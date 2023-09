Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające przeciwko platformom internetowym iGenius i Dream Trips. Pierwsza z nich prowadzi działania edukacyjne o finansach, a druga nakłania do przyłączenia się do ,,klubu podróżniczego”. Jak podejrzewa UOKiK, prawdziwy cel obu tych platform polega na wyciągnięciu jak największej ilości pieniędzy od żądnych szybkiego zysku internautów.

Problem, którym zajął się UOKiK, jest znacznie szerszy. Zjawisko polegające na reklamowaniu się w serwisach społecznościowych rzekomych coachów i ekspertów od szybkiego zarobku, którzy radzą, jak w bardzo krótkim czasie można dorobić się majątku, stało się powszechne. ,,W wielu przypadkach twórcy tych systemów epatują w internecie bogactwem i luksusem, próbując zwerbować do projektów osoby młode lub bez stabilnej sytuacji zawodowej, kusząc ich wizją szybkich i istotnych zysków” – czytamy w komunikacie UOKiK. Przykładowo projekt ,,Jifu” oferuje swoim klientom wyszukiwarkę usług turystycznych w zamian za subskrypcję i oferuje prowizję za wprowadzenie do projektu kolejnych osób.

UOKiK ostrzega, że nadzieja na zarabianie w ten sposób jest ułudą, a jedynymi, którzy czerpią korzyści z tego systemu, są ci, którzy stoją na samym szczycie finansowej piramidy. Wynika to stąd, że jedyny zysk pochodzi wyłącznie z rekrutacji nowych członków. Wpłacane pieniądze nie są inwestowane w jakiekolwiek aktywa, mimo że w prospektach reklamowych widnieje obietnica wejścia do grona posiadaczy np. kryptowalut, udziałów w funduszach albo współwłasności apartamentów. Dodatkowo kolejni członkowie platformy są wykorzystywani do werbowania następnych i tym samym poszerzania struktury. Prawdziwy problem powstanie, gdy zabraknie nowych chętnych. Wówczas, według prognoz UOKiK, piramida upadnie, a naiwni inwestorzy zostaną z niczym.©℗