Rząd chce ułatwić budowanie parkingów i garaży. Kluczem do tego jest zmiana rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Rada Ministrów przyjęła jego projekt. Inwestorzy czekają na tę zmianę.

Obowiązujące przepisy wymagają od inwestora uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również dla tych przedsięwzięć, które nie wywierają znaczącego wpływu na środowisko.

„Tego typu inwestycje często wymagane są do uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej, która zazwyczaj nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Co więcej, w wielu sytuacjach realizacja różnego rodzaju zabudów, w tym np. osiedli mieszkaniowych, zostaje objęta obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłącznie z uwagi na spełnienie progów kwalifikacyjnych określonych dla garaży i parkingów, a nie progów dedykowanych danemu rodzajowi zabudowy” – uzasadnia potrzebę zmiany rozporządzenia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W ocenie resortu obowiązujące progi dla garaży i parkingów przy zabudowie mieszkaniowej zostały określone na bardzo niskim poziomie i są znacznie bardziej rygorystyczne niż przy zabudowie przemysłowej.

– Obecne przepisy zakładają obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach już dla parkingów i hal garażowych powyżej 0,5 ha. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przychylając się do naszych postulatów, rozpoczęło prace nad złagodzeniem tych wymogów i podniesienia progu z 0,5 ha na 1 ha. To bardzo dobra wiadomość. Zmiana realnie usprawni i przyspieszy proces inwestycyjny. Procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej jest bowiem czasochłonna. Na takie decyzje bardzo często czeka się w większych miastach ponad rok – mówi Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Jak wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planowane rozporządzenie ma podnieść progi z obecnych 0,2 ha i 0,5 ha do odpowiednio 0,5 ha i 1 ha, powyżej których konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Próg 0,2 ha powierzchni użytkowej garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów dotyczy obszarów objętych formami ochrony przyrody. Natomiast 0,5 ha dotyczy pozostałych terenów. Nowe wskaźniki są porównywalne do tych przyjętych dla zabudowy przemysłowej. Według resortu klimatu podobne parametry mają Niemcy, Włosi, Czesi czy Słowacy.

Projekt rozporządzenia wprowadza też zmiany dotyczące farm fotowoltaicznych. Obowiązujące dziś przepisy wymagają, by inwestor wystąpił o decyzję środowiskową, gdy powierzchnia, na której zbudowano instalację fotowoltaiczną, przekracza 1 ha. Resort klimatu proponuje podnieść to do 2 ha. Na obszarach objętych formami ochrony przyrody te wielkości są mniejsze.

Proponowana zmiana nie ma takiego znaczenia dla przedsiębiorców z branży fotowoltaicznej jak dla deweloperów. Na 2 ha powierzchni zabudowy można postawić instalację o mocy 2 MW, a dziś bardzo trudno uzyskać zgodę na przyłączenie do sieci energetycznej. Dlatego niewielu inwestorów skorzysta z tego ułatwienia, które znalazło się w projekcie rozporządzenia.

Nowelizacja usuwa również systemy fotowoltaiczne z zabudowy przemysłowej i magazynowej i tworzy dla nich odrębną kategorię z przypisanym im progiem zabudowy. To powinno rozwiać wątpliwości interpretacyjne, które teraz się pojawiają przy obliczaniu powierzchni zabudowy farm fotowoltaicznych.©℗