Baterie mają być trwalsze, bardziej wydajne i prostsze w recyklingu – wynika z rozporządzenia uchylającego dyrektywę nr 2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie UE nr 2019/1020, nad którym trwające od kilkunastu miesięcy prace dobiegły właśnie końca.

Nowe przepisy wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju. „Według wyliczeń Światowego Forum Ekonomicznego należy dziewiętnastokrotnie zwiększyć światową produkcję baterii, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę niskoemisyjną” – wskazała Komisja Europejska (KE) w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia.

Regulacje znajdą zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii: przenośnych, czyli służących np. do zasilania komputerów albo telefonów; przemysłowych wykorzystywanych do magazynowania energii; akumulatorów do samochodów i innych pojazdów. Wprowadzona zostanie także nowa kategoria baterii – zasilających tzw. lekkie środki transportu, czyli coraz bardziej popularne elektryczne rowery i hulajnogi.

Od 1 lipca 2024 r. każdej nowej baterii przemysłowej albo akumulatorowi będzie musiała towarzyszyć dokumentacja o pozostawianym śladzie węglowym w cyklu całego ich życia. Nie będzie mógł on przekroczyć norm ustanowionych przez KE w osobnym akcie prawnym.

Dodatkowo od 2027 r. bateriom, które zawierają kobalt, ołów, lit lub nikiel w masie czynnej, a więc surowce trudno dostępne i pozyskiwane głównie w krajach afrykańskich, musi towarzyszyć dokumentacja techniczna zawierająca informacje dotyczące ilości tych materiałów pochodzących z recyklingu. Ma to przeciwdziałać wykorzystywaniu przez producentów taniej siły roboczej i łamaniu praw człowieka.

Producenci baterii przenośnych zostaną obarczeni rozszerzoną odpowiedzialnością, tzn. będą musieli samodzielnie albo za pośrednictwem innego podmiotu prowadzić punkty zbierania zużytych produktów. Progi wymaganego odzysku ustalono na 45 proc. w 2023 r., 65 proc. do końca 2025 r. i 70 proc. do końca 2030 r. Ten cel wydaje się osiągalny, zwłaszcza że, jak podaje KE, już w 2019 r. 51 proc. baterii przenośnych sprzedanych w UE zostało zebranych w ramach recyklingu. ©℗