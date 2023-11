Już nie tylko oscypek czy rogal marciński będą mogły skorzystać z unijnej ochrony przed podrabianiem i innymi praktykami, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu. Teraz będzie się o nią mogła starać także porcelana z Bolesławca czy koronki z Koniakowa.

To efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2023/2411 z 18 października 2023 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Kilka jego artykułów wejdzie w życie już 16 listopada, ale te najbardziej interesujące producentów regionalnych wyrobów zaczną obowiązywać 1 grudnia 2025 r.

– Rozporządzenie to zapewni jakość i autentyczność produktów sprzedawanych w UE. Za każdym razem, gdy kupią państwo kryształ z Czech, będą państwo mieli pewność, że został on wyprodukowany w Czechach i nie jest podróbką ani repliką. Nowe przepisy zagwarantują, że nikt nie będzie za darmo wykorzystywał pracy rzeczywistych producentów szerokiej gamy wysokiej jakości produktów rzemieślniczych i przemysłowych – tak sens tego rozporządzenia tłumaczył Jozef Síkela, czeski minister przemysłu i handlu, gdy było ono jeszcze w trójstronnych uzgodnieniach między PE, Radą i KE.

Aby nazwa produktu rzemieślniczego lub przemysłowego kwalifikowała się do ochrony jako oznaczenie geograficzne, produkt musi pochodzić z określonego miejsca, regionu lub państwa, a dana jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna produktu powinna być w głównej mierze wynikiem jego pochodzenia geograficznego i co najmniej jeden etap produkcji produktu odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym.

Rozporządzenie przewiduje utworzenie unijnego rejestru, do którego trafią produkty, po przejściu procedury weryfikacji. Procedura będzie dwustopniowa. Najpierw etap krajowy, który mają przeprowadzać powołane do tego w krajach członkowskich instytucje. Procedura będzie płatna, a kwota ma być rozsądna i pokrywająca jedynie koszty weryfikacji i rejestracji.

Po pozytywnym przejściu etapu krajowego wniosek o rejestrację trafi do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIOP). Tam odbędzie się drugi etap rejestracji. To EUIPO umieści w powszechnie dostępnym w rejestrze produkt. Na obu etapach istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji. Zarejestrować oznaczenie geograficzne może grupa producentów danego wyrobu. Ewentualnie jeden producent, jeśli jest on jedynym wytwórcą. ©℗