zmiany w prawie odniósł się prezes UODO Jan Nowak. "Doceniamy tę inicjatywę. UODO od wielu lat zwraca uwagę, że numer PESEL jest szczególną daną, gdyż jest niezbędny do załatwienia wielu spraw z uwagi na to, że jednoznacznie nas identyfikuje i pozwala na ustalenie szeregu informacji na nasz temat, takich jak data urodzenia czy płeć. Dlatego zgodnie z art. 87 RODO numer ten powinien podlegać szczególnej ochronie" – powiedział prezes UODO Jan Nowak.

Numer PESEL wciąż jest jawny

"Nowe przepisy to krok w dobrym kierunku, jednak mogą być jeszcze niewystarczające. Numer PESEL wciąż jest jawny w ogólnodostępnych rejestrach publicznych, takich jak np. Krajowy Rejestr Sądowy – należy poddać tę kwestię dyskusji" – dodał Jakub Groszkowski, zastępca prezesa UODO.

Według UODO konieczne są dalsze prace nad rozwiązaniami prawnymi, które przełożą się na skuteczniejszą ochronę danych osobowych. "PESEL służy do identyfikacji w bardzo wielu przypadkach, ale też coraz częściej różne podmioty domagają się jego podawania" - wskazano w komunikacie.

Sanocki zapowiedział, że urząd będzie przyglądać się jak nowe przepisy sprawdzą się w praktyce, na ile okażą się skuteczne.