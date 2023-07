Od 22 lipca br. sformułowania "fundacja rodzinna" będą mogły używać tylko fundacje rodzinne, a to oznacza, że inne podmioty będą musiały usunąć je z nazwy. Jeśli tego nie zrobią, zostanie wszczęte przeciwko nim postępowanie przymuszające.

Fundacje wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, które mają w swojej nazwie określenie „fundacja rodzinna”, muszą dokonać zmian w swoim statucie. Termin tego upływa za cztery dni, tj. 22 lipca 2023 r. Zobowiązuje ich do tego art. 140 ustawy o fundacji rodzinnej (dalej: f.r.), która zaczęła obowiązywać 22 maja 2023 r.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 tego aktu prawnego, tylko fundacja rodzinna może zawierać w swojej nazwie oznaczenie „fundacja rodzinna” i używać w obrocie skrótu „F.R.”. W związku z powyższym art. 140 ustawy obliguje inne fundacje, które w swojej nazwie mają ww. określenie, do:

1) zmiany swojego statutu, tak by zmienić/wyeliminować niedozwolone określenie (jak wspomnieliśmy – termin upływa 22 lipca 2023 r.), a następnie

2) złożenia wniosku do KRS o wpis wspomnianej zmiany – w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały o zmianie statutu – nie później jednak niż do 22 sierpnia 2023 r.

Co ważne, ponieważ dotychczas nie było zakazu używania oznaczenia „fundacja rodzinna”, ustawodawca postanowił, że wniosek do KRS o wpis zmiany w tym zakresie, jak również ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będą zwolnione z opłaty. Jest to wprost wskazane w art. 140 ust. 3 oraz ust. 4 omawianej ustawy.

WAŻNE Nowe regulacje mają za zadanie wyeliminować z obrotu prawnego te fundacje, które w swojej nazwie zawierają określenia zastrzeżone tylko dla fundacji rodzinnych, tak aby użytkownicy KRS nie byli wprowadzani w błąd co do formy prawnej danej fundacji.

Jeśli ww. fundacje nie dochowają ustawowych terminów, wówczas sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające, o którym mowa w art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. To w kolei może skutkować nakładaniem przez sąd rejestrowy stosownych grzywien. I choć w pierwszej kolejności sąd rejestrowy wzywa, pod rygorem zastosowania grzywny, do dokonania przedmiotowej zmiany, wyznaczając dodatkowy siedmiodniowy termin, nie można zapominać o ust. 6 art. 24 powołanej wyżej ustawy. Zgodnie z nim sąd rejestrowy może – w przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu – dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne. W konsekwencji niedostosowanie nazwy fundacji do obowiązujących przepisów ustawy o fundacji rodzinnej, może oznaczać zakończenie działalności takiej fundacji. A to dlatego, że funkcjonowanie na rynku fundacji, która wyłącznie w nazwie miałaby fundacja rodzinna, a takim podmiotem by nie była, należałoby uznać za naruszenie bezpieczeństwa obrotu. ©℗